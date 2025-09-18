·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7714
clics
¿Pero la conocía o no?
5934
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
6991
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6553
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5298
clics
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"
más votadas
479
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial
450
José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
544
Lleno total en el concierto por Palestina de Brian Eno con decenas de artistas como Benedict Cumberbatch, Florence Pugh y Annie Lennox
676
Rebelión en casi 50 colegios madrileños contra la prohibición de Ayuso de apoyar a Gaza: “Ahora va a haber más camisetas con sandías”
495
"El fascismo está aquí": el mundo de la cultura estadounidense clama contra la cancelación del programa de Jimmy Kimmel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
75
clics
La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
El valor de la plantación se estima en 8.000 euros
|
etiquetas
:
alcachofas
,
propiedad
,
patente
,
semilla
7
0
0
K
124
ciencia
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
0
K
124
ciencia
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
skaworld
JMe gusta imaginar que el agente ramirez se acostó ese dia con la satisfaccion del trabajo bien hecho protegiendo España de los peligros de que una multinacional no obtuviese los beneficios de apropiarse de una forma de vida.
8
K
98
#6
devilinside
#1
En este caso, del artículo deduzco (parece redactado por un simio no demasiado espabilado) que el tipo vendía esquejes, no producía alcachofas ni para él ni para el mercado, con lo que no parece irracional que le hayan trincado
0
K
12
#10
skaworld
#6
Home yo de lo q entiendo, es q el tipo en algun momento compro la semilla, la planto en sus tierras, y a partir de ahi no me preguntes como porque yo de horticultura lo justo en vez de comprarles todos los años semillas se las amaño para seguir plantando la movida. Mas q nada porque dudo que loa compañia esta se dedique a analizar todos los mercaos del mundo a ver quien tiene sus alcachofas y si que me suena plausible q guarden un registro de clientes y luego los monitoreen si todos los años no les pagan su cuotita de semillas
Y aunq no fuese su plantacion y se dedicase a vender esquejes sinceramente lo de patentar una especie me parece una salvajada taaaaan gorda....
1
K
26
#12
devilinside
#10
Tienes razón con lo de la salvajada, pero cuando la ley lo permite, estás jodido. Supongo que lo compararán con los bolsos de Gucci que venden en los mercadillos: si lo llevas no pueden hacerte nada, si lo vendes estás vulnerando la normativa de propiedad industrial
1
K
24
#14
skaworld
*
#12
Un bolso de Gucci por mucho que me la fifle la moda lleva por detrás una campaña de marketing de la ostia y una labor de diseño industrial desde cero que justifica su innovacion y sobre todo no es un ser vivo.
Una alcachofa es un ser con miles de años de evolucion natural al que han pillao han aislado cuatro caracterisitcas que desean las han potenciado ya sea mediante seleccion natural o artificial y se han apropiado de el.... capando su reproduccion por el camino para asegurar una fuente de ingresos.
En serio es tan distopico que esto sea "legal" que no se ni por donde empezar, entiendo que lo pone el libro y hay q joderse, pero amos... lo jodido es que venga en el libro.
1
K
24
#15
sarri
#12
Y ahí está la cuestión, que lo normal sea aplicar por igual leyes sobre propiedad intelectual/industrial a bolsos y a alcachofas, porque ambos son bienes de consumo. Como si se pudiera comparar un ser vivo del que nos alimentamos con un puto bolso
1
K
24
#2
DrEvil
Menos mal que han dedicado recursos a lo verdaderamente importante.
Ahora que lo imprescindible está cubierto pueden dedicar los efectivos a las drogas, los robos, y esas menudeces.
2
K
31
#5
Machakasaurio
#2
www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/detenido-policia-
No, si a robos y drogas ya se dedican...
Igual no de la forma que pensabas, claro...
0
K
7
#3
carakola
¿Protegida? ¿No será registrada o patentada o algo así?
1
K
33
#4
frankiegth
*
Patentar semillas me parece y siempre me parecerá una auténtica aberración. Un "Banco Mundial de Semillas" como el de Svalbard no creo que pudiera existir en un mundo con todas sus semillas
sometidas al imperio
de las "patentes" :
"...
El Banco de Semillas de Svalbard fue creado para que los bancos genéticos de todo el mundo almacenen en él muestras de sus colecciones de semillas
y las puedan replicar en caso de que se pierdan como consecuencia de conflictos bélicos, actos terroristas o catástrofes naturales
..."
es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial_de_Semillas_de_Svalbard
2
K
39
#8
calaverax
#4
En el mundo de hoy, con lo asumido que tenemos que estamos aquí para que alguien gane dinero, me da que si no existieran bibliotecas públicas y alguien propusiera inventarlas me cuesta creer que consiguiese apoyo mayoritario no ya en los poderes públicos sino en la sociedad civil.
Así que eso de un banco de semillas... demasiado comunista!
0
K
9
#7
Graphbeat
manda huevos
0
K
6
#9
vilgeits
Mejor que la dejen asi, destapada, ya que a alcachofa necesita pleno sol, con unas 5-6 horas diarias, aunque en climas muy calurosos puede beneficiarse de una semisombra para evitar que las brácteas se abran y endurezcan prematuramente.
0
K
6
#11
soberao
*
Hay que ser mamahostias para defender esto:
"Los informes técnicos determinaron que la variedad era 'Green Queen' y solo puede comercializarse en forma de semilla, y no mediante esquejes o hijuelos, como presuntamente se estaba haciendo en el terreno investigado y cuyo valor de la plantación se estima en unos 8.000 euros."
La alcachofa siempre se ha plantado por esquejes y al año siguiente tienes una planta formada. Con semillas tarda mucho más. Es increible al grado de estupidez que estamos llegando con las empresas extranjeras de patentes de plantas.
0
K
14
#13
Whitefox
Que algo vivo (y por lo tanto una de sus funciones básicas sea reproducirse a sí mismo) se pueda patentar es estúpido.
Además en los casos que se parte de una variedad domesticada por el hombre, ¿a quién pagan esas empresas por el 99,9% restante del trabajo hecho con la selección artificial?
0
K
9
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y aunq no fuese su plantacion y se dedicase a vender esquejes sinceramente lo de patentar una especie me parece una salvajada taaaaan gorda....
Una alcachofa es un ser con miles de años de evolucion natural al que han pillao han aislado cuatro caracterisitcas que desean las han potenciado ya sea mediante seleccion natural o artificial y se han apropiado de el.... capando su reproduccion por el camino para asegurar una fuente de ingresos.
En serio es tan distopico que esto sea "legal" que no se ni por donde empezar, entiendo que lo pone el libro y hay q joderse, pero amos... lo jodido es que venga en el libro.
Ahora que lo imprescindible está cubierto pueden dedicar los efectivos a las drogas, los robos, y esas menudeces.
No, si a robos y drogas ya se dedican...
Igual no de la forma que pensabas, claro...
"...El Banco de Semillas de Svalbard fue creado para que los bancos genéticos de todo el mundo almacenen en él muestras de sus colecciones de semillas y las puedan replicar en caso de que se pierdan como consecuencia de conflictos bélicos, actos terroristas o catástrofes naturales..." es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial_de_Semillas_de_Svalbard
Así que eso de un banco de semillas... demasiado comunista!
"Los informes técnicos determinaron que la variedad era 'Green Queen' y solo puede comercializarse en forma de semilla, y no mediante esquejes o hijuelos, como presuntamente se estaba haciendo en el terreno investigado y cuyo valor de la plantación se estima en unos 8.000 euros."
La alcachofa siempre se ha plantado por esquejes y al año siguiente tienes una planta formada. Con semillas tarda mucho más. Es increible al grado de estupidez que estamos llegando con las empresas extranjeras de patentes de plantas.
Además en los casos que se parte de una variedad domesticada por el hombre, ¿a quién pagan esas empresas por el 99,9% restante del trabajo hecho con la selección artificial?