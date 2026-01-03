edición general
Delcy Rodríguez: la 'elegida' por Trump para ocupar el Gobierno transitorio de Venezuela que amaga con rebelarse contra el magnate

Delcy Rodríguez: la 'elegida' por Trump para ocupar el Gobierno transitorio de Venezuela que amaga con rebelarse contra el magnate

Ella acaba de tener una larga charla con Marco Rubio y dijo 'haremos lo que necesiten'", afirmó Donald Trump en rueda de prensa con una curiosa amabilidad de vencedor. "Creo que ella fue muy cortés. Ella no tiene elección, lo vamos a hacer bien", añadió el multimillonario norteamericano. El "haremos lo que necesiten" que Trump le atribuyó a Delcy, como se la conoce, no tuvo la correspondencia esperada por Washington de parte de ella.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
No era Edmundo el ganador de las elecciones donde Maduro no presentó las actas?? Porque Delcy?? Y Guaidó?? Y la Premio Nobel?? xD
Findeton #3 Findeton
#2 Hace 2h, Trump retwittea un mensaje del presidente Macron que desea una transición al presidente electo Edmundo:

truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115832848249691689  media
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 si vas hacer caso a todas las barrabasadas de Trump en Truth social vas a estar muy entretenido xD

También dijo en su día que hubo fraude electoral en EEUU sin ninguna prueba originado el Asalto al Capitolio y llamó a los nazis y rednecks, patriotas por aquello
Findeton #8 Findeton
#4 Bueno, veremos entonces qué hace.
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 yo tengo las palomitas ya pilladas, desde que legitima a Netanyahu pero detiene a Maduro… es un no parar
Findeton #10 Findeton
#9 Palomitas tengo yo también. Y con una sonrisa de oreja a oreja hoy por la captura del tirano.
pip #20 pip
#3 no lo nombró durante toda la rueda de prensa cuando tuvo ocasión, pero ojo que ahora ha hecho un retweet. Creo que por muy posmoderno que quiera ser uno en temas de diplomacia internacional, hay cosas que soy excesivas.
Findeton #21 Findeton
#20 No entiendes, Trump le dio una oportunidad a Delcy. Luego Delcy le hizo un desplante y Trump pasó a su siguiente posible presidente de transición, Edmundo.
pip #22 pip
#21 claro. Estados Unidos ha hecho toda esta operación político-militar pero luego van corriendo turnos e improvisando sobre la marcha. De hecho Trump ya estaba en la cama cuando Delcy le hizo el desplante, así que dijo ¡vaya hombre, que fastidio, pues nada, el siguiente! y retuiteó eso de Macron. A ver mañana que piensa.
Yorga77 #12 Yorga77
#2 No creo que le deje gobernar a la del Premio Novel, básicamente porque en la mente de el cheto se lo quito a su legitimo ganador .... el.
#13 soberao *
#2 Edmundo recuerda demasiado a Biden y a su enfermedad degenerativa y ni se acuerdan de él. Además que a su edad este tipo de movidas le pasa más factura, al contrario que Maria Corina que le rejuvenece ser la protagonista y el centro de atención.
SeñorMarron #15 SeñorMarron
#2 Los colaboracionistas vendidos a potencias extranjeras lamerán ojete naranja, lo que diga risketos es lo correcto aunque contradigan sus comentarios de los últimos 3 meses. Un acto de doble-pensar de la más fina calidad, ni Orwell lo describiría mejor.
#16 MetalAgm
#2 Daneses, calentad que salis con Groenlandia...
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#16 y tendremos a muchos defendiendo la agresion… tiempo al tiempo
#19 MetalAgm
#18 si Trump dice que la premio nobel no tiene el apoyo del pueblo, me da a mi que es porque las actas que publicaron que daban ganador a Edmundo y a esta eran mas falsas que falsas... a ver si Maduro si gano de verdad las elecciones...
salteado3 #5 salteado3
De manual de patio trasero, standard procedure.

Siempre que repasamos la historia y vemos las atrocidades que han hecho los yankis pensamos que es cosa del pasado.

Supongo que para muchos tendrán que pasar unos años para que se sume a la lista de barbaridades, en directo los mass media funcionan a tope.
Findeton #1 Findeton
Veremos si está haciendo un papelón para mantener a los militares en orden... o Trump cumple su promesa de una segunda oleada de ataques mucho mayor.
Torrezzno #7 Torrezzno
Le habrá prometido algunas de esas maletas mágicas, a Trump solo le mueve el cash
jm22381 #14 jm22381
¿Amaga? Yo creo que ya ha contestado a Trump: www.meneame.net/story/detencion-nicolas-maduro-venezuela-directo-delcy
#11 ZamoraBigote
Trump es la solución a los problemas de Venezuela. Angelicos.
starwars_attacks #17 starwars_attacks
joder.... ¿esque estados unidos no tiene pasta para comprar todo el petroleo que quiera?

debe ser que se han cabreado mucho de que venezuela se lo venda a china, son todos un club de comunistas....

de todas formas ¿esque no saben ser tolerantes? tanto el comunismo como el capitalismo tienen cosas buenas, qué panda de ciegos.

el día en que queden para aniquilarse que no me llamen para estar cerca.
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
¿Que posibilidades tiene que el golpe salga bien o fracase?
¿Que credibilidad de buenas intenciones puede tener Trump para los venezolanos?
