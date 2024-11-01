Devolver una bandeja de carne y llevarse 50 céntimos: así es el exitoso sistema de reciclaje que un supermercado va a extender en toda Cataluña

Tras una fase piloto, donde el sistema ha alcanzado una tasa de retorno del 60% y ha evitado más de 72.000 bandejas de un solo uso, prepara ahora su despliegue a gran escala. A partir del segundo semestre de 2026, RetornA se extenderá a toda Catalunya. El funcionamiento parte de una lógica conocida, casi de otra época: el cliente compra un producto en bandeja, paga un pequeño depósito y, cuando termina, devuelve el envase en tienda, con incentivo incluido. A partir de ahí, la compañía recoge, limpia y reintroduce esas bandejas en el circuito
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Aunque se prohíbe el BPA, a menudo se utilizan sustitutos (como BPS o BPF) que pueden tener riesgos similares, lo que mantiene la preocupación sobre la seguridad a largo plazo.
(Y por cierto, llevan con esto un año y siguen en fase de prueba piloto. Yo compro en ese supermercado, y en ninguno de los que voy tienen el sistema implantado)
Sino que alguien me explique mejor, por qué es, al parecer, tan difícil de imponer en toda España. Soy ignorante en la materia.
Lo he vivido varias veces.