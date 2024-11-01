Europa lo tiene claro: si baja el precio del fútbol, no hace falta bloquear nada

El Centro de Estudios de Política Europea publicó un estudio el pasado 15 de abril en el que analizó la situación que se está viviendo en España. Un país en el que cada fin de semana Internet se vuelve inaccesible porque el organismo liguero ha optado por bloquear IPs que nada tienen que ver con la retransmisión de contenido pirata. Esto ha afectado a supermercados, a medios de comunicación que han sido amenazados e, incluso, ha obligado a que cierren algunas tiendas online, entre otros muchos damnificados.