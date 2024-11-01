La IA de Google sigue causando estragos. Cierra FormulaTV y otras webs con 20 años de historia

La transformación del buscador de Google con sus nuevas respuestas generadas por inteligencia artificial ha impactado de forma brutal sobre muchos sectores, en especial sobre los medios de comunicación. Sin ir más lejos, ayer mismo conocimos que el grupo editor de portales como FormulaTV, eCartelera o Bekia ha confirmado su cierre tras dos décadas de actividad. Y es que es inviable sobrevivir con caídas del tráfico de hasta el 80% y una creciente dependencia de las respuestas automáticas del propio buscador.