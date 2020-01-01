edición general
El leonés al que su ex mujer intentó envenenar sufre ahora un ataque en la cara con ácido

Un hombre cuya exesposa fue condenada a doce años de prisión por intentar envenenarlo con raticida, recibió en las últimas horas un ataque con ácido que le ha dejado heridas de cierta consideración, por las que tuvo que ser atendido de urgencia. La Policía investiga si se trata de la misma persona en los dos casos, a la vista de la convulsa relación que mantuvieron

Fartón_Valenciano #10 Fartón_Valenciano
"Ya en 2020 la víctima sufrió los daños de la ira de su exesposa, según consta en sentencia recurrida. Éll disponía de la custodia de los hijos tras el final de la relación sentimental que habían mantenido. En un momento dado del verano de aquel año, la procesada, con el fin de acabar con la vida del padre de sus hijos, aplicó raticida a una barra de chocolate Milka que entregó a su hijo pequeño. Le dijo que él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara. El niño así lo hizo, siguiendo las instrucciones de su madre"

Esa mujer es maldad pura, utilizar a su propio hijo para intentar matar al padre, en fin, la maldad no tiene genero....
Andreham #2 Andreham
"Convulsa relación" cuando la ex mujer (exesposa, porque no pueden usar la palabra "mujer") le intenta envenenar.

Si fuera al revés me pregunto si sería exmarido y la relación convulsa u otra cosa.
Nylo #6 Nylo
#2 convulsa relación no debe interpretarse como que ambos se llevaban fatal, sino como que indudablemebte ella lo maltrataba a él. Si hubiese sido algo recíproco, ni de coña habría tenido él la custodia de los hijos cuando el primer envenenamiento.
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#2 En el propio titular, en grandote, pone ex mujer, pero bueno... Vamos a llamarlo posverdad :roll:
#7 Empakus
Me gustaría recalcar que la homicida tenía la custodia de los hijos...
El día que empecemos a mirar estos casos en España, vamos a flipar muchísimo...
Esto es indignante...
Nylo #8 Nylo *
#7 No lo tengo claro, hay una errata en la noticia: "Éll disponía de la custodia de los hijos tras el final de la relación sentimental que habían mantenido". Ese Éll podría ser Él, sobrando una ele, o podría ser Ella, sobrando una tilde y faltando una a. Lo de la tilde me decanta por Él.
Pepeolobo #13 Pepeolobo
#7 La custodia la tenía él. A ella le quitaron la patria potestad cuando intentó asesinarlo.
Nylo #1 Nylo *
La Policía investiga si se trata de la misma persona en los dos casos

Coño ¡que pregunten a la víctima! ¿Es mudo o qué?
Edit: se aclara en la entradilla de la noticia original, que el meneante que la trae ha decidido que no debía ser relevante. No pudo verla por secuelas del envenenamiento anterior.
TikisMikiss #11 TikisMikiss *
#1 Para el que no se acuerde (yo lo recuerdo porque fue un caso muy sonado), todos los detalles salen en la noticia relacionada:

Condenada a 12,5 años de prisión por envenenar a su expareja con un raticida que metió en la chocolatina de su hijo
Una mujer ha sido condenada a 12,5 años por la Audiencia de León por intentar envenenar a su marido con un raticida de difícil detección, que introdujo en unas tabletas de chocolate, ingeridas por la víctima ante la insistencia de su

…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Si el envenenamiento fue en 2020 y la femina fue condenada a 12 años, no creo que haya sido ella :popcorn: :roll:
Nylo #5 Nylo
#3 sentencia recurrida, y me juego lo que quieras a que la exesposa disfruta de permisos cada dos por tres, si es que no la dejaron en libertad muy prontito a cambio de lo que sea.
g3_g3 #12 g3_g3 *
El machismo está desbocado. :troll:
kastanedowski #4 kastanedowski
Costumbres españolas de toda la vida, por eso las toleramos
