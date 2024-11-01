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Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo

Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo

Un estudio reciente volvió a encender el debate: ¿y si la música que escuchamos estuviera vinculada con nuestra inteligencia? No se trata de una afirmación absoluta ni definitiva, pero sí de una conexión que la ciencia empieza a explorar con cada vez más interés.

| etiquetas: música , inteligencia
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Moderdonia #5 Moderdonia
- ¿Por qué no viniste ayer a la clase de música para disléxicos?
- Melodía la espalda.
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carademalo #8 carademalo
"Pero hay algo importante: esto no significa que quienes escuchan estos géneros [reggaeton, trap, algunas variantes del hip hop, etc.] sean “menos inteligentes”. La relación es estadística, no determinante, y está influida por factores sociales, culturales y contextuales."

Se le llama música "urbana" por algo, que es una forma suave de no llamarla música del ghetto o poligonera. Música de entornos empobrecidos, con menos oportunidades culturales y educativas,…   » ver todo el comentario
1 K 30
#12 troglodoto
#8 No confundir la musica clasica con el clasismo, que al final tiramos de rima facil y terminamos llamando idiotas por escuchar un estilo de musica. El flamenco, el blues, el son cubano vienen de barrios elitistas, de gente muy culta.
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Pablosky #3 Pablosky
Joder, todos los tópicos y prejuicios explicados de golpe, y encajan exactamente con lo que pienso así que tiene que ser verdad xD

Además explican el motivo por el que los idiotas no usan cascos en el transporte público y además siempre escuchan la misma mierda.

El artículo es perfecto, la pena es que seguro que estamos a menos de 5 comentarios de que alguien nos explique que no se ha seguido el método científico y por lo tanto no vale una mierda xD
1 K 27
#6 troglodoto
#3 Estudios, estudio, diversas investigaciones que refuerzan mi forma de pensar, tiran la piedra y esconden la mano, hace como que lo dice todo pero recoge carrete y no dice nada.
Segun tengo entendido la musica viene de Africa, de tribus tocando tambores ritmos repetitivos, musica muy primaria. Luego llego la iglesia con los cantos gregorianos y tocamos a dios (los curan tocaban a los niños)
1 K 19
Pepeolobo #14 Pepeolobo *
#3 El estudio en cuestión es este, no encontré enlace en la noticia:
www.mdpi.com/2079-3200/14/2/29
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ahotsa #1 ahotsa
Sí, los amantes del reguetón están clasificados... :troll:

Y el rock progresivo también 8-D
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#2 Zerjillo
#1 Se te nota el plumero, hermano! :hug:
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ahotsa #4 ahotsa
#2 Es que tú eres muy listo; seguro que te gusta el rock progresivo.
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#15 atabey
#4 Cada día más. :roll:
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Thornton #10 Thornton *
#1 Que el regetón y el pop comercial son simples (y por tanto preferidos por la gente más simple) no es un descubrimiento para que te den el Nobel :-D

Pero meneo, por ponerlo por escrito.
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Que dise bro?
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Spirito #9 Spirito
Los de la camarilla yanquineja son más de reguetón. :troll:
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#11 Archaic_Abattoir
Artículo chorras repetitivo.
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#13 chipi4_6201696deddc9
Han gastado dinero en estudios, para decir que los que escuchan reguetón son tontos? Y como calificamos a los que han gastado dinero y recursos en eso?
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menéame