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Devolver una bandeja de carne y llevarse 50 céntimos: así es el exitoso sistema de reciclaje que un supermercado va a extender en toda Cataluña

Devolver una bandeja de carne y llevarse 50 céntimos: así es el exitoso sistema de reciclaje que un supermercado va a extender en toda Cataluña

Tras una fase piloto, donde el sistema ha alcanzado una tasa de retorno del 60% y ha evitado más de 72.000 bandejas de un solo uso, prepara ahora su despliegue a gran escala. A partir del segundo semestre de 2026, RetornA se extenderá a toda Catalunya. El funcionamiento parte de una lógica conocida, casi de otra época: el cliente compra un producto en bandeja, paga un pequeño depósito y, cuando termina, devuelve el envase en tienda, con incentivo incluido. A partir de ahí, la compañía recoge, limpia y reintroduce esas bandejas en el circuito

| etiquetas: reciclaje , reutilizable , contaminación , cataluña , ahorro
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18 comentarios
18 4 0 K 136 actualidad
#4 Pitchford
Lo más importante es que ese plástico sea mejor que el desechable y no le pase disruptores endocrinos a la carne. De lo contrario, preferiría una bandeja de acero inoxidable, reciclable infinitas veces. Que cobren 2 € por bandeja de inox y vuelve casi siempre y si no, se recicla en la planta de residuos.
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#10 EISev
#4 el Mercadona en precocinados pone bandejas de chapa
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#12 Pitchford
#10 ¿Cuánto cobran por ellas? ¿Retornables?
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#15 EISev
#12 no consumo de eso, mi mujer se compró algo el otro día y lo vi en la nevera
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#17 Pitchford
#14 #15 Buff.. aluminio....
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Nómada_sedentario #14 Nómada_sedentario
#10 aluminio, también nocivo en caso de ingestión
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Nómada_sedentario #16 Nómada_sedentario
#4 todo el plástico en contacto con alimentos en España cumple elevados requisitos de salubridad. Tenemos empresas punteras en el sector. Dicho esto, ya existen otros materiales para envase alimentario de origen vegetal (papel, bambú, etc) sin los riesgos de las materias plásticas.
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#18 Pitchford
#16 A veces los envases de papel llevan recubrimientos impermeables de plástico...

Aunque se prohíbe el BPA, a menudo se utilizan sustitutos (como BPS o BPF) que pueden tener riesgos similares, lo que mantiene la preocupación sobre la seguridad a largo plazo.
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#5 Albarkas
Lo siento. Pero no me fío de esa limpieza de bandejas...
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PauMarí #7 PauMarí
#5 y supongo que habrás auditado el actual sistema de fabricación y manipulación de las desechables para sí fiarte y preferirlas...
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#9 Pitchford
#5 Si fueran inox se podrían limpiar con chorro de plasma... :-D
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#3 HangTheRich
En 2 semanas el precio de la carne habrá subido 50ct
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aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro
#3 Asi es, venia a lo mismo.
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Connect #11 Connect *
Duplicada y portada www.meneame.net/m/actualidad/supermercadod-bonarea-pagara-consumidores

(Y por cierto, llevan con esto un año y siguen en fase de prueba piloto. Yo compro en ese supermercado, y en ninguno de los que voy tienen el sistema implantado)
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Pedro_Bear #1 Pedro_Bear
¿No debería ser la dictadura comunista islamista woke la que impusiese esto Y Más a nivel nacional? ?( ???? Perro, por favor

Sino que alguien me explique mejor, por qué es, al parecer, tan difícil de imponer en toda España. Soy ignorante en la materia.
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#6 Suleiman
Muy buena idea para el reciclaje, y ahora mas con el tema de plasticos-petroleo que nos viene encima...
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Spirito #2 Spirito
Me parece excelente la idea, bueno, todo lo que sea reciclar.
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#13 sliana
Veamos, 50 céntimos extra en el precio por el envase retornable. En 6 meses dejan de devolver el dinero y la subida de precio se queda. Repite en 2 años.

Lo he vivido varias veces.
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menéame