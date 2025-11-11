edición general
Destruyendo el dogma (casi religioso) de que bajar los impuestos a grandes fortunas y multinacionales es bueno para la economía

En una época en que el neoliberalismo más depredador ha ganado la batalla de las ideas y en donde se repite de manera insistente y desde prácticamente todos los medios de (des)información sus consignas elaboradas por «serios» gabinetes económicos (aunque no hay que olvidar que están financiados por bancos y multinacionales) y que además sus adeptos han ocupado los ministerios de economía y los gobiernos de medio mundo, el millonario estadounidense Nick Hanahuer realizó esta exposición que generó en su momento bastante polémica

Varlak #1 Varlak
¿Casi? El liberalismo es una religión, se basa en dogmas que no tienen nada que ver con la realidad, fabricados para el beneficio de los de arriba, para oprimir a los de abajo y para que la gente razonable no pueda argumentar contra un sistema injusto.
#2 vGeeSiz
#1 xD

Si te pones así, todo es religión, acaso el socialismo difiere en algo? se basa en dogmas que no tienen nada que ver con la realidad, fabricados para el beneficio de los del partido, para oprimir a los que no son del partido y para que la gente razonable no pueda argumentar contra un sistema injusto
Varlak #3 Varlak *
#2 Eres consciente de que el socialismo convirtió en solo medio siglo a un país medieval que había sufrido dos guerras mundiales y una civil y tenía un 70% de analfabetismo en la primera potencia espacial de la historia y en una economía que competía contra el resto del planeta junto ¿no? Que sacó de la pobreza a cientos de millones de personas, y que la gente en la urss comía mejor que la gente de usa durante la guerra fría ¿Verdad?
#4 vGeeSiz
#3 y el capitalismo sacó de la pobreza extrema al 95% de la población occidental, y?
Varlak #9 Varlak *
#4 Es que el capitalismo, en una economía expansiva, mientras había control estatal evitando los monopolios y mientras existía el patrón oro, era un sistema que funcionaba bastante bien, eso no lo está discutiendo nadie.

Algunos os pensáis que todas las discusiones son comunismo VS capitalismo, pero es que aquí estamos hablando del trickle down economics, que es liberalismo, no capitalismo.

Recordemos que usa ha llegado a tener un 90% de impuestos a los tramos más altos en su época de indiscutible primera potencia mundial.
ElmaEscobar #20 ElmaEscobar
#9 Es ya un clásico de la falacia del falso dilema. Lo importante es no pensar y elegir un equipo al que apoyar pase lo que pase. Lo que tu dices requiere de analizar caso por caso cómo han ido actuando unos y otros gobiernos para solucionar los problemas de su población y eso requiere un esfuerzo mental que les sacaría del calorcito de la trinchera en la que se han metido.
Huaso #11 Huaso *
#4 el capitalismo económico que hoy conoces llegó después. El comunismo nace como contraposición ideológica a la burguesía industrial que se transformó en capitalista industrial, a su vez proveniente del capitalismo comercial de entre los siglos XV y XVIII.
El capitalismo en sí no sacó a nadie de la pobreza, de hecho la fomentó promoviendo condiciones de trabajo y de vida insalubres e inhumanas. Fue la organización de los trabajadores para defender sus derechos mediante la fuerza de la colectividad lo que aportó riqueza a los trabajadores.
#17 vGeeSiz
#11 si si, lo que tu digas
Huaso #19 Huaso
#17 :hug:
Huaso #5 Huaso
#3 pero te dirán que eso son bulos y que al gulag. La maquinaria es demasiado potente. Eso de poner los recursos al servicio de la mayoría y transformar el concepto de beneficio económico en beneficio social…
Términos como bien común, colectivización, clase trabajadora…
Varlak #10 Varlak
#5 Ya se que la maquinaria es demasiado potente, pero me parece ridículo que la gente siga repitiendo como loros la propaganda de hace medio siglo, coño, que tenemos internet...
Derko_89 #15 Derko_89
#5 Cuanto más sé del sadismo y el desprecio por la vida humana que tienen los más ricos y poderosos, menos malos me parecen los gulags.
mecha #8 mecha
#3 y si eran tan listos, cómo es que están muertos? :troll:
Varlak #13 Varlak
#8 pues por muchas razones complejas, la principal (en mi opinión) fué que tenían una casta corrupta que se enriqueció a costa del pueblo y cuando eres un oligarca corrupto y rico prefieres un sistema capitalista a uno comunista.
frankiegth #21 frankiegth *
Para #3 y para #_6 . Adrian Diaz en su canal de Youtube explica desde la práctica y desde su experiencia, viviendo como emprendedor en China durante al menos los últimos 20 años, que en la China actual no se practica tanto el socialismo como un control muy comedido pero altamente eficiente del capitalismo que desde un occidente de ganancias rápidas y sin previsión a futuro les hemos exportado y del que aprendieron a sacarle el mejor partido sin nunca renunciar ni a su cultura ni a su propia identidad.
strike5000 #6 strike5000
#2 No hay un sólo caso en que el socialismo haya triunfado. Y el que ponga China como ejemplo que me diga en que se diferencia del capitalismo, con sus multimillonarios.
makinavaja #7 makinavaja
Bajar los impuestos a grandes fortunas y multinacionales es bueno para la economía....es cierto.... pero únicamente para la economía de las grandes fortunas y multinacionales :-D :-D :-D :-D
Huaso #12 Huaso
China no es comunista. Y es un caso único de capitalismo tutelado. No sirve de ejemplo.
Mikhail #14 Mikhail
#12 Según la ley de Poe, si no pones un emoticono después de tu frase, alguien podría pensar que lo estás diciendo en serio. :roll:
Huaso #16 Huaso *
#12 #14 era en respuesta a #_6 @_strike5000 pero me tiene bloqueado y por eso el mensaje quedó ahí suelto :palm:
El caso es que ese nombre no me suena, debe haberlo cambiado, igual es Manolitro o Findeton o a saber…. xD
Mikhail #18 Mikhail
#16 ah, sí, es de la misma cuerda o del mismo teclado. xD
#22 VFR
ahora resultará que bajar impuestos es lo mismo que no subirlos :palm:
