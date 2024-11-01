edición general
Groenlandia: en Dinamarca, boicot a Coca-Cola y Netflix

En publicaciones, los daneses intercambian consejos para sustituir las marcas estadounidenses por alternativas nacionales y europeas: se están eliminando las suscripciones a Netflix, YouTube y Prime, mientras que se están añadiendo TV 2 Play, DrTV y ViaPlay. Los carritos de compra también están cambiando: menos Coca-Cola, Heinz y vinos estadounidenses, y más marcas europeas."Cuestionar las marcas basadas en la identidad estadounidense reduce su valor", observó el profesor de economía y gestión de la Universidad del Sur de Dinamarca. El golpe m

josete15 #1 josete15
Es algo que deberíamos hacer todos, que se metan sus productos por el culo.
8 K 98
Spirito #6 Spirito *
#1 Yo ya dije el otro día que estoy evitando todos los productos de EEUU que puedo y, por supuesto, de Israel.

Puede que ahora aprendan qué pasa con boicots de los ciudadanos.
6 K 67
josete15 #7 josete15
#6 yo tb empecé hace tiempo, alguna cosa cosa cae, más por despiste o por error que otra cosa, pero siempre que puedo evitarlo lo evito.
3 K 43
Cehona #18 Cehona
#1 Es algo que llevamos muchos haciendo lo mismo con marcas y empresas USA e Israel.
Y no es de ayer.
1 K 28
Nitanmal #2 Nitanmal
¿Vinos estadounidenses? ¿Qué europeo en su sano juicio se gasta los lereles en un vino usano? No digo que no haya vinos buenos pero ¿a qué precio? Teniendo Francia, España e Italia a mano donde te venden vinazos por unos pocos euros
3 K 56
#9 EISev
#2 la noticia es de Argentina

Supongo que tiran de vinos de California por rivalidad con Chile, que tiene también vinos muy decentes
0 K 12
#4 Horkid
Productos que se pueden boicotear: Kellogs, Heinz o la propia Starbucks, Apple, Intel o Tesla, Ford, General Motors (matriz de Chevrolet, Cadillac o GMC) y Harley-Davidson, Nike, Levi’s o Walmart, MacDonalds,... Alguien puede escribir las marcas de gasolineras yanquis?
3 K 56
#11 Suleiman
#4 Mejor busca la app "No Thanks" ahí puedes identificar todos los productos.
1 K 27
Supercinexin #12 Supercinexin
#4 Compra Lenovo en vez de Dell, compra Xiaomi o Huawei en vez de todos los demás y compra Volvo en vez de Tesla (sí, Volvo es propiedad de un holding Chino :-) ).

Y ya estaría. Toda la tecnología que necesita un hombre del siglo XXI, sin haber colaborado en nada con el Imperio Fascista.
1 K 32
#13 juanac
#12 Adidas en vez de Nike
1 K 25
#16 Galton
#13 También valen las alternativas chinas a Nike... :troll:
0 K 8
#17 juanac
#16 También. Pero bueno, ahí alguien puede cuestionar la calidad, etc. Nike es uno de esos casos que no tiene perdón porque el coste de cambio es nulo. Hay alternativas iguales o mejores, y a precios iguales o más baratos que la marca yanki
0 K 10
angelitoMagno #10 angelitoMagno
¿Netflix no era la plataforma hacia basura woke, que según la administración Trump?

¿Y que la familia Trump estaba intentando evitar que compre HBO porque no les gusta Netflix?
2 K 43
#8 Horkid
El movimiento de boicot a productos yanquis lleva meses organizandose en Europa: www.elplural.com/economia/boicot-europa-coca-cola-mcdonalds-empresas-e
1 K 28
calde #3 calde
Pues les quedan unas cuantas marcas por incluir en la lista...
0 K 13
#5 Horkid
#3 Completemos la lista entre todos; mejor luchar que someternos
0 K 13
#14 juanac
No encuentro en la noticia ningún enlace a algún grupo donde se esté coordinando esto. Sabéis algo?
0 K 10
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
no solo economicamente, sino culturalmente deberiamos hacer boicot
0 K 7

