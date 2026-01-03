Delcy Rodríguez: la 'elegida' por Trump para ocupar el Gobierno transitorio de Venezuela que amaga con rebelarse contra el magnate

Ella acaba de tener una larga charla con Marco Rubio y dijo 'haremos lo que necesiten'", afirmó Donald Trump en rueda de prensa con una curiosa amabilidad de vencedor. "Creo que ella fue muy cortés. Ella no tiene elección, lo vamos a hacer bien", añadió el multimillonario norteamericano. El "haremos lo que necesiten" que Trump le atribuyó a Delcy, como se la conoce, no tuvo la correspondencia esperada por Washington de parte de ella.