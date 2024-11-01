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La Fiscalía denuncia por delito de odio al ultraderechista Pugilato por homofobia: todas las claves

La Fiscalía denuncia por delito de odio al ultraderechista Pugilato por homofobia: todas las claves

La denuncia advierte de una serie de mensajes publicados en la red social entre 2022 y 2025 en los que, según se expone, se vincula de forma reiterada al colectivo homosexual con delitos graves como la pederastia o los abusos sexuales a menores. En algunos de esos mensajes se emplean expresiones o insinuaciones que, según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, atribuyen colectivamente este tipo de conductas a las personas homosexuales sin base factual.

| etiquetas: pugilato , homofobia , ultraderecha
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36 comentarios
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Comentarios destacados:          
Mltfrtk #1 Mltfrtk
Los sacos de mierda nazis van todos camino de prisión.
12 K 151
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 "Le llamas nazi por pensar diferente" suelen decir los que piensan como él.
10 K 130
insulabarataria #3 insulabarataria
#2 ¡¡¡Sensuraaaaaa!!!
0 K 10
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 #1 otro nostálgico de tiempos pasados?
0 K 20
Findeton #11 Findeton
#2 Hay que ser intolerante con los intolerantes, es decir con los que usan la violencia, y no es el caso.
11 K -58
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#11 ¿Que no es el caso?, pero si agredió a un humorista en el escenario.
12 K 127
#26 Eukherio
#16 Y amenazó a mucho más con presentarse a sus shows a pegarles. Debió leer que era homófobo y nazi y pensó inmediatamente que tenía que defenderlo porque estaban en el mismo equipo.
2 K 33
Findeton #27 Findeton
#16 En esta denuncia lo que se critica son mensajes en redes sociales.
3 K 0
#29 Eukherio *
#27 A ver, yo entiendo que pienses que todos los pobres de derechas estáis en el mismo equipo, pero este es el mítico que igual te ve por la calle, le parece que estás demasiado morenico, y te calienta la cara porque le picaban los nudillos ese día. No sé yo hasta qué punto te compensa intentar blanquearlo.
2 K 33
Findeton #31 Findeton
#29 No, yo no estoy a favor de este tipo ni su ideología colectivista, que es mucho más cercana a la tuya que a la mía. Simplemente señalo quese le está persiguiendo por algo que no debería ser delito.
2 K 1
#32 Eukherio *
#31 No, has visto que era homófobo y has pensado: "joder, soy facha y pobre, tengo que defenderlo, que va en mi equipo" sin pararte a pensar que este igual te cruje por moreno en vez de darte las gracias.
1 K 15
Findeton #35 Findeton
#32 No, y cuando hay noticias sobre delitos de odio a gente de izquierdas u ofensa a sentimientos religiosos pongo el mismo comentario criticándolo. Yo defiendo la libertad de expresión.
0 K 9
MiguelDeUnamano #30 MiguelDeUnamano
#27 No sé qué necesidad tienes de defender a un homófobo violento, cualquier posible explicación es inquietante.
1 K 25
#28 K_labaza
#11 hola buenas, vengo a decirle que el que usa la violencia es violento, y el que no tolera a alguien diferente es intolerante. Por si se lía con los conceptos y tal.

Saludos cordiales
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Sadalsuud #13 Sadalsuud
#2 El error está en decir que piensan, sea o no sea diferente. Hasta una piedra en mitad del campo tiene más inteligencia y sobre todo, más empatía que toda esta caterva de meapilas fachas.
Y a este le llaman mentecato en su propia familia, así que como debe ser el infraser... :palm:
1 K 26
Cuñado #15 Cuñado
#2 A ver, en cierto modo sí. Pero es la clase de "diferente" que usas para hablar de una persona con deficiencia mental severa, sin retención de esfínteres y que se baba mientras balbucea.
1 K 25
jonolulu #4 jonolulu
#1 Ojala fuera así siempre
0 K 16
mariKarmo #17 mariKarmo
Otro comerabos escondido
3 K 46
#7 kenshinbh
Este era el nazi que se compraba los trajes en la sección infantil de Zara, no?
5 K 44
Cuñado #18 Cuñado
#7 Tiene disforia de talla.
1 K 18
johel #10 johel *
Si despues de cruzar medio pais para reventarle la cara en directo* a Caravaca** y continuar amenazandole no le condenaron, por amenazas en redes igual le dan un premio.
*Que no fueron tortazos menudo blanqueo, por ahi esta el video.

**Tuviese o no tuviese la mas minima gracia.
3 K 39
#33 baronluigi *
Este era el que decía que los niños no se tocan pero justificaba y celebraba el asesinato de niños musulmanes. Todo muy consecuente. #10
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magnifiqus #6 magnifiqus
A todo cerdo le llega su San Martín
3 K 30
Justiciero_Solitario #14 Justiciero_Solitario *
"se vincula de forma reiterada al colectivo homosexual con delitos graves como la pederastia o abusos sexuales a menores" No como en menéame, que no suelen vincular de forma reiterada al colectivo religioso con delitos graves de pederastia o abusos sexuales a menores.
1 K 21
tinotge #22 tinotge
#14 entendiendo que hay que separar la fe individual de los problemas estructurales de la iglesia católica, también hay que hacer notar el encubrimiento, falta de transparencia y protocolos aplicados en estos casos por la misma.
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#24 malditopendejo
#14 colectivo religioso no, a la Iglesia Católica como institución.
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cax #23 cax
Parece que este saco de mierda nazi va a tener su merecido, aunque dada la protección que el Reino de España proporciona a nazis, fascistas y franquistas no las tengo yo todas conmigo de que todo esto quede finalmente en nada, ya que el estado imparte justicia en nombre del Rey.
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Justiciero_Solitario #20 Justiciero_Solitario
Por cierto si en este tweet cambias "dos degenerados" por "una pareja" te lo firmaría cualquier meneante.  media
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#25 Givetuban
#20 Eso mismo pensé cuando lo vi.

Me da a mí que todo esto quedará en nada.
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#36 nacho_lobez
#20 #25 El término degenerado para referirse a un grupo social, marca la diferencia.
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Catapulta #9 Catapulta
Bueno, dicen que las modas siempre vuelven. Ya tocaba otra vez los buenos años 40.
0 K 13
#12 pirat
Si hay algo que no se necesita exponer, es el creciente peligro a la seguridad ciudadana que supone la agresiva ultraderecha violenta.
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#8 nosurrender
A ver si tiene lo que se merece este señor.
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Cuñado #19 Cuñado
#8 Lo que merece no se lo puede dar un estado de derecho. Me conformo con que coma cárcel.
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Gideas #34 Gideas
el action man en cuestion:  media
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#21 Aleh
Espero que no lo sienten en el banquillo y le acerquen una trona
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menéame