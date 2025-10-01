¿Cometen más delitos los miembros del PP que el resto de la ciudadanía?

Si hacer estudios estadísticos no tiene nada que ver con los señalamientos, podríamos seguir indagando en muchas otras cuestiones, como el porcentaje de maltratadores dentro de Vox, o “cuántos familiares han ganado millones de euros vendiendo material sanitario durante la pandemia”(…) La estadística puede ser algo apasionante.
| etiquetas: cometer , delitos , encuestas , estadísticas , pp , ciudadanía
(es broma, claro que más delitos también)
casos-aislados.com/stats.php
El que pueda hacer que haga. Hay que refundar la democracia desde los cimientos. El sistema esta hecho para que puedan robar. Ahora mismo estarán robando en alguna parte, nos enteraremos en unos años como una maniobra para ganar votontos.
Es un toma y daca de corrupción donde el ciudadano se entera en diferido y se olvida aun más rápido de lo que llegó. Solo sirve para copar los titulares unos días.
Pd: con lo fácil que lo tenia el gerardo para buscar datos. Son flojos hasta para pedirle fuentes a chatgpt
cc #8