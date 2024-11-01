Arnold Schwarzenegger acaba de anunciar por sorpresa la secuela de hasta tres de sus películas más míticas: Conan Rey, Depredador y Comando

Arnold Schwarzenegger ha confirmado que participará en tres nuevas secuelas de sus películas más míticas. Conan el Bárbaro parece estar ya en marcha, con Schwarzenegger interpretando al Rey Conan 40 años después y con Christopher McQuarrie como director y guionista. Dan Trachtenberg lo traerá de vuelta a la saga Depredador, pero, según cuenta el actor, con un giro del personaje muy interesante. Por último la secuela de Comando de la que no sabemos nada; solo que el guion ya está escrito.
Qué bonita fue mi niñez...
Seguirá maldiciendo a Crom de viejo
Me caguen en Crom y en Isthar.
En Depredador como el viejo jubileta al que busca un depredador para formar una alianza para luchar contra una banda de aliens.
En Comando directamente no tengo ni idea como meterlo ni con calzador.
avp.fandom.com/wiki/Dutch_Schaefer
Mari-Conan...?
P.d. ya me voy, en la cara no plis
El costo de vida le impide disfrutar de su jubilacion
A principios de los 2000, yo tenia un PC conectado a la TV y todas las semanas nos juntamos los colegas a ver 2-3 pelis interesantes bajadas de la mula.
Ahora existe el triple de acceso al streaming y no hay una mierda que ver.
Y en todos estos remakes se empeñan en meter la inclusión con calzador y salen unos bodrios que flipas.
Dejad los 80 tranquilos!
Ahora con todos los medios, CGIs y tecnología del mundo son incapaces de parir nada decente (véase el engendro con Jason Momoa y eso que era mejor casting a priori....), prueba fechaciente de la decadencia brutal de la industria actual... Es que incluso gastando molllonadas hacen cada bodrio de guión risible, actuaciones pésimas y Cgi que canta por los 4 costados que dan ganas de llorar de millones tirados para nada....
pero no cuela, no soy parguela y todo esto me la pela
luzco pamela, de Venezuela y paseo por la ecléctica plazuela
Me falta una del Oeste con Trump, a lo John Wayne.
Pero a partir de ahí es como si trabajase a sueldo de Thomas Cruise, el actor, haciéndole las de Jack Reach, las de Mission Impossible, la secuela de Top Gun, bodrios como La Momia (2017) y Al Filo del Mañana que es una adaptación de una historia interesante.
Vamos, que no sé qué esperarme.