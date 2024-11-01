Arnold Schwarzenegger acaba de anunciar por sorpresa la secuela de hasta tres de sus películas más míticas: Conan Rey, Depredador y Comando

Arnold Schwarzenegger ha confirmado que participará en tres nuevas secuelas de sus películas más míticas. Conan el Bárbaro parece estar ya en marcha, con Schwarzenegger interpretando al Rey Conan 40 años después y con Christopher McQuarrie como director y guionista. Dan Trachtenberg lo traerá de vuelta a la saga Depredador, pero, según cuenta el actor, con un giro del personaje muy interesante. Por último la secuela de Comando de la que no sabemos nada; solo que el guion ya está escrito.