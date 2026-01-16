¿Está Trump completamente loco?

Tras la escena shakespeariana en la Casa Blanca, en la que Donald Trump recibió un Nobel imaginario, vuelve a surgir la cuestión de la salud mental. Para Élisabeth Roudinesco, no se trata de diagnosticar las patologías de un hombre, sino de comprender por qué todo un sistema político acepta plegarse a un delirio narcisista sin límites.
Hitler no hubiera sido nadie sin la complicidad de tantos durante tanto tiempo.
Ya lo dijo Obi Wan ¿Quién está más loco? ¿El loco o el que sigue al loco?
Y luego el equipo de tecnócratas fascistas de los que se rodea son bastante capaces a la vista de lo que han logrado. Porque lograr que la práctica totalidad del planeta se postre ante ti y te lama los pies en público y aún encima te pague, eso es difícil de lograr.
En Europa que estaban acostumbrados a lamer las botas en privado y en público podían decir que eran socios, lamer las botas en público les está costando, pero poco a poco van perdiendo la vergüenza.