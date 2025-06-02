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Israel está quedándose críticamente bajo de interceptores, según funcionarios estadounidenses [EN]
Israel informó a Estados Unidos esta semana que se está quedando críticamente bajo de interceptores de misiles balísticos mientras continúa el conflicto con Irán, según informaron funcionarios estadounidenses.
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:
irán
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eeuu
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israel
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relacionadas
#1
aPedirAlMetro
*
Pues tocará sacar las palomitas
Por mi como si Iran deja Israel como un solar, como han hecho los genocidas con Gaza.
Ataque conjunto Israel y Estados Unidos contra instalaciones civiles en Teherán: bombardean centro educativo y jardín infantil en Shahr-e-Rey hoy sábado
www.meneame.net/story/ataque-conjunto-israel-estados-unidos-contra-ins
14
K
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#6
MAVERISCH
De entre todas las cosas que he escuchado estas semanas, he oído un par de veces que EEUU participaría en esto en tanto en cuanto fuera malo para Israel, y que esto podría ser (como aventuró Kissinger) el final de Israel.
No me extrañaría que viéramos una explosión nuclear en Irán próximamente.
#1
En Israel viven seres humanos tan inocentes como en Gaza.
1
K
18
#8
dsj
#6
los palestinos que trabajan allí?
Por qué el resto de "gente" que ha permitido este estado, han perdido su condición de humano...
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K
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#10
MAVERISCH
#8
Anda que tú y yo hemos tenido mucha capacidad de permitir o no el Estado en que vivimos.
Tu linea de pensamiento es la misma que permite que pasen cosas como la de Gaza. En todos los países del mundo lo que hay es gente que lo que quiere es tener un techo y poner un plato en la mesa. Eso de matar a bulto se puede quedar para los genocidas como Netanyahu. Si piensas así, no eres diferente de él. Pero sin poder.
3
K
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#19
tul
#10
si te vas a vivir a un pais cuyo territorio ha sido robado a sus legitimos dueños eres tan genocida como el netannazi.
2
K
54
#11
aPedirAlMetro
*
#6
Poca gente inocente queda en Israel. No se a que esperan para salir del pais.
Un 82% de los israelíes apoya la actual guerra contra Irán. El 93% entre los judíos
www.rtve.es/noticias/20260309/israelies-respaldan-guerra-iran-no-neces
El 47% de los judíos israelíes está a favor de matar a todos los palestinos de Gaza, según una encuesta
www.lamarea.com/2025/06/02/47-judios-israelies-a-favor-matar-palestino
…
» ver todo el comentario
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K
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#13
MAVERISCH
#11
Y qué propones hacer con esa poca gente inocente?
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K
8
#14
aPedirAlMetro
*
#13
Si yo fuera ellos, habría emigrado hace rato.
Como hizo mucha gente durante el régimen nazi alemán.
¿Qué propones que haga Irán, cuando le atacan no uno sino 2 países conjuntamente?
Ya te lo digo yo, bombardear, defenderse. Y la única forma de defenderte de alguien que pretende eliminarte, es eliminarlos tu a ellos antes.
2
K
45
#17
MAVERISCH
#14
Claro, porque emigrar es algo que todo el mundo se puede permitir. Y bueno, no todo el mundo es tú.
Yo, sinceramente, lo que quiero es ver a Netanyahu terminar como Saddam Hussein. No creo que más muerte de gente inocente valga para nada. Tras tanto odio y muerte me imagino que la misma encuesta realizada en Gaza daría el mismo resultado, y eso no los convierte en gente que deba ser matada a bulto. De eso se trata, de no ser como ellos. En mi opinión, claro.
0
K
8
#20
aPedirAlMetro
*
#17
"emigrar es algo que todo el mundo se puede permitir"
¿Sabes lo que no se puede permitir nadie ? Morir en el contexto de una guerra que no apoyas, provocada por un gobierno que no defiendes, y apoyada por una sociedad que te rodea, enferma.
Emigrar es coger lo que puedas, largarte, y empezar de nuevo en otra parte.
Lo hacen africanos que en cayucos, y sin absolutamente nada, no lo van a poder hacer los israelíes de bien, con muchísima más capacidad económica y recursos... y una red internacional que les cubre las espaldas alla donde vayan, llamada judaismo.
0
K
11
#16
Sacronte
#6
Si, en Israel viven seres humanos inocentes, pero a veces me cuesta pensar como
#1
cuando creo que había una encuesta en la que el 80% de los Israelies aprobaba de alguna manera los bombardeos a Gaza o les daba igual. Es un poco el dilema del tranvía...
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K
10
#18
MAVERISCH
#16
Entiendo. Pero creo que un resultado así de una encuesta sólo podría ser fruto de propaganda y manipulación. Y en eso, considero que el pueblo siempre es víctima.
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8
#15
daniMate
*
#1
después de esto se abre la veda de arrasar Israel desde el río hasta el mar.
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#2
Veelicus
Ojala EEUU e Israel reciban lo que se merecen
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77
#4
aPedirAlMetro
*
#2
Iran ya tiene cancion de verano escogida:
www.youtube.com/shorts/_L6rvCVvaP4
2
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37
#7
Veelicus
#4
Todos antisemitas!!!! a la carcel!!!
1
K
31
#21
Jakeukalane
*
#12
¿pruebas? Me parece genial si fuera cierto.
2
K
39
#3
azathothruna
Ojala que le caiga un bombazo a Hitleryahu y demas fauna.
0
K
20
#12
wachington
#3
Ya le cayó el bombazo.
0
K
11
#9
a69
Pues cuando queden a cero caerán los pepinos gordos.
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#5
marcotolo
espero que la inteligencia de los aliados de iran,
provean de rutas de suministro,
asi como puntos mas debiles del recorrido
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21
comentarios)
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Por mi como si Iran deja Israel como un solar, como han hecho los genocidas con Gaza.
Ataque conjunto Israel y Estados Unidos contra instalaciones civiles en Teherán: bombardean centro educativo y jardín infantil en Shahr-e-Rey hoy sábado
www.meneame.net/story/ataque-conjunto-israel-estados-unidos-contra-ins
No me extrañaría que viéramos una explosión nuclear en Irán próximamente.
#1 En Israel viven seres humanos tan inocentes como en Gaza.
Por qué el resto de "gente" que ha permitido este estado, han perdido su condición de humano...
Tu linea de pensamiento es la misma que permite que pasen cosas como la de Gaza. En todos los países del mundo lo que hay es gente que lo que quiere es tener un techo y poner un plato en la mesa. Eso de matar a bulto se puede quedar para los genocidas como Netanyahu. Si piensas así, no eres diferente de él. Pero sin poder.
Un 82% de los israelíes apoya la actual guerra contra Irán. El 93% entre los judíos
www.rtve.es/noticias/20260309/israelies-respaldan-guerra-iran-no-neces
El 47% de los judíos israelíes está a favor de matar a todos los palestinos de Gaza, según una encuesta
www.lamarea.com/2025/06/02/47-judios-israelies-a-favor-matar-palestino
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Como hizo mucha gente durante el régimen nazi alemán.
¿Qué propones que haga Irán, cuando le atacan no uno sino 2 países conjuntamente?
Ya te lo digo yo, bombardear, defenderse. Y la única forma de defenderte de alguien que pretende eliminarte, es eliminarlos tu a ellos antes.
Yo, sinceramente, lo que quiero es ver a Netanyahu terminar como Saddam Hussein. No creo que más muerte de gente inocente valga para nada. Tras tanto odio y muerte me imagino que la misma encuesta realizada en Gaza daría el mismo resultado, y eso no los convierte en gente que deba ser matada a bulto. De eso se trata, de no ser como ellos. En mi opinión, claro.
¿Sabes lo que no se puede permitir nadie ? Morir en el contexto de una guerra que no apoyas, provocada por un gobierno que no defiendes, y apoyada por una sociedad que te rodea, enferma.
Emigrar es coger lo que puedas, largarte, y empezar de nuevo en otra parte.
Lo hacen africanos que en cayucos, y sin absolutamente nada, no lo van a poder hacer los israelíes de bien, con muchísima más capacidad económica y recursos... y una red internacional que les cubre las espaldas alla donde vayan, llamada judaismo.
www.youtube.com/shorts/_L6rvCVvaP4
provean de rutas de suministro,
asi como puntos mas debiles del recorrido