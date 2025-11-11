Destruyendo el dogma (casi religioso) de que bajar los impuestos a grandes fortunas y multinacionales es bueno para la economía  

En una época en que el neoliberalismo más depredador ha ganado la batalla de las ideas y en donde se repite de manera insistente y desde prácticamente todos los medios de (des)información sus consignas elaboradas por «serios» gabinetes económicos (aunque no hay que olvidar que están financiados por bancos y multinacionales) y que además sus adeptos han ocupado los ministerios de economía y los gobiernos de medio mundo, el millonario estadounidense Nick Hanahuer realizó esta exposición que generó en su momento bastante polémica