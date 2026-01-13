edición general
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'

VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'  

Las imágenes muestran cómo el cantante ignora la negativa de la presentadora, demostrando que sus conductas poco éticas con las mujeres vienen de hace años y se hacían en público ...

Veelicus:
Un referente del PP y VOX de toda la vida.
Paltus:
#2 Es que ya no se puede hacer abusos con nada. :ffu:
devilinside:
#7 Si es que con tanto wokismo nos vamos a la mierda. A ver si un puto baboso no va a poder babosear
BlackDog:
#2 Errejón y monedero lo aprendieron todo de él
Beltenebros:
#10
Se te ha caído un calzador.:calzador:
tociego:
#10 y Ábalos
jm22381:
Si se atrevía a hacer eso a una mujer presentadora famosa en su país en directo qué no se atreverá a hacerle a mujeres anónimas en privado ¬¬
JimmyTM:
#12 Este debe ser de la escuela de Donald McRapey: Como son estrellas pueden besar a las mujeres cuando les dé la gana y hacerles lo que quieran.
Nylo #36 Nylo
#12 Yo creo recordar(*) que vi hace muchos años a Steven Seagal meterle mano a Isabel Gemio en directo mientras ésta trataba de entrevistarle sin mucho éxito, creo que en "Lo que necesitas es amor". Al parecer era el ídolo de alguien y por eso lo habían traído. Daba vergüenza ajena. Pero creo que la cosa en la tele va de montar el espectáculo y que hablen de uno aunque sea mal.
(*) O a lo mejor me equivoco de protagonista o de programa... mi memoria no anda fina.
Nylo #39 Nylo
#37 en efecto... me equivocaba de protagonista Y de programa xD
Top_Banana:
Es el máximo exponente de los tiempos pasados.
devilinside:
#1 Y el padre de (casi) todos nosotros, los que no tenemos sangre de Borbón
Spirito:
#6 Bueno, de vosotros los terrícolas. :troll:
Benzo:
#1 Totalmente :palm:, menos mal que vamos mejorando.
aruleno:
Es cierto y lo sabes
Gotsel:
He visto tres o cuatro videos y en todos el pedazo de cabrón no les da un piquito, abre bien la boca como un marrano cada vez que tiene que babosear a todas esas mujeres.
mund4y4 #34 mund4y4 *
#17 ¿Cada vez que "tiene" qué?

Edito: vaya por delante que estoy de acuerdo en el fondo de lo que dices, pero me ha sorprendido el "tiene que".
Gotsel:
#34 coño, porque él tiene esa necesidad, ¿qué te sorprende?
Chinchorro:
El muso del pp :troll:
chemari:
Joder que asco de tío. No había visto nunca ese video.
paputayo:
#18 ¿Y por qué no había trascendido antes? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Es evidente que hay gente sobreprotegida mientras con otros no hay piedad.
Milmariposas #42 Milmariposas *
#18 Las víctimas de Epstein ya denunciaron hace décadas. Y así estamos ahora mismo :'(

Uy, este comentario iba para #18 @paputayo . Sorry.
Uda:
Es un puto baboso.
D303:
Dime quien te defiende y te diré de que pie cojeas.
XXguiriXX:
No entiendo, habrá follado lo que normalmente en 5 vidas, ¿por qué ser un baboso y arruinar tu legado cuando ya eres un vejete?
euacca:
El Ndongo llamando "puto amo" a un agresor sexual, por serlo, y ahora sabemos que también violador. Qué raro.
obmultimedia:
#19 Porque ni es lo mismo ni hizo lo que dicen que hizo. ( ademas, estaba todo guionizado ,que parecemos novatos por como funciona la television)
Bapho:
Da bastante asco lo de la presentadora. Que tipo mas baboso.
benkenube:
La impunidad lleva a esos extremos... Que se lo pregunten al emérito.
vviccio:
El PP también está dando asco al usar esto con su estrategia antipolítica y de polarización.
EldelaPepi:
#29
Truhan. :wall:
Spirito:
Lo hizo por amor...
EldelaPepi:
Pero si es lo que ha vendido el pájaro este toda su vida.
Bapho:
#20 hombre una parte de lo que vendía era que es un caballero...nada mas lejos de la realidad evidentemente.
EldelaPepi #29 EldelaPepi *
#25
Es un truán, es un señor y algo baboso en el amo o oor ...
Si lo decía en sus canciones.
Además dice que se ha follado a 5000 mujeres.
Tyler.Durden:
Brutal el tuit de Ndongo. Menudo energúmeno orgulloso.
ogrexxx:
Vaya sorpresa. Quien se hubiera imaginado que Julio Iglesias es un baboso?
#27 fingulod
#21 Yo no tenía ninguna duda de ello.

Ahora, todo lo que he leído me ha revuelto las tripas especialmente. No es ser baboso, es bastante más serio.
eddi:
Que os estraña, Julio ha sido un putero de toda la vida. lo que ahora de viejo las quiere GRATIS, y no se ha enterado que no es el mismo.
#11 Yqsyo *
Te gusta, y lo sabes.
No hace falta irse 20 años atrás,
Eso pensó Eduardo casanova cuando le amasaba los huevos a Broncano.

De todas formas son cosas del espectáculo. Show must go on... Y cuando termine le metes una hostia y te vas a casa tan a gusto
obmultimedia:
#11 Todo bien? tienes algun problema? lo de colar calzadores sin venir a cuento tiene cura.
Chusticia4all:
#16 Calzador porque?
#26 Yqsyo *
#16 todo bien, gracias por preguntar. Por aquí, comentando la actualidad y como funciona el mundo del show business. Parece que todo sigue igual
progreame:
A la cárcel ya mismo durante por lo menos 20 años. Y luego que saquen a otro violador gracias a la ley de Irene. Una fisura sin plan.
