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Irán ataca la Quinta Flota de EE.UU. y objetivos energéticos israelíes

Irán ataca la Quinta Flota de EE.UU. y objetivos energéticos israelíes

La Quinta Flota de la Armada de EE.UU., desplegada en Oriente Medio, fue blanco este jueves de un ataque «preciso» con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, informó la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) en un comunicado. La nota, difundida por la agencia Fars, precisa que esta oleada 64 de la respuesta militar iraní -iniciada como réplica al ataque de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero- también se dirigió contra objetivos en territorio israelí, como el aeropuerto Ben Gurión.

| etiquetas: irán , ataca , quinta flota , ee.uu
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67 comentarios
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Comentarios destacados:          
ansiet #7 ansiet
Na no hay problema como diría Trump
Aún nos quedan las 4 primeras flotas :troll:
9 K 139
azathothruna #5 azathothruna
Ojala que gane iran
10 K 112
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#5 Creo que debería rendirse
Lo he leído en Menéame; eso de resistirse es de tontos
Hasta el último iraní! :troll:
2 K -3
#28 MADMax2
#18 Qué mala que eres, mira que utilizar sus mismas palabras ... >:-(
2 K 1
alehopio #49 alehopio
#28 #_18 Creo que os falló la comprensión lectora, o es que necesitáis tergiversar la realidad para así simular que habéis encontrado un argumento razonable en vuestra propaganda.

Los pacifistas siempre hemos mantenido la misma postura en este y en cualquier otro conflicto. Hay que realizar un alto el fuego y resolverlo por la vía diplomática: en Palestina, en Ucrania, en Irán, en Siria, en Libia, en Irak, en Yugoslavia, etc etc etc

La ONU debería de tener un organismo democrático con la…   » ver todo el comentario
0 K 19
#51 MADMax2
#49 Deberías ir al club de la comedia. Ese monólogo es muy gracioso porque se supone que debería ser así en la teoría, pero ya ves la praxis por donde va ...
0 K 10
Find #58 Find
#49 Por qué te das por aludido?
0 K 10
alehopio #59 alehopio
#58 Por la misma razón por la que tú me respondes.
0 K 19
#60 Adam22
#49 "Los pacifistas siempre hemos mantenido la misma postura[...]"

Pero si eres un nazi que entra en los hilos a defender la legalidad de la invasión rusa de Ucrania.

Tu como mucho te has hecho la ruta pacifista del Undertale. xD
1 K -12
alehopio #63 alehopio
#60 << eres un nazi >>

Ley de Godwin : se considera que cuando una persona recurre a esa comparación, pierde la discusión de manera automática y el debate se da por terminado debido a la falta de argumentos lógicos.

Y como tu intención es insultar, reportado.
@admin
0 K 19
zogo #52 zogo
#18 en que quedamos, ¿deben rendirse o luchar hasta el último iraní?

Yo apuesto por negociar, siempre, en todos los casos.
0 K 11
ElenaCoures1 #65 ElenaCoures1
#52 Menéame te dirá varias cosas contradictorias a la vez para que las uses en la noticia como convenga
Como que Israel manda sobre USA o que USA manda sobre Israel

Solo que aquí no habrá rendición. USA e Israel dirán eso de "mission accomplished" y una mañana dejarán de atacar e Irán dirá que ha ahuyentado a los portaaviones yankis hasta sus bases cagados de miedo y todos contentos

Se negocia desde una posición de fuerza o cuando estás tan agotado como tu enemigo
0 K 6
#27 CARLOSESTACABREADO *
#5 (ironic) Los iranies que no quieran ser secuestrados para ir al frente merecen la cárcel o lo peor que les pueda pasar :roll:

Sancionemos a los agresores y enviemos dinero/apoyemos con información de inteligencia y armas a Iran hasta el último iraní /ironic :roll:

Cómo no puedo responder a ejpegtomilitar digo la profesora coures, me cuelgo de ti

La falacia de los agresores y agredidos defendida por la profesora...
3 K 30
nemeame #6 nemeame
EEUU está ahora mismo disfrutando su victoria :troll:
9 K 98
#10 j-light
#6 Hay que acuñar para la historia una "victoria trumpista", que estará a la altura de la victoria pírrica.
4 K 45
#15 C.Nutrio
#10 Bueno, no tan a la altura; Pirri llegó a ganar una Copa de Europa, mientras que Trump sólo ha ganado el Premio de la Paz de la FIFA (y porque se lo regaló Infantino). :troll:
2 K 27
Pablosky #21 Pablosky *
#10 con la victoria pírrica al menos ganas, con la victoria trumpista ni eso.
0 K 18
#55 R2dC
#21 Es más bien una victoria de orko. Corres hoy para poder luchar mañana.
0 K 8
#39 omega7767
#6 que alguien condecore a ese pedazo general Trump
0 K 11
pitercio #1 pitercio
Los doscientos mil kilos que está pidiendo Trump deben ser ya para la sexta flota.
3 K 55
aPedirAlMetro #54 aPedirAlMetro
#44 B5 B6 B7...  media
0 K 8
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Por lo que tengo entendido los barcos de USA no se acercan a menos de 1.000 kms ... otra cosa será cuando mande a los marines a tierra, ahí no les quedan más narices que ponerse a tiro. Mientras, aunque lleguen los drones, no creo que causen mucho peligro.
3 K 51
Raziel_2 #8 Raziel_2
#4 Yo creo que en este caso la noticia es que hay un pais que esta atacando de forma activa a la "Intocable flota estadounidense".
7 K 87
Peazo_galgo #23 Peazo_galgo
#8 lo que yo me pregunto es a qué llaman "ataque exitoso"... han dañado algún barco? O algún otro objetivo? O llaman "éxito" simplemente lanzarlos y que lleguen más o menos a la zona prevista aunque luego no impacten donde deben/caigan al agua o directamente los intercepten? La noticia no dice nada vaya... :-P
1 K 18
Black_Txipiron #31 Black_Txipiron
#23 con tirarles, que lleguen y los americanos gasten contramedidas ya es un éxito.
0 K 9
sotillo #45 sotillo
#23 Han quemado las lavadoras del portaaviones
2 K 38
Peazo_galgo #48 Peazo_galgo
#45 pero eso no fue por los chips chinos "defectuosos" que montaban e hicieron petar en remoto?... :-D
0 K 10
#53 R2dC
#23 han dañado algún barco?

Si claro, ese porta aviones al que "se le quemó la colada" o no se que marketing.
0 K 8
PeterDry #12 PeterDry
#4 Y los marines llegarán en barcos digo yo.
0 K 9
HeilHynkel #47 HeilHynkel
#33

Es lo que digo, a lo mejor no me expresé bien.

#12

Eso es ... cuando estén cerquita, la cosa va a cambiar.
0 K 17
Malaguita #50 Malaguita
#47 Lo de ser prudente lo digo en general, no por tu comentario. Aquí hay gente que asume que Estados Unidos acaba de perder una flota entera, lo cual demuestra fehacientemente que hablan de cosas de las que no tienen ni la más remota idea.
0 K 10
HeilHynkel #62 HeilHynkel
#50

EEUU no es muy de reconocer bajas propias ... pero de ahí a esconder la pérdida de un buque capital hay un mundo. Lo del incendio en el Gerald Ford es sospechoso, pero también plausible (no hace tanto que perdieron un buque de asalto anfibio por un incendio en el dique seco)
0 K 17
Malaguita #64 Malaguita
#62 No sólo eso, ese barco ha sufrido varias averías y llevaba desplegado casi un año. Puede haber sufrido un ataque? Pues es posible, claro. Pero que lo hayan retirado por averías y agotamiento del personal es tan probable o más.
0 K 10
#66 tyrrelco
#62 Ya, lo raro es que ocurra en medio de una guerra como la que tienen entre manos.
Curioso es que ningún medio habla de ataques recibidos por los buenos, salvo dos palestinos muertos por ataques iraníes u otra víctima por un trozo de misil interceptado. Seguro que Irán no causa ningún daño y por eso ya hace días que los americaisraelies han ganado la guerra.
0 K 10
Malaguita #33 Malaguita
#4 Que la hayan atacado no es sorprendente, lo sorprendente sería que los ataques tuvieran éxito. A falta de pruebas creo que habría que ser prudente.
0 K 10
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
Pero, no tenían la guerra ganada hace unos días según Trump? Que les tiran? Lavadoras?

Putos iranís no se enteran que ya han perdido xD
3 K 37
#56 R2dC
#9 Realmente les tiran la variante de lavadora voladora.
0 K 8
#2 Leclercia_adecarboxylata
Bueno, nada, la guerra se acaba hoy, en unas horas, como dijo Trump.
2 K 30
#3 HangTheRich
#2 que cojones ya han ganado
6 K 73
Aenedeerre #13 Aenedeerre
#3 no ganan porqué no quieren!
6 K 66
Butters #67 Butters
#13 eso cuando se alien con Feijóo
0 K 8
Plumboom #14 Plumboom *
Es completamente imposible que hundan un portaaviones moderno. Desde la segunda guerra mundial no ha pasado nunca. Hablando siempre en combate. Hay que pensar que estos barcos van escoltados con un mínimo de dos submarinos nucleares, varias fragatas, y los propios aviones. Que un misil impacte es completamente imposible.

Como mucho pueden mandar a algún martir con alguna lancha a atacar algún destrogro, como lo pasó en el año 2000 con el USS Cole en Yemen. Pero aquello no era un portaaviones.
2 K 27
#19 chavi
#14 El Sheffield que hundió Argentina
2 K 25
Expat_Guinea_Ecuatorial #34 Expat_Guinea_Ecuatorial
#19 Ese barco era un destructor, no un portaviones
0 K 11
BM75 #37 BM75 *
#19 Eso era un barquito de juguete comparado con un portaaviones actual. La comparación no se sostiene ni por asomo.  media
0 K 8
#32 Tr13ce
#14 Para nada es imposible. Pero para que querría Irán hundir un portaaviones? Para que le tiren 2 pepinos nucleares?
0 K 10
Xtrem3 #40 Xtrem3
#14 No. Un portaaviones es un barco y todo barco puede hundirse.
Otra cosa es que Irán esté dispuesto a afrontar las consecuencias.
1 K 13
Find #61 Find
#40 Irán no puede. Qué consecuencias?
0 K 10
unaqueviene #42 unaqueviene
#14 y luego nos dicen que tenemos que reciclar para salvar el planeta.
0 K 11
DDJ #25 DDJ
Se avecinan nuevas noticias de barcos usanos con problemas en las lavanderías
2 K 23
#20 F.c.r *
A ver si los satélites rusos o chinos sacan a relucir algún barquito tocado, ojalá sea hundido ....
1 K 21
ElenaCoures1 #22 ElenaCoures1
#20 Hagamos apuestas, yo digo que ni uno, ni de casualidad
Que tampoco es algo tan bueno, porque le da alas al tonto de Trump
0 K 6
#26 torrrquemada
#22 Algunos se rompen antes de llegar :roll:
1 K 13
ElenaCoures1 #57 ElenaCoures1
#26 Como en todas partes, es tan irrelevante que ya no asusta
0 K 6
BM75 #38 BM75
#20 Por ahora no han enseñado nada...
0 K 8
alehopio #43 alehopio
Más importantes, a nivel mundial, son los ataques de hoy contra los campos petrolíferos de los países del Golfo Pérsico. Pues van a mermar hoy mucho más la capacidad de suministro de forma tan notable como los ataques de ayer.

hoy :

Drones iraníes atacaron hoy otro campo de gas, las instalaciones Habshan Gas y el campo de gas Bab en Emiratos Árabes Unidos
www.meneame.net/m/actualidad/drones-iranies-atacaron-hoy-otro-campo-ga

Drones iraníes atacaron

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0 K 19
vilujo #16 vilujo
Que largos se me estan haciendo estos dos días.... Parecen semanas
1 K 18
#29 MADMax2
#16 Estas operaciones especiales son tan especiales que cambian la percepción del tiempo
0 K 10
karlos_ #11 karlos_
Pues no solo atacan paises del golfo. Tambien a us/israel que parece que nada pero cuando es imposible de tapar, van saliendo noticias.
1 K 16
wachington #36 wachington
Sinceramente, no entiendo porqué los Estados Unidos no se baja los pantalones y se aparta. Cada día que pasa es peor para ellos.

No sé si es que ya no queda nadie con neuronas en la Casa Blanca.
0 K 12
unaqueviene #41 unaqueviene
Qué fantasía si destruyesen el aeropuerto de Ben Gurion y los engendros se tengan que quedar ahí atrapados.
0 K 11
gelatti #24 gelatti *
No sé cómo todavía tenéis ganas de bromear sobre esto. El puto Trump nos empuja al abismo. <:(
0 K 11
#30 torrrquemada
#24 La Esperanza es lo último que se pierde... Y Espe siempre ha sido bastante guasona.
0 K 7
Tumbadito #35 Tumbadito
#30 Curioso, la "esperanza" es un mal, y la gente lo entiende como algo positivo.

De hecho, la esperanza es el único mal que queda dentro de la caja de Pandora.
0 K 10
#46 solojavi
Éste hueso es más duro que el vietnamita. Vietnam lo abandonaron por la puerta de atrás para que no se notara mucho, pero el carácter de Trump sólo admite una victoria y no va a poder declararla mientras Irán continúe lanzando misiles. La ocasión anterior en la que hubo "hostilidades" bastó con dejar de atacar para que Irán cesara, pero ese truco ya no va a funcionar. Se le presenta un papelón difícil a taco.
0 K 9
#17 C.Nutrio
A ver si hay suerte y dentro de poco la Flota ya no flota.
0 K 7

menéame