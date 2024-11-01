Almería vuelve a ser la provincia más pobre de España: esta es su renta media

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del año 2023 y la provincia de Almería no sale, como viene siendo una tónica habitual en estos últimos años, bien parada. Según estos datos, Almería es la provincia española con menor renta neta por habitante: 11.543 euros por persona. Pero no está sola. Andalucía acapara todos los titulares de datos negativos y es que según el INE, las siguientes provincias con menos renta también son andaluzas: Jaén y Huelva.