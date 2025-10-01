edición general
¿Cometen más delitos los miembros del PP que el resto de la ciudadanía?

¿Cometen más delitos los miembros del PP que el resto de la ciudadanía?

Si hacer estudios estadísticos no tiene nada que ver con los señalamientos, podríamos seguir indagando en muchas otras cuestiones, como el porcentaje de maltratadores dentro de Vox, o “cuántos familiares han ganado millones de euros vendiendo material sanitario durante la pandemia”(…) La estadística puede ser algo apasionante.

Comentarios destacados:      
TonyStark #1 TonyStark
no se si más delitos, pero lo que sí seguro más muertes con su gestión.

(es broma, claro que más delitos también)
9
Torrezzno #2 Torrezzno
Estadísticamente si, seguido muy de cerca por su gemelo PSOE

casos-aislados.com/stats.php

El que pueda hacer que haga. Hay que refundar la democracia desde los cimientos. El sistema esta hecho para que puedan robar. Ahora mismo estarán robando en alguna parte, nos enteraremos en unos años como una maniobra para ganar votontos.

Es un toma y daca de corrupción donde el ciudadano se entera en diferido y se olvida aun más rápido de lo que llegó. Solo sirve para copar los titulares unos días.

Pd: con lo fácil que lo tenia el gerardo para buscar datos. Son flojos hasta para pedirle fuentes a chatgpt  media
4
yoma #3 yoma
#2 Bueno, muy de cerca,... casi duplica el PP al PSOE. xD xD xD
2
Torrezzno #5 Torrezzno
#3 ah bueno visto así aquí tiene mi cartera :roll:
0
Mangione #6 Mangione
#5 Visto así, o de cualquier otro modo, deberíais estar votando todos a Podemos... :roll:  media
1
Torrezzno #7 Torrezzno
#6 si la única característica es no haber robado ,si, o al frente obrero puestos xD
0
Mangione #9 Mangione
#7 Si no sabes diferenciar entre Podemos y los nazbols del Frente Mamerto, tampoco espero nada... Podemos fue partido de coalición presidencial y tuvo vicepresidente y ministerios. Y no hay casos. Pero yo no digo nada...

cc #8
2
yoma #8 yoma
#6 Lo que pasa es que, si te fijas, los que encabezan son los que han gobernado, y por esa lógica todos los que fueran llegando engrosarían la lista. :troll:
0
#14 DonaldBlake
#8 Por eso, mantener a los mismos durante décadas, es una absurdez.
1
yoma #15 yoma
#14 Bueno si esos ya han robado lo suficiente, ya no necesitan robar tanto como si entra uno nuevo con las manos vacías. :troll:
0
#17 DonaldBlake
#15 Tendrías toda la razón si no fuese porque se ha demostrado que nunca les parece suficiente.
0
#13 DonaldBlake
#6 O Bildu.
1
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Para un pepetarra el delito es su forma de vida.
2
cocolisto #11 cocolisto
La deuda ofende.La de todo lo que han robado.
1
bigmat #10 bigmat
Artículo chorra, o es que la mayoria de los viven en las 3000 viviendas o Los pajaritos en Sevilla, o La Cañada Real en Madrid son mayoritariamente del PP.
1
mikhailkalinin #16 mikhailkalinin
#10 Me hablas de zonas muy localizadas. Lo que estamos tratando es de que a nivel nacional, el PP está plagado de gente predispuesta a cometer delitos societarios o blandos. Como podría ser tu caso.
1
Esku #12 Esku
Solo lo pone en duda un PPero.
0

