El infierno para cambiar las pastillas de freno de un coche eléctrico de Hyundai

Cada vez son más los conductores que optan por hacer el mantenimiento de su coche eléctrico en un taller independiente, o en su propia casa. Algo que siempre ha sido posible para tareas básicas como cambiar las pastillas de freno. Pero si tu coche es de Hyundai, Genesis o Kia, mejor ve mentalizándote: la marca ha puesto tantas trabas que parece que no quiere que lo toques ni con un palo.
| etiquetas: ev , derecho , reparar , estafa , diy
Por la pinta, eso es un SW para taller, no para usuario. Aquí a alguien se le va la pinza (y no la del freno) cosa mala.
"que solo funciona en Windows. Para usarlo, hay que pagar una suscripción de 60 euros por semana y además comprar uno de los tres adaptadores aprobados por la marca, cuyo precio arranca en unos 2.000 euros. Por si fuera poco, el programa necesita conexión permanente a Internet para verificar su uso.
[...]
Y cuando por fin logró instalarla, apareció un nuevo problema: el programa pedía iniciar sesión con una cuenta NASTF. Una plataforma que autentifica cerrajeros y talleres
… » ver todo el comentario
Por raro que te parezca ... no sé que concesionario de F1 hace unos años andaba buscando como locos modelos de no recuerdo qué ordenador (¿puede que sea COMPAQ?) porque tenían un SW que solo funcionaba con ese modelo (temas de una llave o algo similar)
Pero meu dejarse 60k en un carro q igual a los 10 años no puedes ni hacerle el mantenimiento.... q 10 años para una plataforma online es una eternindad...
No sé porque tengo la impresión de que muchos de los que dejan 60.000 pavos en un carro no saben ni donde está la varilla del aceite, como para cambiarle los frenos por ellos mismos.
Que me parece bien que denuncie lo que pasa, pero que es algo que está haciendo para denunciarlo, no porque tuviera que cambiar las pastillas de verdad: ¿quién cambia las pastillas de freno de un coche eléctrico si acaba de salir ese mismo año? Por aquello de la regeneración y tal.
Algo raro hay ahí, dejando de lado que lo de la marcas con los software ralle lo ilegal
Por cierto, el otro día me echaron la ITV para atrás, según el parte, "Bielinas, silentblocks centrales y rotula derecha de suspensión con holgura"
Extrañado me fui a casa y empiezo a desmontar.. Vale, las bielinas tenían un pase, las gomas no estaban al 100%, pero los silenblocks estaban en perfecto estado, y para colmo, la rótula derecha también, es más, la rótula estaba cambiada hace… » ver todo el comentario