Arqueólogos descubren un falo de cristal de 400 años de antigüedad en una antigua letrina de un convento [Eng]  

El artefacto del siglo XVI o XVII, ahora conocido como el “Falo de cristal de Herford”, invita a más preguntas que respuestas, combinando humor, simbolismo y matices históricos en una única y sorprendente pieza de artesanía renacentista. Hallado en un antiguo pozo de letrina de dos metros de profundidad conectado a las dependencias de una casa religiosa de mujeres nobles, el objeto se ha comparado en ocasiones con objetos asociados con la intimidad actual. Sin embargo, los investigadores enfatizan que la evidencia apunta en una dirección difere