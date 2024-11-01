Almería vuelve a ser la provincia más pobre de España: esta es su renta media

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del año 2023 y la provincia de Almería no sale, como viene siendo una tónica habitual en estos últimos años, bien parada. Según estos datos, Almería es la provincia española con menor renta neta por habitante: 11.543 euros por persona. Pero no está sola. Andalucía acapara todos los titulares de datos negativos y es que según el INE, las siguientes provincias con menos renta también son andaluzas: Jaén y Huelva.
| etiquetas: almería , provincia , pobre , españa , renta , media
41% de voto al PP y 21% a VOX ... si es que te tienes que reír de esta gente...
Ale disfrutad con vuestra reducción de impuestos, aunque ni la habéis olido.
Pero eso si, vuestros hijos están condenados a no tener oportunidades por qué habéis votado en recortar en educación.
elpais.com/espana/elecciones/generales/congreso/01/04/
eres fiel reflejo de la sociedad actual, enhorabuena soldado
Así acabó la gauche caviar francesa. Perdiendo todos sus feudos, con un 25% de voto máximo y donde ya solo les votan los pijos funcionariales de las grandes ciudades y los magrebíes buscando ayudas
Y Le Pen y su partido en el 40% del voto
¿Sabes en qué te convierte eso?
haciendo mofa, pues nada, otro soldadito
Se cree el ladrón que todos son de su condición.
No le obligues a hacerse cuenta nueva ya, que se lo está currando subiendo a casi 20 de karma en menos de un mes. Para uno de los 500 que parece que se esfuerza un poco...
Como se calcula?
Gobierno central, diputación o autonomía?
Asturias es la provincia que más hostias económica se ha dado en democracia
De ser de las más ricas de España a estar en zona media y bajando. Galicia al revés y ya están empatadas
De quien es la culpa? Por qué el PSOE casi siempre ha gobernado
O la culpa es del PP que gobierna Oviedo?
Le doy respuesta a un usuario que dice que lleva 40 años de psoe, y no es así. En Almería más de la mitad de esos años son pp ístas
PD: A nivel diputación tampoco es que sean nuevos: es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Composición_histórica_de_la_Diputación_
PD2: Y el que quiera más datos, que los busque él mismo, que yo me voy a comer
Comentarios como #3 no sabe ni por donde le da el aire. Si ya era una provincia pobre desde el siglo XIX, baja la media todavía más con una de las mayores acogidas respecto al resto de España de inmigrantes del tercer mundo, la conclusión es que son tontos que votan al PP (que lleva legislatura y media) y VOX.
Si es que Berlanga lo tenía fácil con vosotros.
Que me parece una mierda de gestión la del PP en Andalucía. Pero hay unos problemas estructurales que ni con el PPVOX, ni con el PCPE ni con nadie saldría Almería del top3 de pobreza.
Estoy contigo, arrastra siglos de atraso, sigue bastante aislada y si medio funcionan es a pesar de los poderes públicos, pero mejor el disfruten lo votado y tal.
Al contrario la pepera Galicia ha pasado de ir en el furgón de cola a encontrarse con Asturias a mitad de la tabla
Una baja y la otra sube
¡Que resulta que son los más pobres de España por qué el perro les tiene manía!
Sé que me repito... pero es que Berlanga lo tenía muy fácil con la derecha de este país.
Y?
Y Aragón rozando pasar Cataluña y gobernada por el PP
Y?
Como también hacen bien En Galicia, comunidad que en 1978 estaba entre las más pobres de España y hoy en la zona media, la única comunidad que ha variado de posición enormemente
No?
Y en Almería no van a ser menos.
Pero bueno, a disfrutar lo votado...
Antes pensaba que era antisocial. Pero simplemente se harta uno de oír quejarse a muertos de hambre votando derecha... Y como son mayoría pues vamos todos en su barco de crucero estúpido.
Ah, y no porque te vaya algo mejor que a tus vecinos eres "rico", no.
"La burguesía aprieta en Almería aún más que en el resto del estado español".