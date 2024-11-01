Resumen anual 2025. Trabajadores muertos, 714

A falta de datos oficiales que esperamos que este año no tengamos que sumar decenas de trabajadores. Semana 1. del 1 al 5 de enero Año.12.N.º001.44 años. Trans por Ctra. Toreno. Castilla y León. Por vuelco de su camión Año.12.N.º002.40 años. Industria. Zornotzarra. Vizcaya. Siniestrado en el almacén. Semana 2. del 6 al 12 Año.12.N.º003.38 años. Repartidor de globo. Vilagarcía. Pontevedra. Siniestro en misión. Año.12.N.º004.35 años. Agropecuaria. Madrigalejo del Monte. Burgos. enterrado en estiércol. ...