Vox se lanza a señalar negocios extranjeros en Cataluña: "Esto tiene reminiscencias de los años 30 en Alemania"

"El problema para Vox, en el fondo de su discurso, es un problema de racismo. No quieren al inmigrante que consideran 'bueno'. No quieren inmigrantes", reflexiona el politólogo Oriol Bartomeus. El partido liderado por Santiago Abascal señala únicamente bares, restaurantes y peluquerías de origen marroquí, pakistaní o latinoamericano, mientras que guarda silencio sobre otros negocios extranjeros pertenecientes a grandes cadenas como Burger King o McDonald's.
| etiquetas: vox , barcelona , racismo , pakis , inmigrantes
Parece que los que están legalmente y emprenden y montan sus negocios, tampoco les gustan..
Da ver si al final van a ser racistas y xenófobos de verdad??
La gentuza de VOX son un peligro para la convivencia pacífica y democrática.
assemblea.cat/consumo-estrategico-la-propuesta-de-la-assemblea-para-pr.