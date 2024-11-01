Devolver una bandeja de carne y llevarse 50 céntimos: así es el exitoso sistema de reciclaje que un supermercado va a extender en toda Cataluña

Tras una fase piloto, donde el sistema ha alcanzado una tasa de retorno del 60% y ha evitado más de 72.000 bandejas de un solo uso, prepara ahora su despliegue a gran escala. A partir del segundo semestre de 2026, RetornA se extenderá a toda Catalunya. El funcionamiento parte de una lógica conocida, casi de otra época: el cliente compra un producto en bandeja, paga un pequeño depósito y, cuando termina, devuelve el envase en tienda, con incentivo incluido. A partir de ahí, la compañía recoge, limpia y reintroduce esas bandejas en el circuito