edición general
15 meneos
68 clics
Disturbios en Pamplona a raíz de la convocatoria de un acto del agitador ultra Vito Quiles

Disturbios en Pamplona a raíz de la convocatoria de un acto del agitador ultra Vito Quiles

El agitador ha suspendido su acto en la Universidad de Navarra alegando falta de seguridad.

| etiquetas: vito quiles , universidad , pamplona , disturbios
13 2 1 K 177 actualidad
14 comentarios
13 2 1 K 177 actualidad
Comentarios destacados:    
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Traducción; Vito suspende porque no llevaba suficientes matones nazis para la que se iba a montar.
7 K 105
xyria #3 xyria
#1 Se ha cagado en los pantalones, rata miserable.
1 K 22
#9 Leon_Bocanegra *
#5 #7 llevar minifalda no es ir provocando. Hay que tener los webazos muy gordos para decir semejante estupidez.

Edito, espera, que no había visto quién eras. Ya no me sorprende que creas que llevar minifalda es ir provocándo. Te he visto escribir gilipolleces más grandes aún que esta.
2 K 32
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Seguridad si habia. Seguridad de que le iban a partir la cara.
0 K 20
Spirito #10 Spirito *
#7 Vale, de acuerdo. Y también estoy contigo y llevas razón.

Mas, el tío va provocando.

Ya solo le falta escupir a la cara de gente sensata.

¿Crees que él, si consiguiera poder, permitiría la paciencia que están teniendo con él?

Es que hay que ponerse en contexto.
1 K 19
Spirito #6 Spirito
#5 xD xD xD

¡Qué comparaciones! xD

Háztelo mirar, si eso. xD
1 K 16
BlackDog #7 BlackDog *
#6 Que me haga mirar que? es muy sencillo, si le dan un bofeton la culpa es del agresor no? o es que me estas diciendo que esta bien pegar a alguien si va "provocando"?
1 K 14
Spirito #4 Spirito
Yo creo que el tipejo este (que es un mercenario a sueldo) que lleva escoltas, está buscando que le den un bofetón para verderse como víctima.
1 K 15
BlackDog #5 BlackDog
#4 Déjame adivinar, la culpa sera de Vito por ir en minifalda!
0 K 5
Sandman #13 Sandman
#4 Yo ya he dicho antes que lo de ir recorriendo universidades se lo ha copiado a Kirk, pero como aquí no hay un acceso tan fácil a las armas, en lugar de ir a "debatir", va a provocar porque sabe que no le van a convertir el cuello en una fuente, y con las dos hostias ya tiene un aumento de paguita y titulares asegurados.
1 K 22
Pertinax #2 Pertinax
El tontopollas no va, pero los otros tontopollas la montan igual, porque ya que están...
0 K 12
JackNorte #12 JackNorte *
El profesional Vito Quiles montando el show, anunciado con ruta programada y con una estrategia de repeticion.
Todos los gastos producidos los pagamos todos , porque un tipo decide hacer algo con una estrategia y un beneficio, propagandistico.
Donde es el siguiente sitio?
0 K 12
#14 mariopg
los fachas no se atreven a liarla fuera de españa
0 K 7

menéame