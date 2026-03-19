Irán ataca la Quinta Flota de EE.UU. y objetivos energéticos israelíes

La Quinta Flota de la Armada de EE.UU., desplegada en Oriente Medio, fue blanco este jueves de un ataque «preciso» con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, informó la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) en un comunicado. La nota, difundida por la agencia Fars, precisa que esta oleada 64 de la respuesta militar iraní -iniciada como réplica al ataque de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero- también se dirigió contra objetivos en territorio israelí, como el aeropuerto Ben Gurión.