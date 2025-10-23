edición general
Antonio Tejero no ha muerto, está ingresado en estado grave en un hospital de Valencia

Aunque a lo largo de la mañana, han circulado rumores de su fallecimiento -todas ellas han citado al periódico El Mundo como fuente-, Levante-EMV ha podido confirmar que el teniente coronel no ha fallecido por el momento

19 comentarios
javibaz #1 javibaz
Mala hierba...
#5 surco
#1 y estaba tomando cañas lere lerele, lere lere....
skaworld #7 skaworld
Es encomiable como algunos se siguen agarrando con uñas y dientes a disfrutar del sanchismo.
#8 Somozano *
#7 Otros a disfrutar del Reino borbónico y capetiano de España que disfruta del undécimo año de reinado de nuestro rey y señor el sexto de los Felipe (que Dios guarde) digno descendiente de San Fernando y San Luis
Nada más hermoso que morir bajo las tres flores de lis en la bandera nacional
skaworld #12 skaworld
#8 Siempre me ha enchido de orgullo patriota compartir bandera con aquellos que os venis arriba bajo el júbilo de la democracia
#16 Somozano
#12 Democracia es ver al Pepé gobernando el 80% de autonomías, provincias y ayuntamientos
Ah y Europa
Solo faltan pequeños detalles para el completo full equipe
skaworld #19 skaworld
#16 Cierto, se nota que son solo unas menudencias las que apenas empañan tu radiante semblante, solo el ojo más avispado puede entrever, muy a mala fe, una pequeña sombra en el brillo de tu limpia mirada que por otro lado está pletórica de los logros y triunfos de una vida bien vivida.
devilinside #15 devilinside
#8 Nuestro legítimo rey y señor es Froilán I, felón
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Que le claven una estaca en el corazón y lo decapiten.

Luego que le llenen el ataud de ajos.
yende #13 yende
#4 Y a su jefe también, junto a los herederos!
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
El Inmundo, información basura de putrefacción contrastada.
Supercinexin #6 Supercinexin
#2 ¡Quieto todo El Mundo!!

:troll:
#10 poxemita
Este hombre lo deja todo a medias, golpe de estado, a medias, palmar, a medias.
Deviance #17 Deviance
#10 Yo follo casi todos los días:
casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles .......... :roll: xD :troll:
#3 Eukherio *
La historia de siempre: decimos que palmó, nos volvemos los primeros en publicar la noticia, que eso da clicks, y si finalmente no palma o tarda unas horas/días siempre podemos contar que fue un error informático.
Artillero #9 Artillero
#3 soy el que ha subido la noticia. Lo leí en el mundo, en onda cero y en algunos más. De hecho me enteré por un grupo de Telegram. Tecleé en Google y me aparecieron esos enlaces. Y puse el primero que vi.
#14 Eukherio *
#9 A ver, no te culpo a ti, hablo de los medios. Yo no soy periodista, si leo en un medio medianamente conocido que ha muerto Feijoo seguro que lo comparto, y si después es mentira poco puedo hacer, no tengo a quien llamar para confirmar o desmentir algo así.

El problema es de los propios periodistas y medios en general. Son ellos los que tienen que separar la paja del grano y no pegarse para ser los primeros en decir algo, que ya viene siendo práctica habitual la de matar preventivamente a uno que es muy mayor o está muy enfermo.
platypu #11 platypu
Entonces habria que cerrar la otra de portada, verdad? VERDAD?
#18 Jarod_mc
Que sufra
