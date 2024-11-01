·
15
meneos
120
clics
Juan Carlos I se queja de que no tiene pensión y las lágrimas recorren las redes: "Si no os da pena es que no tenéis corazón, rojazos"
Durante años nos habían dicho que los ricos también lloran, pero esta semana se ha ampliado el concepto.
|
juan carlos i
rey emérito
redes sociales
actualidad
actualidad
#1
ur_quan_master
Sin pensión y sin prisión... en el fondo tienes suerte, Bribón
6
K
85
#3
fofito
Cuanto cotizaste por las mordidas?
3
K
48
#4
omega7767
sin pensión pero aquí viene a disfrutar de la regata a Sanxenxo este fin de semana
con la podrido de millones que debe de estar y quejandose
1
K
28
#6
eldarel
#4
Vive a cuerpo de Rey, nunca mejor dicho.
0
K
10
#10
fremen11
#6
Más bien a cuerpo de la Rey.....
0
K
8
#8
rogerius
*
#4
A los reyes los invitan a todo. Como a Feijóo sus amiguitos
farineros
marineros…
0
K
17
#2
colipan
Para tener pensión hay que cotizar.
1
K
20
#7
rogerius
*
#2
Tenía una asignación vitalicia. Su hijo se la quitó en 2020. Algo habrá hecho.
0
K
17
#9
HeilHynkel
Si va a prisión tiene derecho a paro al salir, así que no tiene paguita porque no quiere.
0
K
18
#11
BurraPeideira_
Un tipo que le paga a su amante 50 millones de euros normal que se funda todo lo que tiene. Vale que eran solo de una mordida/comisión del ave a la Meca, pero también ha tenido muchas amantes.
0
K
10
#5
ManTK
Que cada monárquico haga 1 €uro de donativo, no va a ser menos que la Lola de España.
Bueno, 10€ que con 1no llega.
0
K
9
#12
Chuache_cientifico
Yo me sé un sitio en el que tendría pensión completa.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
