Ya sabemos lo que hizo Mazón

Como si no supiéramos ya todo lo que necesitábamos saber sobre Carlos Mazón, el presidente que desapareció dejando tras de sí un Gobierno regional tan inútil que fue incapaz de apretar un botón.

Y lo que no hizo. Entre ellas no lanzar una alerta que podría haber minimizado el número de víctimas.

Pero bueno, ahí sigue y los valencianos sin colgarle de los huevos en la plaza mayor...
