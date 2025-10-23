Antonio Tejero no ha muerto, está ingresado en estado grave en un hospital de Valencia

Aunque a lo largo de la mañana, han circulado rumores de su fallecimiento -todas ellas han citado al periódico El Mundo como fuente-, Levante-EMV ha podido confirmar que el teniente coronel no ha fallecido por el momento
Nada más hermoso que morir bajo las tres flores de lis en la bandera nacional
Ah y Europa
Solo faltan pequeños detalles para el completo full equipe
Luego que le llenen el ataud de ajos.
casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles ..........
El problema es de los propios periodistas y medios en general. Son ellos los que tienen que separar la paja del grano y no pegarse para ser los primeros en decir algo, que ya viene siendo práctica habitual la de matar preventivamente a uno que es muy mayor o está muy enfermo.