Irán ataca la Quinta Flota de EE.UU. y objetivos energéticos israelíes

La Quinta Flota de la Armada de EE.UU., desplegada en Oriente Medio, fue blanco este jueves de un ataque «preciso» con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, informó la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) en un comunicado. La nota, difundida por la agencia Fars, precisa que esta oleada 64 de la respuesta militar iraní -iniciada como réplica al ataque de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero- también se dirigió contra objetivos en territorio israelí, como el aeropuerto Ben Gurión.
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Aún nos quedan las 4 primeras flotas
Lo he leído en Menéame; eso de resistirse es de tontos
Hasta el último iraní!
Los pacifistas siempre hemos mantenido la misma postura en este y en cualquier otro conflicto. Hay que realizar un alto el fuego y resolverlo por la vía diplomática: en Palestina, en Ucrania, en Irán, en Siria, en Libia, en Irak, en Yugoslavia, etc etc etc
La ONU debería de tener un organismo democrático con la… » ver todo el comentario
Pero si eres un nazi que entra en los hilos a defender la legalidad de la invasión rusa de Ucrania.
Tu como mucho te has hecho la ruta pacifista del Undertale.
Ley de Godwin : se considera que cuando una persona recurre a esa comparación, pierde la discusión de manera automática y el debate se da por terminado debido a la falta de argumentos lógicos.
Y como tu intención es insultar, reportado.
@admin
Yo apuesto por negociar, siempre, en todos los casos.
Como que Israel manda sobre USA o que USA manda sobre Israel
Solo que aquí no habrá rendición. USA e Israel dirán eso de "mission accomplished" y una mañana dejarán de atacar e Irán dirá que ha ahuyentado a los portaaviones yankis hasta sus bases cagados de miedo y todos contentos
Se negocia desde una posición de fuerza o cuando estás tan agotado como tu enemigo
Sancionemos a los agresores y enviemos dinero/apoyemos con información de inteligencia y armas a Iran hasta el último iraní /ironic
Cómo no puedo responder a
ejpegtomilitardigo la profesora coures, me cuelgo de ti
La falacia de los agresores y agredidos defendida por la profesora...
Si claro, ese porta aviones al que "se le quemó la colada" o no se que marketing.
Es lo que digo, a lo mejor no me expresé bien.
#12
Eso es ... cuando estén cerquita, la cosa va a cambiar.
EEUU no es muy de reconocer bajas propias ... pero de ahí a esconder la pérdida de un buque capital hay un mundo. Lo del incendio en el Gerald Ford es sospechoso, pero también plausible (no hace tanto que perdieron un buque de asalto anfibio por un incendio en el dique seco)
Curioso es que ningún medio habla de ataques recibidos por los buenos, salvo dos palestinos muertos por ataques iraníes u otra víctima por un trozo de misil interceptado. Seguro que Irán no causa ningún daño y por eso ya hace días que los americaisraelies han ganado la guerra.
Putos iranís no se enteran que ya han perdido
Como mucho pueden mandar a algún martir con alguna lancha a atacar algún destrogro, como lo pasó en el año 2000 con el USS Cole en Yemen. Pero aquello no era un portaaviones.
Otra cosa es que Irán esté dispuesto a afrontar las consecuencias.
Que tampoco es algo tan bueno, porque le da alas al tonto de Trump
hoy :
Drones iraníes atacaron hoy otro campo de gas, las instalaciones Habshan Gas y el campo de gas Bab en Emiratos Árabes Unidos
www.meneame.net/m/actualidad/drones-iranies-atacaron-hoy-otro-campo-ga
Drones iraníes atacaron
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No sé si es que ya no queda nadie con neuronas en la Casa Blanca.
De hecho, la esperanza es el único mal que queda dentro de la caja de Pandora.