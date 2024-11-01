La Generalitat Valenciana elimina las ayudas a los agricultores afectados por la DANA

“Dana 2024. Ayudas para la recuperación del potencial productivo de las parcelas afectadas por la dana de octubre de 2024”, con este epígrafe, la Generalitat reservó un fondo de 26.700.000,00€ para ayudar a sostener la actividad productiva agrícola en aquellas zonas afectadas por la *barrancada. Ahora, pero, ha habido un cambio de prioridades. [Noticia en valenciano]
Es aún peor, los agricultores de la zona son la zona de laminación del agua en las nuevas avenidas y si abandonan esas parcelas, reclasificarán a terreno urbanizable y la historia se vuelve a repetir.
