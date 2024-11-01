edición general
Arnold Schwarzenegger acaba de anunciar por sorpresa la secuela de hasta tres de sus películas más míticas: Conan Rey, Depredador y Comando

Arnold Schwarzenegger ha confirmado que participará en tres nuevas secuelas de sus películas más míticas. Conan el Bárbaro parece estar ya en marcha, con Schwarzenegger interpretando al Rey Conan 40 años después y con Christopher McQuarrie como director y guionista. Dan Trachtenberg lo traerá de vuelta a la saga Depredador, pero, según cuenta el actor, con un giro del personaje muy interesante. Por último la secuela de Comando de la que no sabemos nada; solo que el guion ya está escrito.

FunFrock #8 FunFrock
Anda, va a hacer la adaptación de Terry Pratcher !!
devilinside #21 devilinside
#8 "Si tuviera veinte años menos... tendría sesenta y siete"
angelitoMagno #6 angelitoMagno
¿Y de Un padre en apuros no ha dicho nada?
knzio #41 knzio
#6 me quedo con "Poli de guardería"
Pacman #43 Pacman
#41 lo subo a esa que se queda preñado
#57 Tok_Tok
#43 Junior
Raúl_Rattlehead #48 Raúl_Rattlehead
#6 ¿Y los gemelos golpean 2 veces, que?
#61 Pakku
#48 Poca broma, apunto estuvieron de rodarla, con Eddie Murphy como tercer gemelo. Se quedó en stand by por la muerte del director, pero quién sabe.
Mltfrtk #20 Mltfrtk *
"Con el tiempo, llegó a ser rey por sus propios méritos. Pero esa es otra historia..."  media
#2 j-light
¡Voooy haciendo roscas!

(palomitas en otros lares)
Mikhail #11 Mikhail
#2 Con Clipper fresa. :-)
#17 j-light
#11 ¡Ohs!
#56 Tok_Tok
#11 #2 Y Munchitos
Tkachenko #3 Tkachenko
El predator, esta vez con dentadura postiza
#1 kreator
Bruce Willis 2.0?
#7 Sammy_Jankis
¿Llamará a Jorge Sanz?
#34 jaramero
#7 ese está peor que el chuache, da penica verlo
#45 jjmf
#7 Parece que se negó a hacer de padre de Conan.
Mltfrtk #25 Mltfrtk
Basta ya de edadismo, un poquito de por favor.
2 K 32
Siempre esperé esa otra historia :-)

Qué bonita fue mi niñez...
hazardum #14 hazardum
"interpretando al Rey Conan 40 años después"

Seguirá maldiciendo a Crom de viejo :troll:
HeilHynkel #50 HeilHynkel
#14

Me caguen en Crom y en Isthar. xD
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
En Conan lo veo como el anciano de la tribu que da consejo al joven discipulo que lo encuentra despues de conocer por accidente su pasado.
En Depredador como el viejo jubileta al que busca un depredador para formar una alianza para luchar contra una banda de aliens.
En Comando directamente no tengo ni idea como meterlo ni con calzador.
Dene #10 Dene
#9 será el dictador de una republica bananera ubicada al sur de Florida en un futuro no tan hipotético
#12 Sammy_Jankis *
#9 En Depredador le piden consejo a un viejo combatiente retirado en su <isla hawaiana / rancho tejano>, ya que sobrevivió a una amenaza alienigena de la que sospechan ha vuelto, y que recientemente ha matado a nosequé combatientes en una línea de combate extraviada en <conflicto bélico reciente>. El no quiere saber nada porque dice que ya deben estar todos muertos, pero por nosequé razón que le toca la fibra, interviene.
Tyler.Durden #27 Tyler.Durden
#12 ...pero al final va para combatir sus pesadillas. Una vez allí conoce a una pobre niña huérfana que despierta su instinto paternal y la rescata del malvado extraterrestre. Cuando vuelve a casa, su avión sufre un accidente y cae en una prisión turca. Él es el único superviviente y tendrá que luchar junto a los presos contra otro extraterrestre. Al final se sacrifica para matarlo, pero años después lo clonan para una comedia de sábado por la tarde.
#40 Sammy_Jankis
#27 Acaba sus días en un fiordo noruego, donde el coche le deja tirado y le recoge un antipático pero atractivo joven que luego resulta ser un rico heredero con el que entabla un romance y consiguen salvar una pequeña clínica veterinaria, que es el sueño de Chuache.
Pacman #46 Pacman
#40 Antena 3 te está llamando para comprarla y ponerla el domingo por la tarde
Tyler.Durden #47 Tyler.Durden
#40 Al poco llega un viejo amigo suyo que ha inventado una máquina del tiempo con un skoda y por error acaba en el pasado, donde por error conoce a su madre y la deja embarazada de si mismo, convirtiéndose en el líder humano contra la rebelión de las máquinas.
#22 cajadecartonmojada *
#9 Para la de Depredador espero algo inspirado en el arcade Alien vs Predator (1994) :-D

avp.fandom.com/wiki/Dutch_Schaefer
Peazo_galgo #37 Peazo_galgo
#9 y saldrá su esposa.. ?

Mari-Conan...? :-D

P.d. ya me voy, en la cara no plis :foreveralone:
#42 jjmf *
#9 El discípulo es realmente su hijo del que no conoce su existencia y aparece en una persecución a caballo por el castillo. El actor que interpreta al hijo es insoportable y en la siguiente película se revela que ha muerto en una batalla.
#58 Tok_Tok
#9 Le secuestran a el, y The Rock ha de ir a rescatarlo
azathothruna #15 azathothruna
Traduccion.
El costo de vida le impide disfrutar de su jubilacion
#62 Pakku
#15 ¿No le llega con los anuncios de taladros del Lidl?
SmithW6079 #28 SmithW6079
Comentábamos hace poco que hace años no hay cine de calidad, solo remakes.

A principios de los 2000, yo tenia un PC conectado a la TV y todas las semanas nos juntamos los colegas a ver 2-3 pelis interesantes bajadas de la mula.

Ahora existe el triple de acceso al streaming y no hay una mierda que ver.

Y en todos estos remakes se empeñan en meter la inclusión con calzador y salen unos bodrios que flipas.

Dejad los 80 tranquilos!
Peazo_galgo #39 Peazo_galgo
#28 tiene narices que la primera peli de Conan siga siendo prácticamente lo mejor parido de espada & brujería en los últimos 40 años (hasta la BSO molaba tela...) y mira que el Chuache no daba el perfil del personaje apenas si te fijas en los cómics...

Ahora con todos los medios, CGIs y tecnología del mundo son incapaces de parir nada decente (véase el engendro con Jason Momoa y eso que era mejor casting a priori....), prueba fechaciente de la decadencia brutal de la industria actual... Es que incluso gastando molllonadas hacen cada bodrio de guión risible, actuaciones pésimas y Cgi que canta por los 4 costados que dan ganas de llorar de millones tirados para nada....
kevers #49 kevers *
#39 en todo de acuerdo contigo salvo en lo del perfil, al contrario, Conan era un tipo de pocas palabras y más bruto que un arado, el hecho de que shwarzenegger fuese tan mal actor le vino que ni pintado al personaje. Parecía casi un documental de Conan en que este se esforzaba para salir bien en la tele. xD xD xD
Joice #59 Joice
#49 jajajaja
Connect #4 Connect
Ya pueden ir rápido para jacwelaa, que Arnold tiene ya una edad!
strike5000 #5 strike5000
Hay "Chuache", hay meneo,
woody_alien #16 woody_alien
{0x1f3b5} La secuela fue a la escuela con tu abuela
pero no cuela, no soy parguela y todo esto me la pela
luzco pamela, de Venezuela y paseo por la ecléctica plazuela {0x1f3b6}
Imag0 #38 Imag0
Hay Chuache hay meneo
josde #44 josde
Preparo palominas para cuando las saque, habrá que verle saltando y repartiendo,dejando las muletas al lado.
#24 javi618
Detrás de Conan Rey está Christopher McQuarrie, el de las últimas pelis de Misión Imposible, con lo que la cosa pinta bien. Pena que no se pusieran a hacerla hace 20 años, pero bueno, más vale tarde que nunca.
#33 rafeame
Películas que no pienso pagar por ver. Y menos para ver morir a Conan y a Dutch.
Rogue #26 Rogue
Directed by Robert B. Weide
Cehona #54 Cehona
Se va notando la desaparición del cine woke al comprar productoras trumpistas el mercado.
Me falta una del Oeste con Trump, a lo John Wayne.
Cabre13 #60 Cabre13
He mirado su historial y ostia... Es el guionista de Sospechosos Habituales, una de esas películas criminales intrincadas y originales que le gustan a todo el mundo. Y también de The Way of the Gun, que me gustó mucho cuando la vi y la de Jack Matagigantes que es muy buena para haber pasado desapercibida en su nicho de fantasía aventurera.
Pero a partir de ahí es como si trabajase a sueldo de Thomas Cruise, el actor, haciéndole las de Jack Reach, las de Mission Impossible, la secuela de Top Gun, bodrios como La Momia (2017) y Al Filo del Mañana que es una adaptación de una historia interesante.
Vamos, que no sé qué esperarme.
javibaz #19 javibaz
Depredador, IMSERSO wars
#55 baronluigi
Comando es pura propaganda anticomunista yanki...pero divertida lo era un rato.
mdelapinta #53 mdelapinta
Llevo años esperando Conan Rey. Las otras dos me sobran totalmente.
detawah #30 detawah
El negocio de la nostalgia ya mueve mas pasta que el sexo. Y con la IA va a ser peor
Wintermutius #32 Wintermutius
Quizás sea secundario en las tres.
#35 Givetuban
Me parece que esto es más una mala noticia, que una buena.
#36 jaramero
Si el conan lo hace disney pueden usar a Conn y Ra Morgana :popcorn:
#13 Kuruñes3.0
Comando, de las tres originales la única prefectamente presindible.
Tyler.Durden #29 Tyler.Durden
#13 Anda que no me he reído yo con Comando. Estos tíos comen demasiada carne!
#52 fingulod
#13 Echo de menos ahí desafío total ¿será porque han hecho un remake innecesario?
