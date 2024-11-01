edición general
España aprueba ley que sólo te permitirá dejar una reseña de tu compra durante los primeros 30 días naturales desde su compra

España aprueba ley que sólo te permitirá dejar una reseña de tu compra durante los primeros 30 días naturales desde su compra

Esta ley aprobada en España, y publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de diciembre, introduce cambios importantes sobre la valoración de la compra de un producto o servicio.

termopila #2 termopila
Con que el producto dure más de 30 días se pueden vender verdaderas mierdas con 5 estrellas
#5 EISev
#5 EISev
#2 y ya si eres previsor y compras para regalar igual ni eso. Que a los 30 días igual ni se ha abierto la caja.
0 K 12
#1 cocococo
Baliza obligatoria, reseñas solamente durante los primeros 30 días... a ver si viene Franco y pone la democracia y la libertad de expresión.
2 K 30
taSanás #3 taSanás
#1 eso de la reseña de 30 dias lo copian de sitios como temu que saben que venden mierdas que se rompen al poco tiempo, y no te permiten volver luego a decir que es una basura...
1 K 18
#4 PerritaPiloto
#1 Lo que no es de recono es que de pronto y sin venír a cuento llegué una oleada de reseñas negativas de tu local de gente que ni siquiera ha comido allí. O de gente que va, se lo come todo, no se queja en su momento y luego te pone verde perejil.

Aunque lo veo complicado de implantar.
0 K 8
plutanasio #6 plutanasio
Madre mía a quién se le ha ocurrido esta basura?
1 K 17
#7 MariaRosarioKaren *
#6 a los malditos sosialist... ah no, que el ministro de consumo es de sumar y viene de podemos. Los que robaron al pueblo el espiritu del 15M y curiosamente su mama también ha sido ministra. Los de abaho, los anticastah
1 K 18

