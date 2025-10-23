Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido corrosivo, la mujer que fue condenada en mayo por tratar de envenenarlo con raticida

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Lapidem", ha detenido en León a una mujer por un delito de lesiones graves, tras atacar el pasado 15 de agosto en Jiménez de Jamuz (León) a su exmarido con ácido corrosivo. Además, se le atribuye otro delito de amenazas de muerte con cartas anónimas y un delito de quebrantamiento de medidas judiciales. Se trata de la mujer que el pasado mayo fue condenada a 12 años de prisión por un delito... Relacionada: www.meneame.net/story/leones-ex-mujer-intento-envenenar-sufre-ahora-at
Eso atenta contra el principio de igualdad del que presume la Constitución, esa que se follan unos y otros a discreción.
Mi no entiende.
Supongo que con dos intentos de asesinato será suficiente para que la encierren.