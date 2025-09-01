Ha muerto un león

Mientras muchos empiezan a hablar de mártir, nadie se atreve, en mitad del duelo, a puntualizar que el dolor y la empatía que hoy surgen entre los admiradores de este joven son, en realidad, basura, pura ideología izquierdista, según lo explicaba el propio Kirk en uno de sus exitosos y aplaudidos discursos. La empatía, el dolor por el otro, es una trampa, decía. Un sucio invento de la izquierda para construir sociedades débiles. “Hay que escapar de todo eso porque sentirse mal por los otros no nos hace avanzar, no lleva a nada”.
¿Poner otra mejilla? En fin.
De hecho esa empatía a la que se refiere se la aplica no sólo al asesinado, sino también a su mujer y dos hijos que deja.
Lo meneo, me gustó el artículo. Entre otras cosas, destaca que toda esa pena sincera que sienten hoy sus seguidores, se parece demasiado a la empatía que tanto denostaban.
Precisamente es la empatía, la que nos hace alegrarnos de que un esparcidor de odio que convence a la gente de que otros no tengan derechos, de que otros están mejor muertos, o directamente de que no existen, como decía de los palestinos, no siga esparciendo su odio que justifica la muerte de cientos de miles.
Es ridículo que a estas alturas estemos con este discurso buenista. Sería como decirle a la gente que no se alegrara por la muerte de Franco.
Trump, mismamente:
"For years those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism we're seeing in our country & it must stop right now. My admin will find each and every one of those who contributed to this atrocity"
No, Me Trump. Llamar nazi a un nazi es decir la verdad. Llamarle "maravilloso americano" es blanquear el nazismo. Pero no es sorprendente, después de amnistiar a nazis que participaron en un golpe de estado, por suerte fallido.