edición general
17 meneos
46 clics
Imputan en Francia a 10 hombres por haber violado a un niño de 5 años mediante sumisión química con el acuerdo de su padre

Imputan en Francia a 10 hombres por haber violado a un niño de 5 años mediante sumisión química con el acuerdo de su padre

La pena máxima por el delito de violación con tortura o actos de barbarie es cadena perpetua, según la Fiscalía de Lille

| etiquetas: francia , lille , violación , niño , sumisión química
14 3 0 K 268 actualidad
7 comentarios
14 3 0 K 268 actualidad
pepel #1 pepel
No sé si despreciar más a los violadores o al padre.
2 K 36
#3 poxemita
#1 todos deberían acabar en la picadora
3 K 35
#5 MPPC
#3 Pero a velocidad lenta y con las cuchillas poco afiladas. :-S
0 K 10
Ed_Hunter #4 Ed_Hunter
#1 no te prives, puedes despreciarlos a todos por igual.
3 K 30
#6 Kuruñes3.0
#1 Pues al padre que aún encima de violador vomitivo era a su hijo.
1 K 10
karakol #7 karakol
Es hora de llamar a un par de negros empapados en crack con un soplete y un par de alicates.
0 K 20
wata #2 wata
No voy a leer la noticia. Solo el titular ya da un asco infinito.
2 K 17

menéame