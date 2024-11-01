edición general
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes

La funcionaria Inmaculada Piles, jefa de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias, ha desvelado ante la jueza de la dana que la responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno le pidió a las 18.35 que se enviara el Es-Alert, según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. Sin embargo, el mensaje automático a los móviles se acabó enviando a las 20.11, más de una hora y media después de que la jefa de Protección Civil lo solicitara.

cenutrios_unidos
Cualquier persona con dos dedos de frente lo hubiese hecho antes.

Se pudo salvar bastate gente con un puto simple aviso.
nemesisreptante
#2 debe haber perdido muchos dedos la gente en Valencia en vista a lo que dicen las encuestas electorales
PasaPollo
#7 Si lo pones en un bote hermético y le echas dentro unos pocos granitos de arroz, éstos absorberán la humedad y dejará los anacardos secos por más tiempo. Sirve también para casi todo; yo lo uso para que el ajo en polvo no se me haga un mazacote.
Tok_Tok
#11 Había bares que lo hacían con la sal, lo de poner granos de arroz
cosmonauta
#11 La sal gorda es mejor que el arroz.

Lo que me hace pensar que lo de poner arroz en el salero es más por el efecto perdigón que por efecto higroscópico. #16
jonolulu
Y ya sabemos que la máxima del PP es hacer lo contrario a lo que diga Perro Saxe o su gobierno
fareway
ABC ya ha bajado el dedo. Feijóo empieza a intentar desmarcarse, de lo contrario, va a salir él antes que Mazón.
alhambre
#4 Mazon ya tiene su jubilacion y ha hecho buena gestion de los contratos de limpieza, reparacion, etc.

Labor hecha.
fareway
#6 cárcel
Sawyer76
#9 En un país decente ahí acabaría y desde luego no seguiría de presidente a estas alturas. Hay que tener poca vergüenza y ser muy miserable para seguir aferrado al puesto después de lo que pasó.
Alakrán_
El PP y las buenos gestores, criminales por supuesto.
Dan puta vergüenza ajena.
Alakrán_
#12 Pues busca la declaración de esta alta funcionaria de Emergencias de la CCAA en otro medio y vienes a comentar.
Confirma que el gobierno a las 18,35 les estaba pidiendo que mandarán el puto mensaje de alerta, o como dejaron fuera de la reunión a los que estaban conectados, es decir a los expertos de metereología y de las confederaciones.
PasaPollo
#1 Los anacardos se conservan mejor en botes herméticos.

Dichas ya dos frases que no tienen nada que ver, ¿algo que comentar del contenido de la noticia?
Abril_2025
#3 ... ¿eso es cierto? Siempre los dejo en las bolsitas con cierre ese de plástico. ¿Mejor en un botecito?

Pregunta sincera.
Leon_Bocanegra
#3 Quizá le interese más como se conservan los cacahuetes. Hay que tener el salario a buen recaudo.
Kmisetas
#3 Ni de coña le doy una visita a ese panfleto, en cuanto a Mazón, como si practican el medievo con su culo, me da exactamente igual.
Alcalino
#1 porque defiendes al hijo de puta de mazón?

Crees que +200 muertos es como para ir echando balones fuera?
Kmisetas
#5 Mendudo retrasado Mazón, digno de salir en ese panfleto.
sorecer
#1 Lo tienes en 4 diarios diferentes. Seguro que alguno te convence.
Kmisetas
#14 Sí, es probable, ya te digo que no opinaba del contenido de la noticia, pero vaya, que como ese panfleto nos tiene acostumbrados a panfletadas intento no entrar a leerles.
