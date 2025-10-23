edición general
Detenida en León por atacar a su exmarido con ácido corrosivo, la mujer que fue condenada en mayo por tratar de envenenarlo con raticida

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Lapidem", ha detenido en León a una mujer por un delito de lesiones graves, tras atacar el pasado 15 de agosto en Jiménez de Jamuz (León) a su exmarido con ácido corrosivo. Además, se le atribuye otro delito de amenazas de muerte con cartas anónimas y un delito de quebrantamiento de medidas judiciales. Se trata de la mujer que el pasado mayo fue condenada a 12 años de prisión por un delito... Relacionada: www.meneame.net/story/leones-ex-mujer-intento-envenenar-sufre-ahora-at

| etiquetas: ácido corrosivo , lapidem , envenenado , raticida , anónimas , chocolatina
Comentarios destacados:    
vilgeits #4 vilgeits
Violencia de géne...ah, no.
10 K 127
#10 mcfgdbbn3
#4: El problema es ese, que la ley no está abierta a considerar que una mujer pueda ejercer el mismo tipo de violencia que el machismo, ni siquiera a criterio del juez.
1 K 28
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#10 si que lo considera, lo que pasa es que las penas son menores.
0 K 14
#15 DonaldBlake
#12 "lo que pasa es que las penas son menores"

Eso atenta contra el principio de igualdad del que presume la Constitución, esa que se follan unos y otros a discreción.
1 K 24
Alakrán_ #3 Alakrán_
Pues no hay dos sin tres, la cuestión es que aparte de envenenarlo le había amenazado varias veces de muerte. Estando condenada y con estos precedentes ¿que hacía está señora en la calle?
5 K 84
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
¿Por qué una persona que intenta matar a otra con raticida y la pillan hace unos meses, estaba fuera de la trena?

Mi no entiende.
3 K 50
Gry #9 Gry *
#7 Esperando sentencia firme, como el violador de menores de Orense.

Supongo que con dos intentos de asesinato será suficiente para que la encierren.
2 K 40
Delay #8 Delay
Este tipo de noticias son las que les encanta a la derecha, por lo que sea... :roll:
1 K 32
Artillero #14 Artillero
#8 intuyo que a la izquierda le gustan otro tipo de noticias, por lo que sea?{troll}
1 K 26
Pertinax #16 Pertinax
#8 Este tipo de noticias son las que no te gustan a ti. Por lo que sea.
1 K 28
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
condenada a 12 años y en vez de estar encerrada esta suelta para intentar rematar lo que no pudo de primeras, de puto locos, habria que entrar con safulman alli en Leon y exigir responsabilidades personales a la caterva incompetentes criminales que estan al cargo
2 K 30
#11 mcfgdbbn3 *
#6: Cuanto menos pasarla las facturas de todas las operaciones y tratamientos que pueda necesitar la víctima para recuperar su aspecto original, y si no se puede ahora, que al menos la hagan pagar a científicos que investiguen cómo conseguirlo, que es lo que propongo para casos así, una indemnización a la víctima y dar fondos a la investigación científica para investigar la forma de curar el daño causado.
1 K 26
#2 doppel
esto es un poco más marginal que lo otro
0 K 20
pepel #1 pepel
Vamos, toda una farmaceútica.
0 K 20
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
curioso que eso sea lo que más te preocupa, por lo que sea :roll:
0 K 14

