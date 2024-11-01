edición general
El hombre que entregó su Nobel a Goebbels

El hombre que entregó su Nobel a Goebbels

Cuando se piensa en obras de arte realizadas por hombres moralmente reprobables no se puede obviar a Knut Hamsun, el que fue emblema nacional de Noruega hasta que dejó de serlo y se convirtió en su gran vergüenza. Estamos hablando del hombre que regaló su premio Nobel a Joseph Goebbels

cultura
security_incident #1 security_incident
Dos veces se ha dado en la historia que un ganador del premio Nobel regalase su premio.

Knut Hamsum a Goebbels
Corina Machado a Trump
22
Huaso #4 Huaso
#1 veo paralelismos
7
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre
#4 yo paletismos :troll:
5
robustiano #7 robustiano
#4 #6 Son mundos para-lelos... :-P
1
Harkon #20 Harkon *
#1 "La historia no se repite, pero rima"

-Mark Twain

cc #4 #6 #7 #14
1
dilsexico #25 dilsexico
#20 Si metieramos en una hoja excel todas las citas de Mark Twain y calcularamos el tiempo que le habria llevado decirlas, no saldria que empezo a soltar citas con 3 años y todavia sigue. :-D
1
tommyx #14 tommyx
#6 yo patetismos #4
0
Fernando_x #24 Fernando_x
#4 La diferencia es que al parecer este señor era un gran escritor, con una obra extensa y reconocida y de gran influencia en la literatura noruega. Corina no.
1
Natxelas_V #27 Natxelas_V
#1 Falacia de transferencia de propiedades. Voto bulo.
1
#8 nacho_lobez *
Lo de Corina Machado ha sido más vergonzoso. Ella le ha dado el premio, no por admiración, sino a cambio de algo. Le ha vendido el premio a cambio de la presidencia de Venezuela.

Eso deja a la altura del betún a todos: a Corina por rastrera, a Trump por envidioso cochino y al premio en sí porque ha demostrado no simbolizar nada ni para el que lo recibe.
19
gauntlet_ #11 gauntlet_ *
#8 No podría haberlo descrito mejor. También al Comité, que ha premiado a alguien que no lo merecía.
4
#28 soberao
#8 #11 Assange lo advirtió, que le habían dado el premio a la persona equivocada y que iba en contra del testamento de Nobel y los estatutos para dar el Nobel de la Paz.
0
sisko6969 #16 sisko6969
#8 Eso de que le ha vendido el premio por la presidencia es falso.

Mas que nada porque la presidencia de MCM ni esta, ni se la espera por otra via que no sea presentarse a las elecciones y que los chavistas no roben las actas esta vez.
0
Fernando_x #17 Fernando_x
#8 Vendido... cuando hay una compraventa es que hay un acuerdo previo. Esto más bien ha sido mendigar.
2
oceanon3d #29 oceanon3d *
#8 Espera que Trump cambie su entrada en Wikipedia y ponga "Premio nobel 22025".

Aun puede ser mas patético.


Sobre la patética la tipa está ... muchos caminos podrá tomar ahora; pero ninguno que la lleve a Venezuela salvo que sea con 10.000 marines en las calles de Caracas. No creo que los venezolanos, ni unos ni otros, la vean con buenos ojos jamas.

Otro bluff de la derechas.
0
#12 Kikiru
Es lo que tiene dar premios a los que no se lo merecen.
2
karakol #18 karakol
Ah, los noruegos y sus devaneos...

es.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling
0
Wachoski #9 Wachoski *
#5 y tiene que ver Weinstein con Céline? .... En que? Que me pierdo

Edito: .... En el artículo hay un ejemplo sobre Weinstein ... Es un ejemplo, de tantos otros que se pueden dar, que Céline podría ser otro, pues puede... Pero faltar?
1
xyria #30 xyria
#26 ¿Y? 8-D
0
xyria #10 xyria
Recuerdo que en mi casa, en los años sesenta, había libros de Knut Hansum, pero he olvidado por completo los títulos y si leí alguno. Yo por aquella época tenía 14 o 15 años.
0
#26 Lusco2
#10 Yo con 14 o15 leí todos los títulos de los libros que había por casa, aunque ahora no recuerdo que mesa calzaron o cuales disparé con la escopeta de balines
0
#21 Jesucripto
Los premios están sobrevalorados. Hablemos de los Oscar, el Nobel, el Planeta, ... no se si hay alguno que se lo den a alguien con valor real.
0
#13 cocococo
Regalar un Novel debería estar prohibido.
0
BM75 #15 BM75
#13 ¿Y cómo vas a impedirlo o castigarlo?
0
r3dman #22 r3dman
#13 A ver, es que realmente el premio no se puede transferir o regalar. Lo que esta gente ha hecho es regalar la medalla que viene con el premio, pero la titularidad del mismo es intransferible.
1
#23 cocococo
#22 Ah, OK.
0
Javier_Forteza #2 Javier_Forteza
En el artículo no mencionan a Louis-Ferdinand Céline, el mejor escritor francés del siglo XX y abiertamiente fascista, antisemita y colaboracionista nazi.
www.biografiasyvidas.com/biografia/c/celine.htm
1
arturios #3 arturios
#2 No, pero que yo sepa ni gano el Nobel ni se lo regaló a un nazi ¿o si? que en la wiki no pone nada de eso.
5
Javier_Forteza #5 Javier_Forteza
#3 Harvey Weinstein tampoco ganó el Nobel y se menciona en el artículo.
0
aPedirAlMetro #19 aPedirAlMetro
#2 Ni se menciona tampoco a Chanquete...
0

