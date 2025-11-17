edición general
El infierno para cambiar las pastillas de freno de un coche eléctrico de Hyundai

Cada vez son más los conductores que optan por hacer el mantenimiento de su coche eléctrico en un taller independiente, o en su propia casa. Algo que siempre ha sido posible para tareas básicas como cambiar las pastillas de freno. Pero si tu coche es de Hyundai, Genesis o Kia, mejor ve mentalizándote: la marca ha puesto tantas trabas que parece que no quiere que lo toques ni con un palo.

txutxo #2 txutxo
Antes cambiabamos las bombillas de los coches fácilmente cuando se fundían. Ahora, lo tienes que llevar a un taller y al que te funden es a tí.
#8 ombresaco
#2 exactamente, no es algo por ser eléctrico, sino de la época que nos ha tocado vivir, y de la legislación que lo permite. Por justificar un poco a los fabricantes, si es verdad que los eléctricos usan menos los frenos por aquello de la frenada regenerativa, en cantidad de intervenciones se podría comparar a la correa de distribución (aunque en este caso podríamos decir que es una dificultad voluntaria, y no es tan intrínseco como cambiar la correa de distribución)
TonyStark #3 TonyStark
no creo que Hyundai sea la única....
HeilHynkel #11 HeilHynkel
Para usarlo, hay que pagar una suscripción de 60 euros por semana y además comprar uno de los tres adaptadores aprobados por la marca, cuyo precio arranca en unos 2.000 euros. Por si fuera poco, el programa necesita conexión permanente a Internet para verificar su uso.

Por la pinta, eso es un SW para taller, no para usuario. Aquí a alguien se le va la pinza (y no la del freno) cosa mala.
skaworld #12 skaworld *
#11

"que solo funciona en Windows. Para usarlo, hay que pagar una suscripción de 60 euros por semana y además comprar uno de los tres adaptadores aprobados por la marca, cuyo precio arranca en unos 2.000 euros. Por si fuera poco, el programa necesita conexión permanente a Internet para verificar su uso.
[...]
Y cuando por fin logró instalarla, apareció un nuevo problema: el programa pedía iniciar sesión con una cuenta NASTF. Una plataforma que autentifica cerrajeros y talleres

…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#12

Por raro que te parezca ... no sé que concesionario de F1 hace unos años andaba buscando como locos modelos de no recuerdo qué ordenador (¿puede que sea COMPAQ?) porque tenían un SW que solo funcionaba con ese modelo (temas de una llave o algo similar)
skaworld #16 skaworld *
#15 Y es una cagada como un piano.

Pero meu dejarse 60k en un carro q igual a los 10 años no puedes ni hacerle el mantenimiento.... q 10 años para una plataforma online es una eternindad...
HeilHynkel #17 HeilHynkel *
#16

No sé porque tengo la impresión de que muchos de los que dejan 60.000 pavos en un carro no saben ni donde está la varilla del aceite, como para cambiarle los frenos por ellos mismos.
skaworld #18 skaworld
#17 Efectiviwonder yo el primero y mas por vago que otra cosa (aunq me da q mi carro no cuesta 60k xD) . Pero es q si el servidor se cae... los del taller tampoco van a poder... tienes un estupendo pisapapeles pa achatarrar
cosmonauta #14 cosmonauta
Si se hubiese comprado un Tesla, le habrían cambiado las pastillas con una actualización remota... Oh, wait...:wall:
asola33 #4 asola33
Tenía muy buena opinión de Hyundai. Buenos y con buenos precios. Este comentario la rebaja bastante.
salteado3 #5 salteado3
Esto no es un caso real de un cualquiera que necesite cambiar las pastillas de freno en su casa.

Que me parece bien que denuncie lo que pasa, pero que es algo que está haciendo para denunciarlo, no porque tuviera que cambiar las pastillas de verdad: ¿quién cambia las pastillas de freno de un coche eléctrico si acaba de salir ese mismo año? Por aquello de la regeneración y tal.
#9 Perrota
#5 Es un Ioniq 5 N. Es un dato importante. Es un coche de 650 cv, y si le das caña usas bastante los frenos mecánicos.
quitamelpiedencima #7 quitamelpiedencima
No sé lo que cobrarán en concepto de mano de obra y piezas en un concesionario oficial por el reemplazo de unas pastillas de freno , pero casi seguro que no llega a los 2000€ que tuvo que pagar el usuario del que habla el artículo sólo por el adaptador.

Algo raro hay ahí, dejando de lado que lo de la marcas con los software ralle lo ilegal
#10 Perrota
#7 Lo ha hecho por saber si podía. Y por cabezonería.
Benzo #1 Benzo
Suscripción hasta por usar el microondas.
#6 Tecar
El problema no está en baterías sí o baterías no, el problema está en todo lo que rodea al coche, eso sin hablar de la electrónica y el software que controla todo, cualquier fallo chorra en el componente más inesperado puede convertir nuestro flamante coche en un palé de ladrillos.
Olepoint #13 Olepoint
MI vehículo, solo toca el mecánico cuando un servidor no tiene la herramienta necesaria.

Por cierto, el otro día me echaron la ITV para atrás, según el parte, "Bielinas, silentblocks centrales y rotula derecha de suspensión con holgura"

Extrañado me fui a casa y empiezo a desmontar.. Vale, las bielinas tenían un pase, las gomas no estaban al 100%, pero los silenblocks estaban en perfecto estado, y para colmo, la rótula derecha también, es más, la rótula estaba cambiada hace…   » ver todo el comentario
