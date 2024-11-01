Groenlandia: en Dinamarca, boicot a Coca-Cola y Netflix

En publicaciones, los daneses intercambian consejos para sustituir las marcas estadounidenses por alternativas nacionales y europeas: se están eliminando las suscripciones a Netflix, YouTube y Prime, mientras que se están añadiendo TV 2 Play, DrTV y ViaPlay. Los carritos de compra también están cambiando: menos Coca-Cola, Heinz y vinos estadounidenses, y más marcas europeas."Cuestionar las marcas basadas en la identidad estadounidense reduce su valor", observó el profesor de economía y gestión de la Universidad del Sur de Dinamarca. El golpe m