17 meneos
16 clics
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'

El Ejército israelí comenzó a bombardear Gaza, de norte a sur, tras la orden del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de lanzar "ataques contundentes" contra el enclave

#4 laruladelnorte
La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo "se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente (Donald) Trump y su equipo".

Al mundo entero hace mucho que le quedó claro que EEUU son complices del genocidio.
#7 ThePato
A lo mejor la Unión Europea empieza a investigar la posibilidad de pensar que a lo mejor lo de Gaza puede parecer un genocidio
#8 Meneanauta
#7 La comisión de la ONU ya declaró (tarde) la masacre que comete Israel como genocidio. Pero para lo que sirve y nada es lo mismo. A ver entonces quien lo detiene.
#6 Atusateelpelo
Descanso para los soldados.
Reubicacion de tropas.
Reabastecimiento de tropas.
Y a seguir hasta anexionar Gaza y Cisjordania.
#3 mikhailkalinin
Han pasado 48 horas.
#1 Esku
Que sorpresa xD
Espera, no lo era.
#5 Bolgo
#1 sorpresa ninguna, el régimen sionista es genocida. Asco y desprecio
#2 Andreham
Bueno, bueno, que devuelvan los rehenes y...

Ah, ya, que no vale esa excusa.

Eeeeeeeeh, ¿se tienen que defender...?
#9 Tiranoc
La paz que se pactó fue una paz en diferido. Y como fue una paz indifi… en diferido, en forma, efectivamente, de simulación de…, simulación, o de…. lo que hubiera sido en diferido en partes de una…, de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social del Estado Asesino.
