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El ministro de Defensa, Israel Katz, dirigió la sesión informativa de seguridad de hoy en Israel sin la presencia de Netanyahu por primera vez

El ministro de Defensa, Israel Katz, dirigió la sesión informativa de seguridad de hoy en Israel sin la presencia de Netanyahu por primera vez

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dirigió la sesión informativa de seguridad de hoy. Es notable que Bibi estuvo ausente a pesar de no tener agenda prevista. A pesar de ello, las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, incluyeron un señalamiento directo contra el Gobierno de Líbano por no haber cumplido con el compromiso de desarmar a Hezbolá. Además, advirtió que la guerra contra Irán entró en una "fase decisiva".

| etiquetas: geopolítica , guerra , militar , inteligencia , información
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alehopio #1 alehopio *
La última aparición pública confirmada de Netanyahu fue el 9 de marzo de 2026, cuando visitó el Centro Nacional de Comando de Salud junto a Haim Katz. Desde entonces, su ausencia en eventos clave y la falta de actividad en sus redes sociales han alimentado teorías, no confirmadas oficialmente, sobre su posible fallecimiento o incapacidad tras un ataque.

El rumor pasa a sospecha :

Confirmación {0x26d4}{0x26d4}

{0x1f6a8} ÚLTIMA HORA: NETANYAHU AUSENTE EN LA RUEDA DE INFORMACIÓN DE…   » ver todo el comentario
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menéame