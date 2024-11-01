Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo

Un estudio reciente volvió a encender el debate: ¿y si la música que escuchamos estuviera vinculada con nuestra inteligencia? No se trata de una afirmación absoluta ni definitiva, pero sí de una conexión que la ciencia empieza a explorar con cada vez más interés.
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- Melodía la espalda.
Se le llama música "urbana" por algo, que es una forma suave de no llamarla música del ghetto o poligonera. Música de entornos empobrecidos, con menos oportunidades culturales y educativas,… » ver todo el comentario
Además explican el motivo por el que los idiotas no usan cascos en el transporte público y además siempre escuchan la misma mierda.
El artículo es perfecto, la pena es que seguro que estamos a menos de 5 comentarios de que alguien nos explique que no se ha seguido el método científico y por lo tanto no vale una mierda
Segun tengo entendido la musica viene de Africa, de tribus tocando tambores ritmos repetitivos, musica muy primaria. Luego llego la iglesia con los cantos gregorianos y tocamos a dios (los curan tocaban a los niños)
www.mdpi.com/2079-3200/14/2/29
Y el rock progresivo también
Pero meneo, por ponerlo por escrito.