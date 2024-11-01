Arqueólogos descubren un falo de cristal de 400 años de antigüedad en una antigua letrina de un convento [Eng]  

El artefacto del siglo XVI o XVII, ahora conocido como el “Falo de cristal de Herford”, invita a más preguntas que respuestas, combinando humor, simbolismo y matices históricos en una única y sorprendente pieza de artesanía renacentista. Hallado en un antiguo pozo de letrina de dos metros de profundidad conectado a las dependencias de una casa religiosa de mujeres nobles, el objeto se ha comparado en ocasiones con objetos asociados con la intimidad actual. Sin embargo, los investigadores enfatizan que la evidencia apunta en una dirección difere
| etiquetas: falo , cristal , convento , letrina
Nana: Entonces descubrió su canasta y la puso sobre la mesa. Al instante, se levantó una carcajada que sonó como un trueno. Apenas se vieron esas frutas del paraíso, las manos de ambos sexos, ya ocupadas con los muslos, tetas, pitos y bolsas del otro, se lanzaron sobre ellas con la destreza de los carteristas… Eran frutas de vidrio hechas en Murano, cerca de Venecia, para parecerse a una verga. [Pero yo era demasiado inocente para darme cuenta en ese momento].
+ es.wikipedia.org/wiki/Pietro_Aretino
orgiabacanal diciendo "comeme el rabo" es mas plausible que haberle dado un uso sexual con el riesgo que eso implica.
Pero de pis? Joder que cazos tenian, hierve agua joder!
Yep, es claramente un artefacto ceremonial.