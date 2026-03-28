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Envidia de Pedro Sánchez

Envidia de Pedro Sánchez

"Hoy, quién sabe si está cambiando el espíritu del tiempo. Y si hay otro maestro en captar el Zeitgeist, ese es Pedro Sánchez. Audaz e intuitivo, el presidente del Gobierno español fue el primero que olió las nuevas emanaciones de fracaso que llegan de la Casa Blanca y que puso pie en pared. La jugada es inteligente y maestra: ya no necesita confrontar con Ayuso, ni con Feijóo, sino que lo hace directamente con Trump. Y además tiene razón."

| etiquetas: pdrsnz , ultraderecha , trumpismo , zeitgeist
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6 comentarios
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#1 Murciegalo
Abrir en modo lectura desde una pestaña de incognito
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Un poco sí aunque va demasiado hacia la derecha para mi gusto.  media
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Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Magnífico resumen de Pedro Sánchez y su estrategia ganadora.
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sotillo #3 sotillo
#2 Va a resultar un magnífico presidente de España, tiene incluso la peor oposición conocida
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#3 Es que sinceramente hay que ser un mongolo muy mermado para votar a esa piara de indocumentados.

Es triste que el panorama esté así.
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mariKarmo #6 mariKarmo *
El mejor presidente que ha tenido España.

Inteligente, culto, educado, disciplinado, valiente, se hace respetar, ejerce influencia en otros países, pacifista, progresista, GU A PO

No te pido que me lo superes. Iguálamelo.

Busca busca. Búscame otro.
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menéame