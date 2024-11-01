Twitter de Yair Netanyahu: la fecha de la última publicación de su hijo llama la atención en medio de los rumores sobre la muerte de Benjamin Netanyahu (Eng)

Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es conocido por su actividad en X (antes Twitter), y su silencio en las redes sociales ha avivado las especulaciones. «Los rumores sobre el grupo de Bibi están cobrando fuerza. Han pasado cinco días desde que Yair Netanyahu publicó algo en su cuenta de X. Antes de eso, tuiteaba entre 30 y 40 veces al día», señaló una cuenta en X.
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He llegado a pensar que el tipo de mierda este aparte de un hdp sin remedio es simplemente un puto cobarde que se esconde como una cucaracha de los iranís ... poro ¿y si esta vez si? Al final a ver si Iran si que tiene guardados misiles de los buenos ... de los que no fallan.
Ya veremos ...me puede el ansia de descorchar la ultima botella de Cava del bueno de las sobras de navidades.
Igual esta grave de cojones en un hospital y están esperando a ver si sale del trance.
No me gusta celebrar la muerte ...pero de algunos lo haré con pasión.