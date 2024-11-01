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La IA de Google sigue causando estragos. Cierra FormulaTV y otras webs con 20 años de historia

La IA de Google sigue causando estragos. Cierra FormulaTV y otras webs con 20 años de historia

La transformación del buscador de Google con sus nuevas respuestas generadas por inteligencia artificial ha impactado de forma brutal sobre muchos sectores, en especial sobre los medios de comunicación. Sin ir más lejos, ayer mismo conocimos que el grupo editor de portales como FormulaTV, eCartelera o Bekia ha confirmado su cierre tras dos décadas de actividad. Y es que es inviable sobrevivir con caídas del tráfico de hasta el 80% y una creciente dependencia de las respuestas automáticas del propio buscador.

| etiquetas: ia , google , cierre , formulatv , webs
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12 comentarios
8 2 0 K 198 tecnología
Comentarios destacados:    
#1 lordban
La autofagotización de la IA es un proceso bastante interesante, no es algo nuevo en la sociedad humana pero sí que resulta más obvio y rápido de lo normal. La IA necesita gran cantidad de input generado por humanos para entrenarse y funcionar, pero a la vez es tan eficiente que no solo emite un montón de slop que contamina ese input, sino que por pura economía destruye a esos generadores humanos de input de calidad.
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
#2 Lo que está diciendo #1 : autofagotización
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YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
la empresa está llena de sinvergüenzas que se van a ir sin pagar a la plantilla (eso NO es culpa de la IA, que no somos idiotas!). relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/cierra-noxvo-grupo-editor-formulatv-ecart
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#11 Grahml
Las respuestas por IA en Google están directamente incluidas cuando se hace uso solamente del buscador, al menos en la versión móvil.

Ni siquiera hay que acudir a la pestaña específica de "Modo IA".

Obviamente eso hace que pases olímpicamente de los resultados de búsqueda.

Ahora, toda la información de la que se nutren las IAs (al menos la más fiable), proceden de equipos humanos y de estas webs.

Entiendo que la "transformación" final de estos sites sea sobre todo formar parte de equipos de verificación para "alimentar" la IA con respuestas correctas.
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hakcer_dislexico #6 hakcer_dislexico
Esto es la ostia, el porculo que se dio von el tema de AEDE, los periodicos, legislaciones, blahblahblah

Y ahora ocurre lo mismo a escala masiva y ninguna administracion hace una mierda.

Hay empresas americanas fagocitando el contenido de empresas europeas y los europedomentarios preocupados con ... ni puta idea.
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EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica *
Pues ojo, que FormulaTV tenía una base de usuarios bien grande. Siempre me llamaron la atención porque discutían sobre las audiencias de la tele tomando partido cada uno por un canal como si fuera fútbol.

Edito: 224 comentarios en este artículo de hoy (parece que muerta del todo no estaba la web):
www.formulatv.com/noticias/audiencias-16-marzo-casados-cede-en-tierra-
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Nas2meetu #2 Nas2meetu
Mi duda es: ¿cuando todos estos blogs/portales de referencia cierren de donde va a sacar la información la IA para responder? ?(
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Relator #7 Relator
#2 Se la inventarán, manipulación 100% optimizada, serán "la fuente".
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hakcer_dislexico #8 hakcer_dislexico
#2 De los medios controlados por oligarcas como el bezos y compañia.

Internet se ha mierdificado ...
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Nas2meetu #10 Nas2meetu
#8 pero hay datos muy de nicho como por ejemplo en este caso las audiencias televisivas, o pagan a Nielsen, Kantar... o no van a tener a quien robarle los datos.
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hakcer_dislexico #12 hakcer_dislexico
#10 Nielsen y Kantar acabaran en manos de megagrupos.

O peor, no haran falta porque las audiencias las sacaran directamente de tu tele.
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#9 NO86
#2 De los usuarios de IA
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menéame