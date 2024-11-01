La Fiscalía denuncia por delito de odio al ultraderechista Pugilato por homofobia: todas las claves

La denuncia advierte de una serie de mensajes publicados en la red social entre 2022 y 2025 en los que, según se expone, se vincula de forma reiterada al colectivo homosexual con delitos graves como la pederastia o los abusos sexuales a menores. En algunos de esos mensajes se emplean expresiones o insinuaciones que, según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, atribuyen colectivamente este tipo de conductas a las personas homosexuales sin base factual.
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Saludos cordiales
Y a este le llaman mentecato en su propia familia, así que como debe ser el infraser...
*Que no fueron tortazos menudo blanqueo, por ahi esta el video.
**Tuviese o no tuviese la mas minima gracia.
Me da a mí que todo esto quedará en nada.