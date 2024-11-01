edición general
25 meneos
25 clics
La Generalitat Valenciana elimina las ayudas a los agricultores afectados por la DANA

La Generalitat Valenciana elimina las ayudas a los agricultores afectados por la DANA

“Dana 2024. Ayudas para la recuperación del potencial productivo de las parcelas afectadas por la dana de octubre de 2024”, con este epígrafe, la Generalitat reservó un fondo de 26.700.000,00€ para ayudar a sostener la actividad productiva agrícola en aquellas zonas afectadas por la *barrancada. Ahora, pero, ha habido un cambio de prioridades. [Noticia en valenciano]

| etiquetas: dana , valencia , agricultura
20 5 0 K 205 actualidad
7 comentarios
20 5 0 K 205 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya que casualidad que en EEUU, Trump deje tirados a los agricultores estadounidenses hundiéndolos y aquí también

Qué casualidad que EEUU se ponga a dificultar los tratamientos asequibles contra el cáncer según wikileaks y aquí estemos sin mamografías

Qué casualidad que EEUU elimine satélites para prevenir el cambio climático y aquí PP y Vox eliminen todo lo relativo al cambio climático con cientos de muertos

Qué casualidad, todo a las ordenes de Israel para matarnos
2 K 35
Asimismov #7 Asimismov
#1 #4
Es aún peor, los agricultores de la zona son la zona de laminación del agua en las nuevas avenidas y si abandonan esas parcelas, reclasificarán a terreno urbanizable y la historia se vuelve a repetir.
0 K 12
sat #5 sat
Venga Mazón! A por la mayoría absoluta!
0 K 12
Dene #6 Dene
#5 si con esto no sacan ya mayoría absoluta yo no se qué tiene que (no) hacer
0 K 12
yende #3 yende
Mazón a la Preso!

Hoy seria un día muy favorable para una conjura como la de los Pazzi.
0 K 10
Andreham #2 Andreham
Las volverá a dar cuando se acerquen las autonómicas, tranquilo.
0 K 8
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 Claro desde 2024 hasta 2027, ya los has hundido, en favor de grandes empresas, destruido, se han quedado tus terrenos y eliminado de competir.

Destruir España en beneficio de las élites globalistas, igual que el genocidio de las mamografías, de las residencias, la masacre de valencia

Terrorismo
2 K 51

menéame