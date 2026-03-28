Envidia de Pedro Sánchez

"Hoy, quién sabe si está cambiando el espíritu del tiempo. Y si hay otro maestro en captar el Zeitgeist, ese es Pedro Sánchez. Audaz e intuitivo, el presidente del Gobierno español fue el primero que olió las nuevas emanaciones de fracaso que llegan de la Casa Blanca y que puso pie en pared. La jugada es inteligente y maestra: ya no necesita confrontar con Ayuso, ni con Feijóo, sino que lo hace directamente con Trump. Y además tiene razón."