Almudena Ariza recupera el vídeo de una entrevista a Julio Iglesias en la que besuquea a la presentadora: "No, Julio, te lo pido..."

La periodista y reportera Almudena Ariza ha publicado en X (Twitter) el vídeo de una entrevista a Julio Iglesias en 2004, en la cadena argentina Telefé, en la que el cantante besa en repetidas ocasiones a la presentadora, Susana Giménez, mientras ésta trata de resistirse.
Lo flipante era que habia peña ahi (amos no me recuerdo pero habituales del programa) poniendo el grito en el cielo por la moral intachable de Julio, un caballero español, que jamás se meteria una clencha pintandola en las tetas de una dama.
Descacharrante
Y estas cosas en público y en tv