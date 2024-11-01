edición general
Arqueólogos descubren un falo de cristal de 400 años de antigüedad en una antigua letrina de un convento [Eng]

Arqueólogos descubren un falo de cristal de 400 años de antigüedad en una antigua letrina de un convento [Eng]  

El artefacto del siglo XVI o XVII, ahora conocido como el “Falo de cristal de Herford”, invita a más preguntas que respuestas, combinando humor, simbolismo y matices históricos en una única y sorprendente pieza de artesanía renacentista. Hallado en un antiguo pozo de letrina de dos metros de profundidad conectado a las dependencias de una casa religiosa de mujeres nobles, el objeto se ha comparado en ocasiones con objetos asociados con la intimidad actual. Sin embargo, los investigadores enfatizan que la evidencia apunta en una dirección difere

Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
A falta de amor carnal, bueno es un falo de cristal.
elTieso #4 elTieso
Que lo usaban como copa para beber, claro, claro. Si no fuera porque Pietro Aretino menciona en sus obras eróticas el uso de un consolador de cristal de estos, que la mujer rellena con su propio pis porque está muy frío y así puede usarlo, no estoy seguro pero creo que es un pasaje de su libro La cortesana (1525).
pip #7 pip
#4 sí, es como cuando encuentran un falo de piedra en una caverna y dicen que era "para rituales". Vamos a ver, la humanidad lleva follando y metiéndose todo tipo de cosas por los orificios desde que tenemos manos, por eso hemos llegado hasta aquí.
Charles_Dexter_Ward #8 Charles_Dexter_Ward *
#4 "La vida secreta de las monjas" de Pietro Aretino, donde el narrador cuenta:

Nana: Entonces descubrió su canasta y la puso sobre la mesa. Al instante, se levantó una carcajada que sonó como un trueno. Apenas se vieron esas frutas del paraíso, las manos de ambos sexos, ya ocupadas con los muslos, tetas, pitos y bolsas del otro, se lanzaron sobre ellas con la destreza de los carteristas… Eran frutas de vidrio hechas en Murano, cerca de Venecia, para parecerse a una verga. [Pero yo era demasiado inocente para darme cuenta en ese momento].
+ es.wikipedia.org/wiki/Pietro_Aretino
elTieso #9 elTieso
#8 me quito el sombrero, señor enciclopedista. :hug:
johel #12 johel *
#4 Seguro que mas de un de un falo de madera habran destruido por desgaste los celebres capuchinos, aqui la clave esta en el material, el cristal no estaba al alcance de cualquiera. Que un noble putañero se lo sacara de la chistera relleno de nata en una orgia bacanal diciendo "comeme el rabo" es mas plausible que haberle dado un uso sexual con el riesgo que eso implica.
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos
#4 a ver, compro lo del consolador. Ni cotiza que era para lo que era.

Pero de pis? Joder que cazos tenian, hierve agua joder!
Gry #6 Gry
Most experts now interpret the artifact as a novelty or ceremonial drinking vessel

Yep, es claramente un artefacto ceremonial. :roll:  media
