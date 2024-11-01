·
España aprueba ley que sólo te permitirá dejar una reseña de tu compra durante los primeros 30 días naturales desde su compra
Esta ley aprobada en España, y publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de diciembre, introduce cambios importantes sobre la valoración de la compra de un producto o servicio.
etiquetas
:
consumo
,
productos
,
reseñas
#2
termopila
Con que el producto dure más de 30 días se pueden vender verdaderas mierdas con 5 estrellas
4
K
48
#5
EISev
#2
y ya si eres previsor y compras para regalar igual ni eso. Que a los 30 días igual ni se ha abierto la caja.
0
K
12
#1
cocococo
Baliza obligatoria, reseñas solamente durante los primeros 30 días... a ver si viene Franco y pone la democracia y la libertad de expresión.
2
K
30
#3
taSanás
#1
eso de la reseña de 30 dias lo copian de sitios como temu que saben que venden mierdas que se rompen al poco tiempo, y no te permiten volver luego a decir que es una basura...
1
K
18
#4
PerritaPiloto
#1
Lo que no es de recono es que de pronto y sin venír a cuento llegué una oleada de reseñas negativas de tu local de gente que ni siquiera ha comido allí. O de gente que va, se lo come todo, no se queja en su momento y luego te pone verde perejil.
Aunque lo veo complicado de implantar.
0
K
8
#6
plutanasio
Madre mía a quién se le ha ocurrido esta basura?
1
K
17
#7
MariaRosarioKaren
*
#6
a los malditos sosialist... ah no, que el ministro de consumo es de sumar y viene de podemos. Los que robaron al pueblo el espiritu del 15M y curiosamente su mama también ha sido ministra. Los de abaho, los anticastah
1
K
18
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Aunque lo veo complicado de implantar.