Un juez da luz verde a George R.R. Martin (77) para demandar a OpenAI por una secuela de 'Juego de Tronos' escrita por ChatGPT

El litigio estrella entre autores y tecnológicas ha dado un giro en Nueva York: el juez federal Sidney Stein permitió que la demanda colectiva contra OpenAI y Microsoft siga adelante por presunta infracción de copyright. En su resolución del 28 de octubre, Stein sostuvo que un jurado “podría concluir” que ciertos outputs de ChatGPT son “sustancialmente similares” a las obras de los demandantes. Como ejemplo, citó una respuesta del sistema que bosquejaba una secuela alternativa a A Clash of Kings de George R. R. Martin —con título inventado, A

| etiquetas: george r.r. martin , juego de tronos , chatgpt , copia , demanda
3 comentarios
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Aver como justifivan que ChatGPT haya escrito una secuela de juego de tronos "sin leerse" las obras originales. Porque no tenia permiso.
Lugon #3 Lugon
#2 se las he contado yo. Si ser un charlatán es delito entonces me declaro culpable!!
#1 sliana
entiendo que tambien aceptaran demandar a smith&wesson por los asesinatos en los que estan involucradas sus armas.
