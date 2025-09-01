edición general
Ha muerto un león

Ha muerto un león

Mientras muchos empiezan a hablar de mártir, nadie se atreve, en mitad del duelo, a puntualizar que el dolor y la empatía que hoy surgen entre los admiradores de este joven son, en realidad, basura, pura ideología izquierdista, según lo explicaba el propio Kirk en uno de sus exitosos y aplaudidos discursos. La empatía, el dolor por el otro, es una trampa, decía. Un sucio invento de la izquierda para construir sociedades débiles. “Hay que escapar de todo eso porque sentirse mal por los otros no nos hace avanzar, no lleva a nada”.

#1 Deperdidos
Sí, poner la otra mejilla ha derrotado al fascismo tantas veces como cero.
#4 Tensk
#1 Hay un trecho importante entre no sentir pena por alguien y alegrarse por la muerte de ese alguien. No te hace mejor.

¿Poner otra mejilla? En fin.
#5 Deperdidos
#4 ¿Pena por alguien que fomentaba todo lo que relata el artículo? ¿Te lo has leído? Se ha de ser imbécil para sentir pena porque una escoria fascista de este calibre deje de seguir sembrando odio.
Khadgar #10 Khadgar
#5 Pena por los hijos que han perdido a un padre. Pena por un idiota que ha muerto sin poder darse cuenta de que era un idiota y rectificar. Pena porque ahora le tocará a su mujer sacar la basura. O algo así.
#6 Hombre_de_Estado *
#1 Totalmente de acuerdo. Pero tras leer el artículo, no veo que defienda eso.

De hecho esa empatía a la que se refiere se la aplica no sólo al asesinado, sino también a su mujer y dos hijos que deja.

Lo meneo, me gustó el artículo. Entre otras cosas, destaca que toda esa pena sincera que sienten hoy sus seguidores, se parece demasiado a la empatía que tanto denostaban.
TooBased #7 TooBased
Seguiré sintiendo empatía por quien se lo merezca. No por los nazis que apoyan genocidios con su discurso y convencen a la gente de que no tenga empatía...

Precisamente es la empatía, la que nos hace alegrarnos de que un esparcidor de odio que convence a la gente de que otros no tengan derechos, de que otros están mejor muertos, o directamente de que no existen, como decía de los palestinos, no siga esparciendo su odio que justifica la muerte de cientos de miles.

Es ridículo que a estas alturas estemos con este discurso buenista. Sería como decirle a la gente que no se alegrara por la muerte de Franco.  media
#9 PerritaPiloto
Una parte de la derecha de Estados Unidos llora con sinceridad, otra está pidiendo venganza contra la izquierda y sangre (sin saber aún quién ha sido el asesino).

Trump, mismamente:

"For years those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism we're seeing in our country & it must stop right now. My admin will find each and every one of those who contributed to this atrocity"

No, Me Trump. Llamar nazi a un nazi es decir la verdad. Llamarle "maravilloso americano" es blanquear el nazismo. Pero no es sorprendente, después de amnistiar a nazis que participaron en un golpe de estado, por suerte fallido.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Una hiena.
a69 #3 a69
Un huevón
#11 lordban
Se nota que no se quiere entender nada. Kirk era un cristiano fundamentalista, la compasión era su creedo y solo hace falta ver cón qué paciencia y serenidad hablaba a los contricantes ideológicos para notarlo, miles de horas grabadas y puedes contar las faltas de respeto al interlocutor con una sola mano. El problema que tienen con la empatía moderna a la que se refieren los conservadores es que se ha convertido en arma para controlar a la población, el discurso público, el pensamiento, y se…   » ver todo el comentario
Lutin #8 Lutin
Sangraba como un puto cerdo el nazi. ¿Es eso empatía? No, empatía eres tú bubalú.
