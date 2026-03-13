El ministro de Defensa, Israel Katz, dirigió la sesión informativa de seguridad de hoy en Israel sin la presencia de Netanyahu por primera vez

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dirigió la sesión informativa de seguridad de hoy. Es notable que Bibi estuvo ausente a pesar de no tener agenda prevista. A pesar de ello, las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, incluyeron un señalamiento directo contra el Gobierno de Líbano por no haber cumplido con el compromiso de desarmar a Hezbolá. Además, advirtió que la guerra contra Irán entró en una "fase decisiva".