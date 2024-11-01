edición general
19 meneos
82 clics
Twitter de Yair Netanyahu: la fecha de la última publicación de su hijo llama la atención en medio de los rumores sobre la muerte de Benjamin Netanyahu (Eng)

Twitter de Yair Netanyahu: la fecha de la última publicación de su hijo llama la atención en medio de los rumores sobre la muerte de Benjamin Netanyahu (Eng)

Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es conocido por su actividad en X (antes Twitter), y su silencio en las redes sociales ha avivado las especulaciones. «Los rumores sobre el grupo de Bibi están cobrando fuerza. Han pasado cinco días desde que Yair Netanyahu publicó algo en su cuenta de X. Antes de eso, tuiteaba entre 30 y 40 veces al día», señaló una cuenta en X.

| etiquetas: yair netahanyu , redes sociales , silencio , x , twitter
16 3 0 K 181 actualidad
20 comentarios
16 3 0 K 181 actualidad
Comentarios destacados:    
tul #2 tul
cada dia que pasa huele mas a chotuno xD
10 K 139
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
#2 no caerá esa breva. No subestiméis al Mossad.
2 K 34
LázaroCodesal #4 LázaroCodesal
#3 Ya, pero......¿y si si?? :troll:
2 K 23
tul #8 tul
#3 el mossad matando niños son muy buenos, contra gente desarmada tambien, pero parece que contra los que les pueden responder y les vuelan las sedes por los aires ya no funcionan tan bien
2 K 27
oceanon3d #11 oceanon3d *
#3 Pues yo me lo tome a coñas todos estos días ... pero empieza a dar sensación de que el rio suena de alguna manera ¿porque no desmentirlo con una aparición publica y quitar esa baza propagandística a los iranis? Igual solo esta herido de gravedad.

He llegado a pensar que el tipo de mierda este aparte de un hdp sin remedio es simplemente un puto cobarde que se esconde como una cucaracha de los iranís ... poro ¿y si esta vez si? Al final a ver si Iran si que tiene guardados misiles de los buenos ... de los que no fallan.

Ya veremos ...me puede el ansia de descorchar la ultima botella de Cava del bueno de las sobras de navidades.
3 K 34
oceanon3d #15 oceanon3d *
#3 ¿Ajedrez de 3 dimensiones? ... ¿porque no desmentirlo con una aparición publica? ¿que gana Israel con eso salvo apoyar la propaganda del enemigo?

Igual esta grave de cojones en un hospital y están esperando a ver si sale del trance.

No me gusta celebrar la muerte ...pero de algunos lo haré con pasión.
0 K 8
Xtrem3 #18 Xtrem3
#2 Nah, pero dejando que cale se esconde mejor.
0 K 9
tul #19 tul
#18 perfecto, ojala siga asi de escondido para siempre.
1 K 22
gelatti #1 gelatti
O está muerto o de parranda en lugar seguro.
3 K 34
#5 soberao
Lo que está claro que sin está muerto no se lo han dicho a Trump, porque Trump lo hubiera publicado en la siguiente entrevista aunque sea alto secreto, porque en bocazas no hay nadie que le gane.
2 K 34
Yorga77 #10 Yorga77
#5 Igual se mantiene en secreto por eso y por no dar una victoria a Irán o bien el Bibi esta escondido porque gente de todo el Golfo Pérsico y los Iraníes quieren decirle 4 cositas.
0 K 10
#12 Feliberto
No creo que esté muerto, pero debe estar cagado en algun bunker a 100 metros bajo tierra que le habrán prestado sus chupapollas americanos o alemanes.
2 K 25
SeñorMarron #16 SeñorMarron
#12 Yo también lo creo, esa rata seguramente esté escondida en alguno de los "países amigos del genocidio" en Europa hasta que termine esto.
0 K 7
BastardWolf #6 BastardWolf
Yo por si acaso he comprado bengalas para celebrar cuando haya confirmación
1 K 15
makinavaja #17 makinavaja
Ojala!!!!! :-D :-D
0 K 12
Yoryo #9 Yoryo
Otro "accidente" de escalada durante las vacaciones :-D
0 K 10
masde120 #14 masde120
Si estuviera herido o incluso si no lo estuviera pero al haber recibido un ataque cercano habría pasado lo mismo. Se habrían activado todos los procesos de blindaje extremo que incluyen con seguridad el corte de toda información de dentro a fuera. Por tanto esta noticia nada ayuda para saber la realidad
0 K 10
Lamantua #20 Lamantua
Están ambos de parranda.
0 K 7
trixk4 #13 trixk4
Estará bien escondido en algún zulo-sionista-VIP.
0 K 6

menéame