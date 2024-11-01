Groenlandia: en Dinamarca, boicot a Coca-Cola y Netflix

En publicaciones, los daneses intercambian consejos para sustituir las marcas estadounidenses por alternativas nacionales y europeas: se están eliminando las suscripciones a Netflix, YouTube y Prime, mientras que se están añadiendo TV 2 Play, DrTV y ViaPlay. Los carritos de compra también están cambiando: menos Coca-Cola, Heinz y vinos estadounidenses, y más marcas europeas."Cuestionar las marcas basadas en la identidad estadounidense reduce su valor", observó el profesor de economía y gestión de la Universidad del Sur de Dinamarca. El golpe m
Puede que ahora aprendan qué pasa con boicots de los ciudadanos.
Y no es de ayer.
Supongo que tiran de vinos de California por rivalidad con Chile, que tiene también vinos muy decentes
Y ya estaría. Toda la tecnología que necesita un hombre del siglo XXI, sin haber colaborado en nada con el Imperio Fascista.
¿Y que la familia Trump estaba intentando evitar que compre HBO porque no les gusta Netflix?