El “basurazo” de Almeida fracasa entre el rechazo de los vecinos y el mal cálculo del Ayuntamiento

El pasado mes de septiembre, a los buzones de centenares de miles de madrileños empezó a llegar una carta del Ayuntamiento con el anuncio de la incorporación de una nueva tasa de basuras. En la misiva, el gobierno municipal notificaba el cobro de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR) y estimaba que, de media, el tributo ascenderá a los 140 euros anuales por vivienda y a los 300 euros en el caso de los locales comerciales. Efectivamente, en los recibos ya aparece desglosado un concepto que especifica el cargo por “prestación del servicio de gesti