Estos son los cinco presos españoles que han sido liberados en Venezuela

Entre 14 y 20 personas con nacionalidad española se encontraban encarceladas hacia finales del 2025.

cosmonauta #2 cosmonauta *
Diciendo que no hay presos políticos
Forni #7 Forni
#2 La historia reciente te ha demostrado que no puedes poner la mano en el fuego por nadie:

www.infobae.com/espana/2025/03/17/habla-por-primera-vez-pablo-gonzalez
pedrario #8 pedrario
#7 Ese todavía tiene la causa abierta >www.elindependiente.com/internacional/2025/11/25/pablo-gonzalez-tendra

La ventaja de ese caso es que hay instituciones internacionales efectivas para garantizar sus derechos, como recursos al TEDH, en Venezuela, no, por eso los abusos son más probables.
Forni #11 Forni
#8 La ventaja es que también puedes mandar a cualquiera siguiendo ordenes que si lo pillan siempre puedes apelar a un sistema falto de garantías.
pedrario #12 pedrario
#11 ¿Cuál es el sistema falto de garantías?¿Hablas de los tribunales europeos? Si es así, por curiosidad, ¿Qué sistema judicial en el mundo te parece garantista?
#10 pozz
#7 De ese impresentable se sabia que era un espia ruso casi desde que lo apresaron, ya a los pocos dias de su detencion se filtraron acusaciones gravisimas..
www.huffingtonpost.es/entry/el-insolito-caso-de-pablo-gonzalez-el-peri
www.elmundo.es/television/medios/2022/03/24/623c3ae6fc6c832e668b45bc.h
por otro lado los fanaticos por ciego odio a las democracias occiedentales lo negaron todo.

Y es gracioso,…   » ver todo el comentario
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo
Los presos políticos agradecen la mediación de la violación del derecho internacional.
Findeton #1 Findeton *
Vaya, parece que sí va a haber transición. ¿Dónde está canal red y pablemos, con la cara cayéndoseles de vergüenza?
#5 Poligrafo
Me parece una noticia estupenda y aprovecho para reflexionar que esos presos serian calificados de terroristas como minimo si ellos fuesen los carceleros.

Esperando a que Yuesei desmantele Guantanamo donde se tortura y encarcela sin pruebas ni juicios a multitud de personas, menores en algunos casos.
Findeton #9 Findeton
#5 Tu mensaje a favor de Pinochet/chavismo me da asco. Recordemos que hasta ahora han apresado a gente por revisarles el whatsapp y verles cualquier crítica al régimen, incluyendo torturas a niños en el Helicoide.

Aquí alguien habla de su tortura:
x.com/Antirrojo/status/2008641400519487759
JuanCarVen #6 JuanCarVen
Pero que ha hecho Zapatero por nosotros :troll:
tul #3 tul
y no podrian mandarselos a bukake?
