edición general
15 meneos
120 clics

Juan Carlos I se queja de que no tiene pensión y las lágrimas recorren las redes: "Si no os da pena es que no tenéis corazón, rojazos"

Durante años nos habían dicho que los ricos también lloran, pero esta semana se ha ampliado el concepto.

| etiquetas: juan carlos i , rey emérito , redes sociales
12 3 2 K 99 actualidad
12 comentarios
12 3 2 K 99 actualidad
Comentarios destacados:    
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Sin pensión y sin prisión... en el fondo tienes suerte, Bribón
6 K 85
fofito #3 fofito
Cuanto cotizaste por las mordidas?
3 K 48
#4 omega7767
sin pensión pero aquí viene a disfrutar de la regata a Sanxenxo este fin de semana

con la podrido de millones que debe de estar y quejandose :wall:
1 K 28
eldarel #6 eldarel
#4 Vive a cuerpo de Rey, nunca mejor dicho.
0 K 10
#10 fremen11
#6 Más bien a cuerpo de la Rey.....
0 K 8
rogerius #8 rogerius *
#4 A los reyes los invitan a todo. Como a Feijóo sus amiguitos farineros marineros…
0 K 17
colipan #2 colipan
Para tener pensión hay que cotizar.
1 K 20
rogerius #7 rogerius *
#2 Tenía una asignación vitalicia. Su hijo se la quitó en 2020. Algo habrá hecho. :troll:
0 K 17
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Si va a prisión tiene derecho a paro al salir, así que no tiene paguita porque no quiere. :roll:
0 K 18
#11 BurraPeideira_
Un tipo que le paga a su amante 50 millones de euros normal que se funda todo lo que tiene. Vale que eran solo de una mordida/comisión del ave a la Meca, pero también ha tenido muchas amantes.
0 K 10
#5 ManTK
Que cada monárquico haga 1 €uro de donativo, no va a ser menos que la Lola de España.
Bueno, 10€ que con 1no llega.
0 K 9
#12 Chuache_cientifico
Yo me sé un sitio en el que tendría pensión completa.
0 K 7

menéame