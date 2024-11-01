edición general
El congresista Kimble denigra a los manifestantes groenlandeses pagados [ENG]

"Sabemos que a estos manifestantes se les está pagando. Nadie rechaza una oferta en efectivo de seis cifras por principios." "Estoy harto de estos manifestantes a sueldo. Esperaba que el pueblo de Groenlandia tuviera al menos los principios suficientes para sopesar la oferta de Estados Unidos de 100 000 dólares por cada uno a cambio de su desolada bola de hielo. Sin embargo, está claro que les han pagado para que rechacen la generosidad de Estados Unidos."

comentarios
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Visión yanki: Si no aceptan mi soborno, es que hay un soborno mayor.

Lo de tener principios no se entiende.
JanSmite #1 JanSmite
"Cree el ladrón…" :palm:
BastardWolf #2 BastardWolf
Pero esta gente que drogas se mete?
pip #9 pip
Podrían haberles ofrecido espejos.
#13 chavi
Encima cutres. 100000$ es una puta mierda.

Si ofrecieran 1 millón... (y les saldría barato, solo 53000 millones de dólares)
oceanon3d #6 oceanon3d *
Un terruño cuatro veces mas grande que España y a tope de recursos por 5.000.000 $ que ademas se esta descongelado y puede ser el nuevo dorado ... este se cree que son indios como los Apacehes del siglo XIX que compraban con bebida y baratijas brillantes.

100.000 dólares que cuando les quiten la sanidad publica y se tengan que operar de un apendicitis en el grande y bello sistema sanitario estadounidense pasaran a -100.000 $

Espero que no se dejen timar ...
Gry #8 Gry
¿Trump no ofreció 700.000 millones a Dinamarca por Groenlandia?

100.000 $ por cabeza es poco menos que un insulto. Deberían multiplicar esa cifra por 100.
oceanon3d #12 oceanon3d
#8 Un congresista o senador republicano tonto del culo es casi una norma fija.
Pertinax #5 Pertinax *
Lo mismo es que saben que ese cobro se les iría en una simple operación de apendicitis.
oceanon3d #10 oceanon3d *
#5 Te juro que no te copie lo del apendicitis ... tuvimos el mismo pensamiento xD

Es que es un oferta ridícula ... el otro dia se hablaba de 3 millones por persona y bromee sobre que yo me pensaría sacar mi culo helado de ahí por ese dinero y buscar plaza en el mediterráneo. Total se vive dos días y se cambia la carne de foca por sardinas que están muy buenas también.
Pertinax #11 Pertinax *
#10 Ahora me he dado cuenta. Sal de mi mente. xD
ur_quan_master #14 ur_quan_master
El señor congresista está declarándose dispuesto a vender sus principios por un soborno de seis cifras. o_o

Pues vale.
#7 Abril_2025 *
Greenland belongs as our 51st state. With over 56,000 people it’s nearly 1/10 the size of Wyoming and as such would be in line to have just as many Senators as my home state of California’s 40,000,000 people.

Los republicanos no están entendiendo nada. No entienden ni a sus votantes. Ni siquiera en los foros trumpistas creen que deba anexionarse en contra de la opinión de la población.


Por ejemplo
www.reddit.com/r/Conservative/comments/1qfihey/trump_announces_escalat

I voted for the dude twice and think he has done a lot of good, but I won't be sad to see him go. Hopefully we can get someone capable of fighting against the Republican establishment without all the downsides of Trump.
Elbaronrojo #16 Elbaronrojo
Bah, cien mil dólares. Mejor que les dé unos collares hechos con cuentas de vidrio y unas botellas de whisky. :troll:
#17 z1018
100.000 dólares en Dinamarca no debe dar para mucho, en Groenlandia donde todo debe ser bastante caro mucho menos.
Yo pensaba que les iban a ofrecer no menos de un millón a cada uno.
Manuel_A. #4 Manuel_A.
Les han pagado 100.001 euros a cada uno por manifestarse.
antesdarle #15 antesdarle
#4 deberían haber ofrecido 100.002 euros :troll: estos gringos no aprenden
