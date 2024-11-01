[ENG] Millones de estadounidenses viven en condiciones del tercer mundo (reaccion de un estadounidenses en el extranjero)

En este video, reacciono a un video sobre cómo millones de estadounidenses modernos viven en condiciones de tercer mundo. Con el aumento de la inflación y la crisis del costo de vida, puede parecer extraño recomendar a mis compatriotas que viajen a Europa. Después de todo, ¿cómo se lo van a permitir viviendo en una camioneta o un auto? Como estadounidense que vive en el extranjero, me he dado cuenta de que la razón por la que tantos estadounidenses tienen dificultades es porque están en Estados Unidos.
A igual profesión, el poder adquisitivo de un americano medio es bastante superior al de un francés e incluso alemán. Allí llaman pobre (de los de recibir food stamps) a una pareja de mileuristas que en España están en la media o mediana económica.