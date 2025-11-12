edición general
9 meneos
122 clics
El autor de 'Juego de Tronos' pidió a ChatGPT que escribiese un libro de esa saga. El juez da luz verde al caso tras ver el resultado

El autor de 'Juego de Tronos' pidió a ChatGPT que escribiese un libro de esa saga. El juez da luz verde al caso tras ver el resultado

La tensión entre las grandes tecnológicas y los defensores de los derechos de autor sigue aumentando. Un tribunal federal de Manhattan ha decidido que la demanda presentada en abril por George R.R. Martin (junto a un grupo compuesto por más autores) contra OpenAI y Microsoft debe continuar. El juez ha observado indicios suficientes de infracción de derechos de autor. Según el juez Sidney Stein, la denuncia no es un simple desacuerdo sobre el funcionamiento de los modelos de lenguaje. Los resultados generados por ChatGPT...

| etiquetas: george r.r. martin , juego de tronos , chatgpt , demanda , derechos
7 2 0 K 95 tecnología
5 comentarios
7 2 0 K 95 tecnología
ehizabai #1 ehizabai
Ya que estaba, le podría haber pedido que escribiera el sexto y séptimo libro...
3 K 53
Robus #2 Robus
Coooonyé! Voy a pedirle ahora mismo al chatGPT que me escriba el sexto y septimo volumen de juego de tronos!

Y el tercero de “el nombre del viento”, ya puestos!
1 K 27
Gry #4 Gry *
ChatGPT ni ha publicado el libro ni ha reclamado derechos de autor de ninguna clase sobre lo que ha escrito.

¿Ha habido alguna demanda exitosa contra alguien por escribir fanfiction sobre obras con derechos de autor sin ni siquiera tratar de obtener beneficios con ello? Porque esto es básicamente lo mismo.

#2 Pues casi que acabamos antes que esperando a que P. Rothfuss y este espabilen. xD
0 K 15
Yufiro #5 Yufiro
#4 Preguntaselo Nintendo
0 K 6
#3 Dav3n *
Me encanta cuando los buitres (y demás fauna) se sacan los ojos unos a otros, es un espectáculo digno de ver.

Vamos, yo creo que tito Walt pagaría por asistir xD
0 K 11

menéame