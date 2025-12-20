edición general
10 meneos
17 clics
Vox se lanza a señalar negocios extranjeros en Cataluña: "Esto tiene reminiscencias de los años 30 en Alemania"

Vox se lanza a señalar negocios extranjeros en Cataluña: "Esto tiene reminiscencias de los años 30 en Alemania"

"El problema para Vox, en el fondo de su discurso, es un problema de racismo. No quieren al inmigrante que consideran 'bueno'. No quieren inmigrantes", reflexiona el politólogo Oriol Bartomeus. El partido liderado por Santiago Abascal señala únicamente bares, restaurantes y peluquerías de origen marroquí, pakistaní o latinoamericano, mientras que guarda silencio sobre otros negocios extranjeros pertenecientes a grandes cadenas como Burger King o McDonald's.

| etiquetas: vox , barcelona , racismo , pakis , inmigrantes
9 1 0 K 111 politica
5 comentarios
9 1 0 K 111 politica
#2 daniMate *
Vaya. Aún habrá quien piense que estos xenófobos y racistas "solo" están en contra de los extranjeros que vienen a delinquir....
Parece que los que están legalmente y emprenden y montan sus negocios, tampoco les gustan..

Da ver si al final van a ser racistas y xenófobos de verdad??

La gentuza de VOX son un peligro para la convivencia pacífica y democrática.
3 K 46
#4 Eukherio *
Es lo que tienen los discursos racistas de las formaciones ultras, que empiezan con la milonga de que solo van a por los extranjeros que delinquen o no trabajan para llamar la atención y rápido cambian para señalar también a los que trabajan o tienen negocios y viven en paz. Cuando los nazis fueron a Torre Pacheco tenían clarísimo que no encontrarían al que pegó al viejo, pero no perdieron el tiempo para reventar un kebab que no molestaba a nadie y darle palizas y amenazar a chavales que veían demasiado morenitos para ser de ahí.
1 K 22
#3 Shoemaker
Esto tiene reminiscencias a los señalamientos a comercios que no rotulan en catalán en los últimos 15 años. No hace falta irse a otro país y a otro siglo
1 K 16
azathothruna #1 azathothruna
Anda, los judios ALEMANES de esa epoca eran ilegales, a pesar de haber vivido generaciones? :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
0 K 15
Febrero2034 #5 Febrero2034
Consumo estratégico. Algo q se hizo ya en Cataluña
assemblea.cat/consumo-estrategico-la-propuesta-de-la-assemblea-para-pr.
0 K 6

menéame