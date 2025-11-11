Destruyendo el dogma (casi religioso) de que bajar los impuestos a grandes fortunas y multinacionales es bueno para la economía  

En una época en que el neoliberalismo más depredador ha ganado la batalla de las ideas y en donde se repite de manera insistente y desde prácticamente todos los medios de (des)información sus consignas elaboradas por «serios» gabinetes económicos (aunque no hay que olvidar que están financiados por bancos y multinacionales) y que además sus adeptos han ocupado los ministerios de economía y los gobiernos de medio mundo, el millonario estadounidense Nick Hanahuer realizó esta exposición que generó en su momento bastante polémica
| etiquetas: economia , reparto , riqueza , impuestos , fiscalidad
Si te pones así, todo es religión, acaso el socialismo difiere en algo? se basa en dogmas que no tienen nada que ver con la realidad, fabricados para el beneficio de los del partido, para oprimir a los que no son del partido y para que la gente razonable no pueda argumentar contra un sistema injusto
Algunos os pensáis que todas las discusiones son comunismo VS capitalismo, pero es que aquí estamos hablando del trickle down economics, que es liberalismo, no capitalismo.
Recordemos que usa ha llegado a tener un 90% de impuestos a los tramos más altos en su época de indiscutible primera potencia mundial.
El capitalismo en sí no sacó a nadie de la pobreza, de hecho la fomentó promoviendo condiciones de trabajo y de vida insalubres e inhumanas. Fue la organización de los trabajadores para defender sus derechos mediante la fuerza de la colectividad lo que aportó riqueza a los trabajadores.
Términos como bien común, colectivización, clase trabajadora…
El caso es que ese nombre no me suena, debe haberlo cambiado, igual es Manolitro o Findeton o a saber….