Fallecen tres personas en la sala de espera de urgencias del Hospital del Mar de Barcelona

Los sindicatos de CGT y FTC-IAC han presentado una denuncia contra el Consorci Mar Parc de Salut (PSMAR) y el Departament de Salut por un delito de abandono colectivo ilegal en un servicio público. Las víctimas han sido un hombre de 82 años, que murió el 9 de diciembre después de estar 40 horas en el servicio de urgencia; una mujer de 92 años, que estuvo 70 horas; y otra de 93 años, que esperó 58 horas.