·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8364
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
5495
clics
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]
4155
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
2303
clics
La destrucción del paseo marítimo de Matalascañas pregona el riesgo para todo lo construido a pie de playa en Andalucía
3061
clics
Óscar Puente (y media España) alucina con este tuit sobre Venezuela que Ayuso publicó en 2015: 'Quien se mete con Chávez se mete con Venezuela'
más votadas
498
Donald Trump supone una amenaza a la civilización [ENG]
412
Vox saluda que Trump prohíba a empresas comprar viviendas, pero Sumar le recuerda que lo rechazó en el Congreso
460
Trump necesitará el apoyo de Junts para gobernar Venezuela
522
El Cartel de los Soles, una gran mentira comprada en España por la derecha política, mediática y judicial
418
“La DEA no aspira a erradicar el mercado de drogas, sino a administrarlo”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
69
clics
Estos son los cinco presos españoles que han sido liberados en Venezuela
Entre 14 y 20 personas con nacionalidad española se encontraban encarceladas hacia finales del 2025.
|
etiquetas
:
venezuela
,
españa
9
0
0
K
113
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
0
0
K
113
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cosmonauta
*
Diciendo que no hay presos políticos
6
K
83
#7
Forni
#2
La historia reciente te ha demostrado que no puedes poner la mano en el fuego por nadie:
www.infobae.com/espana/2025/03/17/habla-por-primera-vez-pablo-gonzalez
0
K
9
#8
pedrario
#7
Ese todavía tiene la causa abierta >
www.elindependiente.com/internacional/2025/11/25/pablo-gonzalez-tendra
La ventaja de ese caso es que hay instituciones internacionales efectivas para garantizar sus derechos, como recursos al TEDH, en Venezuela, no, por eso los abusos son más probables.
1
K
28
#11
Forni
#8
La ventaja es que también puedes mandar a cualquiera siguiendo ordenes que si lo pillan siempre puedes apelar a un sistema falto de garantías.
0
K
9
#12
pedrario
#11
¿Cuál es el sistema falto de garantías?¿Hablas de los tribunales europeos? Si es así, por curiosidad, ¿Qué sistema judicial en el mundo te parece garantista?
0
K
11
#10
pozz
#7
De ese impresentable se sabia que era un espia ruso casi desde que lo apresaron, ya a los pocos dias de su detencion se filtraron acusaciones gravisimas..
www.huffingtonpost.es/entry/el-insolito-caso-de-pablo-gonzalez-el-peri
www.elmundo.es/television/medios/2022/03/24/623c3ae6fc6c832e668b45bc.h
por otro lado los fanaticos por ciego odio a las democracias occiedentales lo negaron todo.
Y es gracioso,…
» ver todo el comentario
1
K
19
#4
Meneador_Compulsivo
Los presos políticos agradecen la mediación de la violación del derecho internacional.
2
K
42
#1
Findeton
*
Vaya, parece que sí va a haber transición. ¿Dónde está canal red y pablemos, con la cara cayéndoseles de vergüenza?
2
K
30
#5
Poligrafo
Me parece una noticia estupenda y aprovecho para reflexionar que esos presos serian calificados de terroristas como minimo si ellos fuesen los carceleros.
Esperando a que Yuesei desmantele Guantanamo donde se tortura y encarcela sin pruebas ni juicios a multitud de personas, menores en algunos casos.
1
K
14
#9
Findeton
#5
Tu mensaje a favor de Pinochet/chavismo me da asco. Recordemos que hasta ahora han apresado a gente por revisarles el whatsapp y verles cualquier crítica al régimen, incluyendo torturas a niños en el Helicoide.
Aquí alguien habla de su tortura:
x.com/Antirrojo/status/2008641400519487759
0
K
8
#6
JuanCarVen
Pero que ha hecho Zapatero por nosotros
0
K
11
#3
tul
y no podrian mandarselos a bukake?
2
K
-6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.infobae.com/espana/2025/03/17/habla-por-primera-vez-pablo-gonzalez
La ventaja de ese caso es que hay instituciones internacionales efectivas para garantizar sus derechos, como recursos al TEDH, en Venezuela, no, por eso los abusos son más probables.
www.huffingtonpost.es/entry/el-insolito-caso-de-pablo-gonzalez-el-peri
www.elmundo.es/television/medios/2022/03/24/623c3ae6fc6c832e668b45bc.h
por otro lado los fanaticos por ciego odio a las democracias occiedentales lo negaron todo.
Y es gracioso,… » ver todo el comentario
Esperando a que Yuesei desmantele Guantanamo donde se tortura y encarcela sin pruebas ni juicios a multitud de personas, menores en algunos casos.
Aquí alguien habla de su tortura:
x.com/Antirrojo/status/2008641400519487759