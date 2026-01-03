Delcy Rodríguez: la 'elegida' por Trump para ocupar el Gobierno transitorio de Venezuela que amaga con rebelarse contra el magnate

Ella acaba de tener una larga charla con Marco Rubio y dijo 'haremos lo que necesiten'", afirmó Donald Trump en rueda de prensa con una curiosa amabilidad de vencedor. "Creo que ella fue muy cortés. Ella no tiene elección, lo vamos a hacer bien", añadió el multimillonario norteamericano. El "haremos lo que necesiten" que Trump le atribuyó a Delcy, como se la conoce, no tuvo la correspondencia esperada por Washington de parte de ella.
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115832848249691689
También dijo en su día que hubo fraude electoral en EEUU sin ninguna prueba originado el Asalto al Capitolio y llamó a los nazis y rednecks, patriotas por aquello
Siempre que repasamos la historia y vemos las atrocidades que han hecho los yankis pensamos que es cosa del pasado.
Supongo que para muchos tendrán que pasar unos años para que se sume a la lista de barbaridades, en directo los mass media funcionan a tope.
debe ser que se han cabreado mucho de que venezuela se lo venda a china, son todos un club de comunistas....
de todas formas ¿esque no saben ser tolerantes? tanto el comunismo como el capitalismo tienen cosas buenas, qué panda de ciegos.
el día en que queden para aniquilarse que no me llamen para estar cerca.
¿Que credibilidad de buenas intenciones puede tener Trump para los venezolanos?