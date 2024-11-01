La IA de Google sigue causando estragos. Cierra FormulaTV y otras webs con 20 años de historia

La transformación del buscador de Google con sus nuevas respuestas generadas por inteligencia artificial ha impactado de forma brutal sobre muchos sectores, en especial sobre los medios de comunicación. Sin ir más lejos, ayer mismo conocimos que el grupo editor de portales como FormulaTV, eCartelera o Bekia ha confirmado su cierre tras dos décadas de actividad. Y es que es inviable sobrevivir con caídas del tráfico de hasta el 80% y una creciente dependencia de las respuestas automáticas del propio buscador.
| etiquetas: ia , google , cierre , formulatv , webs
Ni siquiera hay que acudir a la pestaña específica de "Modo IA".
Obviamente eso hace que pases olímpicamente de los resultados de búsqueda.
Ahora, toda la información de la que se nutren las IAs (al menos la más fiable), proceden de equipos humanos y de estas webs.
Entiendo que la "transformación" final de estos sites sea sobre todo formar parte de equipos de verificación para "alimentar" la IA con respuestas correctas.
Y ahora ocurre lo mismo a escala masiva y ninguna administracion hace una mierda.
Hay empresas americanas fagocitando el contenido de empresas europeas y los europedomentarios preocupados con ... ni puta idea.
Edito: 224 comentarios en este artículo de hoy (parece que muerta del todo no estaba la web):
www.formulatv.com/noticias/audiencias-16-marzo-casados-cede-en-tierra-
Internet se ha mierdificado ...
O peor, no haran falta porque las audiencias las sacaran directamente de tu tele.