·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8457
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
6145
clics
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado
6489
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
3975
clics
Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular
6829
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
más votadas
611
Tres carros de combate israelíes abren fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano
462
Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales
349
Tres años de investigación para poner a Julio Iglesias en este titular
440
Sumar y Podemos tumbarán el decreto de ayudas para los caseros de Moncloa: "Regalar dinero público a los rentistas es un error"
288
Millones de personas salen a las calles de Irán en contraprotestas masivas en contra de los disturbios y las injerencias extranjeras [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
119
meneos
2741
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
Las imágenes muestran cómo el cantante ignora la negativa de la presentadora, demostrando que sus conductas poco éticas con las mujeres vienen de hace años y se hacían en público ...
|
etiquetas
:
julio iglesias
,
abuso sexual
51
68
3
K
432
actualidad
45 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
51
68
3
K
432
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Veelicus
Un referente del PP y VOX de toda la vida.
21
K
175
#7
Paltus
#2
Es que ya no se puede hacer abusos con nada.
1
K
19
#15
devilinside
#7
Si es que con tanto wokismo nos vamos a la mierda. A ver si un puto baboso no va a poder babosear
2
K
28
#10
BlackDog
#2
Errejón y monedero lo aprendieron todo de él
5
K
26
#23
Beltenebros
#10
Se te ha caído un calzador.
2
K
29
#45
tociego
#10
y Ábalos
0
K
6
#12
jm22381
Si se atrevía a hacer eso a una mujer presentadora famosa en su país en directo qué no se atreverá a hacerle a mujeres anónimas en privado
11
K
107
#30
JimmyTM
*
#12
Este debe ser de la escuela de Donald McRapey: Como son estrellas pueden besar a las mujeres cuando les dé la gana y hacerles lo que quieran.
0
K
12
#36
Nylo
#12
Yo creo recordar
(*)
que vi hace muchos años a Steven Seagal meterle mano a Isabel Gemio en directo mientras ésta trataba de entrevistarle sin mucho éxito, creo que en "Lo que necesitas es amor". Al parecer era el ídolo de alguien y por eso lo habían traído. Daba vergüenza ajena. Pero creo que la cosa en la tele va de montar el espectáculo y que hablen de uno aunque sea mal.
(*) O a lo mejor me equivoco de protagonista o de programa... mi memoria no anda fina.
0
K
9
#37
jm22381
#36
Creo que fue Mickey Rourke
www.eldiario.es/vertele/videos/actualidad/isabel-gemio-explica-prefiri
0
K
20
#39
Nylo
#37
en efecto... me equivocaba de protagonista Y de programa
0
K
9
#1
Top_Banana
Es el máximo exponente de los tiempos pasados.
4
K
60
#6
devilinside
#1
Y el padre de (casi) todos nosotros, los que no tenemos sangre de Borbón
12
K
115
#33
Spirito
*
#6
Bueno, de vosotros los terrícolas.
1
K
21
#8
Benzo
*
#1
Totalmente
, menos mal que vamos mejorando.
1
K
27
#9
aruleno
Es cierto y lo sabes
3
K
43
#17
Gotsel
*
He visto tres o cuatro videos y en todos el pedazo de cabrón no les da un piquito, abre bien la boca como un marrano cada vez que tiene que babosear a todas esas mujeres.
2
K
43
#34
mund4y4
*
#17
¿Cada vez que "tiene" qué?
Edito: vaya por delante que estoy de acuerdo en el fondo de lo que dices, pero me ha sorprendido el "tiene que".
0
K
10
#43
Gotsel
#34
coño, porque él tiene esa necesidad, ¿qué te sorprende?
0
K
15
#4
Chinchorro
El muso del pp
2
K
39
#18
chemari
Joder que asco de tío. No había visto nunca ese video.
3
K
38
#32
paputayo
#18
¿Y por qué no había trascendido antes? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Es evidente que hay gente sobreprotegida mientras con otros no hay piedad.
1
K
20
#42
Milmariposas
*
#18
Las víctimas de Epstein ya denunciaron hace décadas. Y así estamos ahora mismo
Uy, este comentario iba para
#18
@paputayo
. Sorry.
1
K
29
#14
Uda
Es un puto baboso.
2
K
32
#5
D303
Dime quien te defiende y te diré de que pie cojeas.
2
K
26
#31
XXguiriXX
No entiendo, habrá follado lo que normalmente en 5 vidas, ¿por qué ser un baboso y arruinar tu legado cuando ya eres un vejete?
0
K
14
#28
euacca
El Ndongo llamando "puto amo" a un agresor sexual, por serlo, y ahora sabemos que también violador. Qué raro.
0
K
11
#24
obmultimedia
*
#19
Porque ni es lo mismo ni hizo lo que dicen que hizo. ( ademas, estaba todo guionizado ,que parecemos novatos por como funciona la television)
0
K
11
#22
Bapho
Da bastante asco lo de la presentadora. Que tipo mas baboso.
0
K
11
#13
benkenube
La impunidad lleva a esos extremos... Que se lo pregunten al emérito.
0
K
10
#38
vviccio
El PP también está dando asco al usar esto con su estrategia antipolítica y de polarización.
0
K
10
#40
EldelaPepi
#29
Truhan.
0
K
9
#3
Spirito
Lo hizo por amor...
0
K
9
#20
EldelaPepi
Pero si es lo que ha vendido el pájaro este toda su vida.
0
K
9
#25
Bapho
#20
hombre una parte de lo que vendía era que es un caballero...nada mas lejos de la realidad evidentemente.
1
K
20
#29
EldelaPepi
*
#25
Es un truán, es un señor y algo baboso en el amo o oor ...
Si lo decía en sus canciones.
Además dice que se ha follado a 5000 mujeres.
0
K
9
#44
Tyler.Durden
Brutal el tuit de Ndongo. Menudo energúmeno orgulloso.
0
K
7
#21
ogrexxx
Vaya sorpresa. Quien se hubiera imaginado que Julio Iglesias es un baboso?
0
K
7
#27
fingulod
#21
Yo no tenía ninguna duda de ello.
Ahora, todo lo que he leído me ha revuelto las tripas especialmente. No es ser baboso, es bastante más serio.
1
K
16
#41
eddi
Que os estraña, Julio ha sido un putero de toda la vida. lo que ahora de viejo las quiere GRATIS, y no se ha enterado que no es el mismo.
0
K
6
#11
Yqsyo
*
Te gusta, y lo sabes.
No hace falta irse 20 años atrás,
Eso pensó Eduardo casanova cuando le amasaba los huevos a Broncano.
De todas formas son cosas del espectáculo. Show must go on... Y cuando termine le metes una hostia y te vas a casa tan a gusto
8
K
6
#16
obmultimedia
#11
Todo bien? tienes algun problema? lo de colar calzadores sin venir a cuento tiene cura.
0
K
11
#19
Chusticia4all
#16
Calzador porque?
0
K
9
#26
Yqsyo
*
#16
todo bien, gracias por preguntar. Por aquí, comentando la actualidad y como funciona el mundo del show business. Parece que todo sigue igual
0
K
6
#35
progreame
A la cárcel ya mismo durante por lo menos 20 años. Y luego que saquen a otro violador gracias a la ley de Irene. Una fisura sin plan.
1
K
-1
Ver toda la conversación (
45
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Se te ha caído un calzador.
(*) O a lo mejor me equivoco de protagonista o de programa... mi memoria no anda fina.
Edito: vaya por delante que estoy de acuerdo en el fondo de lo que dices, pero me ha sorprendido el "tiene que".
Uy, este comentario iba para #18 @paputayo . Sorry.
Truhan.
Es un truán, es un señor y algo baboso en el amo o oor ...
Si lo decía en sus canciones.
Además dice que se ha follado a 5000 mujeres.
Ahora, todo lo que he leído me ha revuelto las tripas especialmente. No es ser baboso, es bastante más serio.
No hace falta irse 20 años atrás,
Eso pensó Eduardo casanova cuando le amasaba los huevos a Broncano.
De todas formas son cosas del espectáculo. Show must go on... Y cuando termine le metes una hostia y te vas a casa tan a gusto