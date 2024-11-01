El congresista Kimble denigra a los manifestantes groenlandeses pagados [ENG]

"Sabemos que a estos manifestantes se les está pagando. Nadie rechaza una oferta en efectivo de seis cifras por principios." "Estoy harto de estos manifestantes a sueldo. Esperaba que el pueblo de Groenlandia tuviera al menos los principios suficientes para sopesar la oferta de Estados Unidos de 100 000 dólares por cada uno a cambio de su desolada bola de hielo. Sin embargo, está claro que les han pagado para que rechacen la generosidad de Estados Unidos."
Lo de tener principios no se entiende.
Si ofrecieran 1 millón... (y les saldría barato, solo 53000 millones de dólares)
100.000 dólares que cuando les quiten la sanidad publica y se tengan que operar de un apendicitis en el grande y bello sistema sanitario estadounidense pasaran a -100.000 $
Espero que no se dejen timar ...
100.000 $ por cabeza es poco menos que un insulto. Deberían multiplicar esa cifra por 100.
Es que es un oferta ridícula ... el otro dia se hablaba de 3 millones por persona y bromee sobre que yo me pensaría sacar mi culo helado de ahí por ese dinero y buscar plaza en el mediterráneo. Total se vive dos días y se cambia la carne de foca por sardinas que están muy buenas también.
Pues vale.
Los republicanos no están entendiendo nada. No entienden ni a sus votantes. Ni siquiera en los foros trumpistas creen que deba anexionarse en contra de la opinión de la población.
Por ejemplo
www.reddit.com/r/Conservative/comments/1qfihey/trump_announces_escalat
I voted for the dude twice and think he has done a lot of good, but I won't be sad to see him go. Hopefully we can get someone capable of fighting against the Republican establishment without all the downsides of Trump.
Yo pensaba que les iban a ofrecer no menos de un millón a cada uno.