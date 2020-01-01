El leonés al que su ex mujer intentó envenenar sufre ahora un ataque en la cara con ácido

Un hombre cuya exesposa fue condenada a doce años de prisión por intentar envenenarlo con raticida, recibió en las últimas horas un ataque con ácido que le ha dejado heridas de cierta consideración, por las que tuvo que ser atendido de urgencia. La Policía investiga si se trata de la misma persona en los dos casos, a la vista de la convulsa relación que mantuvieron
Esa mujer es maldad pura, utilizar a su propio hijo para intentar matar al padre, en fin, la maldad no tiene genero....
Si fuera al revés me pregunto si sería exmarido y la relación convulsa u otra cosa.
El día que empecemos a mirar estos casos en España, vamos a flipar muchísimo...
Esto es indignante...
Coño ¡que pregunten a la víctima! ¿Es mudo o qué?
Edit: se aclara en la entradilla de la noticia original, que el meneante que la trae ha decidido que no debía ser relevante. No pudo verla por secuelas del envenenamiento anterior.
Condenada a 12,5 años de prisión por envenenar a su expareja con un raticida que metió en la chocolatina de su hijo
Una mujer ha sido condenada a 12,5 años por la Audiencia de León por intentar envenenar a su marido con un raticida de difícil detección, que introdujo en unas tabletas de chocolate, ingeridas por la víctima ante la insistencia de su
