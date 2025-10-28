Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

Los diputados y senadores españoles han gastado un 225% en dietas por sus viajes internacionales desde que no deben justificarlas. Un repaso por las memorias de ejecución de los presupuestos de ambas Cámaras revela que sus señorías han ingresado más dinero en sus bolsillos desde que el sistema cambió en 2020, cuando bajo las presidencias de las socialistas Meritxell Batet (Congreso) y Pilar Llop (Senado), ambas instituciones acordaron recuperar el antiguo sistema de dietas: 150 euros por día en el caso de desplazamientos al extranjero.