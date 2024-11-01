El hombre que entregó su Nobel a Goebbels

Cuando se piensa en obras de arte realizadas por hombres moralmente reprobables no se puede obviar a Knut Hamsun, el que fue emblema nacional de Noruega hasta que dejó de serlo y se convirtió en su gran vergüenza. Estamos hablando del hombre que regaló su premio Nobel a Joseph Goebbels
Knut Hamsum a Goebbels
Corina Machado a Trump
-Mark Twain
Eso deja a la altura del betún a todos: a Corina por rastrera, a Trump por envidioso cochino y al premio en sí porque ha demostrado no simbolizar nada ni para el que lo recibe.
Mas que nada porque la presidencia de MCM ni esta, ni se la espera por otra via que no sea presentarse a las elecciones y que los chavistas no roben las actas esta vez.
Aun puede ser mas patético.
Sobre la patética la tipa está ... muchos caminos podrá tomar ahora; pero ninguno que la lleve a Venezuela salvo que sea con 10.000 marines en las calles de Caracas. No creo que los venezolanos, ni unos ni otros, la vean con buenos ojos jamas.
Otro bluff de la derechas.
Edito: .... En el artículo hay un ejemplo sobre Weinstein ... Es un ejemplo, de tantos otros que se pueden dar, que Céline podría ser otro, pues puede... Pero faltar?
