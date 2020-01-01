El leonés al que su ex mujer intentó envenenar sufre ahora un ataque en la cara con ácido

Un hombre cuya exesposa fue condenada a doce años de prisión por intentar envenenarlo con raticida, recibió en las últimas horas un ataque con ácido que le ha dejado heridas de cierta consideración, por las que tuvo que ser atendido de urgencia. La Policía investiga si se trata de la misma persona en los dos casos, a la vista de la convulsa relación que mantuvieron