edición general
17 meneos
29 clics
Resumen anual 2025. Trabajadores muertos, 714

Resumen anual 2025. Trabajadores muertos, 714

A falta de datos oficiales que esperamos que este año no tengamos que sumar decenas de trabajadores. Semana 1. del 1 al 5 de enero Año.12.N.º001.44 años. Trans por Ctra. Toreno. Castilla y León. Por vuelco de su camión Año.12.N.º002.40 años. Industria. Zornotzarra. Vizcaya. Siniestrado en el almacén. Semana 2. del 6 al 12 Año.12.N.º003.38 años. Repartidor de globo. Vilagarcía. Pontevedra. Siniestro en misión. Año.12.N.º004.35 años. Agropecuaria. Madrigalejo del Monte. Burgos. enterrado en estiércol. ...

| etiquetas: resumen anual , 2025 , trabajadores muertos , accidente laboral
14 3 0 K 287 actualidad
6 comentarios
14 3 0 K 287 actualidad
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Merece meneo solo por el curro de recopilar todos esos datos.
2 K 40
elGude #3 elGude
Luego los que arriesgan son los empresarios.
1 K 26
#6 tierramar
Abrumadora mayoría hombres. Si fueran mujeres estarían en titulares todos los días para justificar el presupuesto de Igualdad,. Aquí hay sesgo de género; pero como las victimas NO son mujeres no cuenta.
1 K 24
#5 k-loc *
De esta noticia no veremos titulares a bombo y platillo como con otras muertes. Son casi dos trabajadores por día muertos.
1 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
currela muerto, patrón colgao!
0 K 16
ipanies #4 ipanies
De esto no se habla en las noticias... Sube el PIB a costa de la precariedad laboral tanto salarial como en seguridad y formación.
Enhorabuena a todos el proletariado!!!
0 K 12

menéame