publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
46
clics
Imputan en Francia a 10 hombres por haber violado a un niño de 5 años mediante sumisión química con el acuerdo de su padre
La pena máxima por el delito de violación con tortura o actos de barbarie es cadena perpetua, según la Fiscalía de Lille
|
etiquetas
:
francia
,
lille
,
violación
,
niño
,
sumisión química
7 comentarios
14
3
0
K
268
actualidad
#1
pepel
No sé si despreciar más a los violadores o al padre.
2
K
36
#3
poxemita
#1
todos deberían acabar en la picadora
3
K
35
#5
MPPC
#3
Pero a velocidad lenta y con las cuchillas poco afiladas.
0
K
10
#4
Ed_Hunter
#1
no te prives, puedes despreciarlos a todos por igual.
3
K
30
#6
Kuruñes3.0
#1
Pues al padre que aún encima de violador vomitivo era a su hijo.
1
K
10
#7
karakol
Es hora de llamar a un par de negros empapados en crack con un soplete y un par de alicates.
0
K
20
#2
wata
No voy a leer la noticia. Solo el titular ya da un asco infinito.
2
K
17
