Twitter de Yair Netanyahu: la fecha de la última publicación de su hijo llama la atención en medio de los rumores sobre la muerte de Benjamin Netanyahu (Eng)

Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es conocido por su actividad en X (antes Twitter), y su silencio en las redes sociales ha avivado las especulaciones. «Los rumores sobre el grupo de Bibi están cobrando fuerza. Han pasado cinco días desde que Yair Netanyahu publicó algo en su cuenta de X. Antes de eso, tuiteaba entre 30 y 40 veces al día», señaló una cuenta en X.