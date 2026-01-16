edición general
¿Está Trump completamente loco?

¿Está Trump completamente loco?

Tras la escena shakespeariana en la Casa Blanca, en la que Donald Trump recibió un Nobel imaginario, vuelve a surgir la cuestión de la salud mental. Para Élisabeth Roudinesco, no se trata de diagnosticar las patologías de un hombre, sino de comprender por qué todo un sistema político acepta plegarse a un delirio narcisista sin límites.

cocolisto #5 cocolisto
Si Trump está loco no deja en mejor posición a una sociedad que lo tolera,lo cual es lo más terrible.
Hitler no hubiera sido nadie sin la complicidad de tantos durante tanto tiempo.
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#5

Ya lo dijo Obi Wan ¿Quién está más loco? ¿El loco o el que sigue al loco?
#1 Toponotomalasuerte
No. Solo es un fascista hijo de puta.
#2 Chiapela
#1 No, sólo alucina como las IA
Pointman #6 Pointman
No entiendo que significa "Shakespeariano". ¿No querría decir más bien Kafkiano?
pitercio #8 pitercio
#6 será porque en esa reunión un ser no pudo ser y el otro ser no quiso ser y a los seres que dijeron quién sería se les plantea un dilema.
jonolulu #10 jonolulu
#6 Supongo que se refiere a la caída de grandes figuras (reyes, nobles), muertes múltiples y giros de guión
Jointhouse_Blues #13 Jointhouse_Blues
#6 Ni lo uno, ni lo otro. Él está a otro nivel, y merece una categoría a parte: trumpiana.
Kantinero #12 Kantinero
En absoluto, es un 20% de locura y un 80% de maldad
#16 BurraPeideira_
Probablemente sea un psicópata un istrionico ridículo pero conviene no subestimarlo. Tiene una personalidad arrolladora y muy pocos políticos ha habidos capaces de movilizar tanto apoyo de la gente, independientemente de qué tipo de gente sea.
Y luego el equipo de tecnócratas fascistas de los que se rodea son bastante capaces a la vista de lo que han logrado. Porque lograr que la práctica totalidad del planeta se postre ante ti y te lama los pies en público y aún encima te pague, eso es difícil de lograr.
En Europa que estaban acostumbrados a lamer las botas en privado y en público podían decir que eran socios, lamer las botas en público les está costando, pero poco a poco van perdiendo la vergüenza.
XtrMnIO #7 XtrMnIO
No confundamos la locura con la maldad.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#7 De las dos cosas tiene de sobra.
Fernando_x #4 Fernando_x
Narcisista y rico. Alguien al que no se le ha negado nada nunca. Ni caprichos, ni lujos, ni jovencitas, nunca ha recibido un no.
gale #3 gale
Yo creo que simplemente es un cuñao facha, sin filtro por la edad.
magnifiqus #14 magnifiqus *
No. Se comporta como un loco caprichoso porque le da buenos resultados a corto plazo y tiene a todo el mundo hablando de él y de lo que hace. Y esto último, como buen narcisista que es, le encanta.
#15 Gilántropo
Si sobre las vidas humanas piensa que "se iban a morir igual", si ha alimentado, premiado, defendido o ayudado a genocidas (pero luego se muestra preocupado exclusivamente por las vidas de los ciudadanos de países con mayores reservas de petróleo del mundo), si destroza todo lo público, excepto la parte que emplea en beneficio propio y para premiar a las clases más altas y empresas colaboradoras en "su" patrimonio, no es locura, es otra cosa. Sus perros también padecen lo mismo. Eso no se cura.
