Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes

La funcionaria Inmaculada Piles, jefa de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias, ha desvelado ante la jueza de la dana que la responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno le pidió a las 18.35 que se enviara el Es-Alert, según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. Sin embargo, el mensaje automático a los móviles se acabó enviando a las 20.11, más de una hora y media después de que la jefa de Protección Civil lo solicitara.
Se pudo salvar bastate gente con un puto simple aviso.
Lo que me hace pensar que lo de poner arroz en el salero es más por el efecto perdigón que por efecto higroscópico. #16
Labor hecha.
Dan puta vergüenza ajena.
Confirma que el gobierno a las 18,35 les estaba pidiendo que mandarán el puto mensaje de alerta, o como dejaron fuera de la reunión a los que estaban conectados, es decir a los expertos de metereología y de las confederaciones.
Dichas ya dos frases que no tienen nada que ver, ¿algo que comentar del contenido de la noticia?
Pregunta sincera.
Crees que +200 muertos es como para ir echando balones fuera?