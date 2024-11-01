edición general
Almudena Ariza recupera el vídeo de una entrevista a Julio Iglesias en la que besuquea a la presentadora: "No, Julio, te lo pido..."

La periodista y reportera Almudena Ariza ha publicado en X (Twitter) el vídeo de una entrevista a Julio Iglesias en 2004, en la cadena argentina Telefé, en la que el cantante besa en repetidas ocasiones a la presentadora, Susana Giménez, mientras ésta trata de resistirse.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Sigo opinando que hay que dejar trabajar a la justicia, pero hay que reconocer que van saliendo perlas que no cuadran con un personaje muy centrado.
skaworld #8 skaworld
#1 Siempre recordaré a mi hermana viendo escandalizada un "Salvame" donde el objeto de la discusion era si en la mansión de Julio Iglesias en Miami... Hubo cocaina y orgias.

Lo flipante era que habia peña ahi (amos no me recuerdo pero habituales del programa) poniendo el grito en el cielo por la moral intachable de Julio, un caballero español, que jamás se meteria una clencha pintandola en las tetas de una dama.

Descacharrante
Dene #12 Dene
#1 lo que viene a ser "coherente con lo que se denuncia "
Y estas cosas en público y en tv
#4 Abril_2025
El lado positivo es que la sociedad ha mejorado bastante esta década y lo que entonces se recibía con risas y aplausos hoy no estaría bien visto.
#5 soberao
#4 Luis Rubiales no está de acuerdo, creo.
#6 Abril_2025
#5 Mierda.
pitercio #3 pitercio
No era siempre así, a su colega Aznar no le chupaba tanto los morros.
#7 Marisadoro
#3 ¿Y a Rubiales?
pitercio #10 pitercio
#7 Rubiales está ahora pensando si llevar luego su recurso, cuando se resuelva todo, a unificación de doctrina, porque le parecerá injusto que Chulio no vaya a pisar el trullo y siga con sus churris y las medallas al spanish gigoló y él se quede igual de calvo y sin mazmorra dominicana donde esclavizar a peña que le relama el ojete.
skaworld #9 skaworld
Pensar que Julio Iglesias... es nuestro Puff Daddy
toshiro #11 toshiro
Siempre me ha parecido un asqueroso
#13 pirat
Habrá que dedicarle plazas y aeropuertos antes de que salga el juicio.
