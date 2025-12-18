edición general
Fallecen tres personas en la sala de espera de urgencias del Hospital del Mar de Barcelona

Los sindicatos de CGT y FTC-IAC han presentado una denuncia contra el Consorci Mar Parc de Salut (PSMAR) y el Departament de Salut por un delito de abandono colectivo ilegal en un servicio público. Las víctimas han sido un hombre de 82 años, que murió el 9 de diciembre después de estar 40 horas en el servicio de urgencia; una mujer de 92 años, que estuvo 70 horas; y otra de 93 años, que esperó 58 horas.

karakol #5 karakol
¿En que puto agujero tercermundista puedes tener a personas tan mayores tantísimas horas esperando?

Estamos gilipollas por permitir, y normalizar, estas prácticas y no poner las cabezas de los responsables políticos, y me importa una mierda su partido, en una pica en la plaza del pueblo.
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 lo raro es que nonanegarios aguantasen varios días en salas de espera
bronco1890 #2 bronco1890
Ayuso dimisión!
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#2 Ayuso y Juanma Moreno destruyendo nuestro sistema de salud público.
#4 Barriales
#2 otro pesado con la matraca de ayuso. Ya te vale.
