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Europa lo tiene claro: si baja el precio del fútbol, no hace falta bloquear nada

Europa lo tiene claro: si baja el precio del fútbol, no hace falta bloquear nada

El Centro de Estudios de Política Europea publicó un estudio el pasado 15 de abril en el que analizó la situación que se está viviendo en España. Un país en el que cada fin de semana Internet se vuelve inaccesible porque el organismo liguero ha optado por bloquear IPs que nada tienen que ver con la retransmisión de contenido pirata. Esto ha afectado a supermercados, a medios de comunicación que han sido amenazados e, incluso, ha obligado a que cierren algunas tiendas online, entre otros muchos damnificados.

| etiquetas: europa , piratería , fútbol , bloqueos , internet
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9 comentarios
6 2 1 K 76 tecnología
ghazghkull #2 ghazghkull
Y mientras a los que nos importa una mierda el fútbol, a sufrir cortes
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javibaz #3 javibaz
#2 y que te corten una ciudad por partidos de "alto riesgo".
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ghazghkull #4 ghazghkull
#3 como para tener una urgencia médica...
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obmultimedia #1 obmultimedia
Tebas:  media
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vviccio #9 vviccio
Estoy con Tebas y creo que cada vez que se robe a un banco se debería decretar el toque de queda y restringir la libertad de movimiento y de reunión.
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Cuñado #7 Cuñado
¿Y si no baja sí? Al fútbol que le pongan el precio que les salga del los cojones, faltaría más. Es su chiringuito y se lo follan como quieren.

El problema no es ése, el problema es que en este puto país de pandereta los intereses de cuatro mafiosos pesan más que los derechos civiles.
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Cuñado #8 Cuñado *
¿El think tank Centro de Estudios de Política Europea es "Europa"? :shit:

¿Quién escribió esta gilipollez? Ah, coño, que es adslzone. Entonces es lo de siempre.
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Ed_Hunter #6 Ed_Hunter
¿Y dejar al Madriz sin ingresos?, hay que pagar a las estrellitas que se estrellan en champiñones.
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#5 Paucat
No es cierto. Conozco a gente que está forrada y piratea el fútbol y te miran como si fueses un pringao por pagar.
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menéame