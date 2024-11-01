edición general
9 meneos
40 clics
Almería vuelve a ser la provincia más pobre de España: esta es su renta media

Almería vuelve a ser la provincia más pobre de España: esta es su renta media

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del año 2023 y la provincia de Almería no sale, como viene siendo una tónica habitual en estos últimos años, bien parada. Según estos datos, Almería es la provincia española con menor renta neta por habitante: 11.543 euros por persona. Pero no está sola. Andalucía acapara todos los titulares de datos negativos y es que según el INE, las siguientes provincias con menos renta también son andaluzas: Jaén y Huelva.

| etiquetas: almería , provincia , pobre , españa , renta , media
7 2 0 K 121 actualidad
34 comentarios
7 2 0 K 121 actualidad
Comentarios destacados:        
hdblue #3 hdblue
LOOOL

41% de voto al PP y 21% a VOX ... si es que te tienes que reír de esta gente...

Ale disfrutad con vuestra reducción de impuestos, aunque ni la habéis olido.
Pero eso si, vuestros hijos están condenados a no tener oportunidades por qué habéis votado en recortar en educación. xD :-D :-D :-D :-D :-D

elpais.com/espana/elecciones/generales/congreso/01/04/
17 K 233
#4 vGeeSiz
#3 aqui un buen soldado de izquierdas, haciendo mofa de una mala situación, porque no os importa ayudar ni mejorar, os importa gobernar e imponer

eres fiel reflejo de la sociedad actual, enhorabuena soldado
6 K -50
hdblue #8 hdblue
#4 #5 Que bonitas son las lágrimas del facherio patrio por la mañana :-D :-D :-D :-D :-D :-D
6 K 85
#11 vGeeSiz
#8 más bonito es que desalmados se destapen y celebren una mala noticia solo por interés político, que no os importa la gente, os importa gobernar. Es el enésimo ejemplo
3 K -30
hdblue #12 hdblue
#11 Yo también te quiero. {0x1f497}
2 K 42
#29 Somozano
#8 Vosotros podéis seguir riendo de los pobres, pobres fachas
Así acabó la gauche caviar francesa. Perdiendo todos sus feudos, con un 25% de voto máximo y donde ya solo les votan los pijos funcionariales de las grandes ciudades y los magrebíes buscando ayudas
Y Le Pen y su partido en el 40% del voto
0 K 6
Andreham #18 Andreham
#4 Bueno, tú estás haciendo un uso excelente del principio de transposición de Goebbels.

¿Sabes en qué te convierte eso?
3 K 30
#25 vGeeSiz
#18 en alguien más inteligente que tu? nah eso ya venía de antes
0 K 10
frg #22 frg *
#4 Qué soldado de izquierdas ni qué niño muerto. Los datos son lo que son. Luego podrás interpretarlos,como hace #14, pero son lo que son.
1 K 21
#24 vGeeSiz
#22 " si es que te tienes que reír de esta gente..."

haciendo mofa, pues nada, otro soldadito
0 K 10
frg #27 frg
#24 En mi caso me río por no llorar, pero no me llames soldadito.

Se cree el ladrón que todos son de su condición.
0 K 12
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Después de 40 años del PSOE que esperabas, que se convirtieran en ricos de repente
1 K 27
Macadam #9 Macadam
#5 desde 2003, el PP al frente de Almería, ya son añitos, eh??
10 K 118
#26 entidaDesconocida
#9 Qué enseñada de patita de #5 y vaya golpe en el hocico le has dado.

No le obligues a hacerse cuenta nueva ya, que se lo está currando subiendo a casi 20 de karma en menos de un mes. Para uno de los 500 que parece que se esfuerza un poco... :troll:
1 K 26
#31 Somozano
#9 Al frente de que?
Como se calcula?
Gobierno central, diputación o autonomía?
Asturias es la provincia que más hostias económica se ha dado en democracia
De ser de las más ricas de España a estar en zona media y bajando. Galicia al revés y ya están empatadas
De quien es la culpa? Por qué el PSOE casi siempre ha gobernado
O la culpa es del PP que gobierna Oviedo?
0 K 6
Macadam #34 Macadam
#31 Al frente de que? Al frente del ayuntamiento de Almería es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Almería

Le doy respuesta a un usuario que dice que lleva 40 años de psoe, y no es así. En Almería más de la mitad de esos años son pp ístas

PD: A nivel diputación tampoco es que sean nuevos: es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Composición_histórica_de_la_Diputación_

PD2: Y el que quiera más datos, que los busque él mismo, que yo me voy a comer xD
0 K 19
#15 malarte
#5 Los que tenemos una edad sabemos cómo estaba Andalucía tras la muerte de Franco, me enternece que algunos penséis que sus hijos putativos iban a mejorar la vida de alguien que no sea los recientemente exentos del impuesto de sucesiones y de patrimonio, precisamente a los que menos falta les hace…
1 K 25
#16 encurtido *
Partía de una situación pobre desde hará 2 siglos y se junta con ser una de las provincias con mayor tasa de inmigrantes (pobres).

Comentarios como #3 no sabe ni por donde le da el aire. Si ya era una provincia pobre desde el siglo XIX, baja la media todavía más con una de las mayores acogidas respecto al resto de España de inmigrantes del tercer mundo, la conclusión es que son tontos que votan al PP (que lleva legislatura y media) y VOX.
0 K 8
hdblue #17 hdblue
#16 ¡Ostias espera! Que ahora viene este remontándose dos siglos para buscar una excusa a la miseria que trae la derecha en España.

Si es que Berlanga lo tenía fácil con vosotros. :-D :-D :-D :-D :-D
0 K 10
#19 encurtido
#17 Podríamos hacer análisis de modelo productivo, de perfil socioeconómico de su población, de las migraciones al ser la 2ª provincia con más extranjeros de España, pero para qué si podemos resumir en "es que votan al PP ":ffu:.

Que me parece una mierda de gestión la del PP en Andalucía. Pero hay unos problemas estructurales que ni con el PPVOX, ni con el PCPE ni con nadie saldría Almería del top3 de pobreza.
0 K 8
hdblue #21 hdblue
#19 Podríamos hacer una investigación forense sobre el incendio que tenemos en el pueblo, pero mejor pongamos al pirómano de alcalde.
1 K 22
#30 poxemita
#19 no te molestes en intentar razonar con quien basa su discurso en "di tu frase".

Estoy contigo, arrastra siglos de atraso, sigue bastante aislada y si medio funcionan es a pesar de los poderes públicos, pero mejor el disfruten lo votado y tal.
0 K 9
#32 Somozano
#17 Cuéntame ahora el caso de la roja Asturias. De ser de las más ricas de España a mediados del siglo XX no deja de hundiese económicamente
Al contrario la pepera Galicia ha pasado de ir en el furgón de cola a encontrarse con Asturias a mitad de la tabla
Una baja y la otra sube
0 K 6
#20 Klamp
#3 bueno a ver, si te refieres a las locales no tienen nada que ver, si es a las autonómicas, pues es tontería pretender que no tiene nada que ver, si te refieres a las generales, justificas que por venndettas políticas?
1 K 2
hdblue #23 hdblue
#20 DING,DING,DING,DING!! ¡Han cantado bingo! Ahora toca la excusa de que el profe me tiene manía.

¡Que resulta que son los más pobres de España por qué el perro les tiene manía!

Sé que me repito... pero es que Berlanga lo tenía muy fácil con la derecha de este país.
1 K 22
#33 Somozano
#23 y Madrid la más rica
Y?
Y Aragón rozando pasar Cataluña y gobernada por el PP
Y?
0 K 6
#28 Somozano
#3 Entonces la provincia más rica, Madrid, hace bien votando al PP no?
Como también hacen bien En Galicia, comunidad que en 1978 estaba entre las más pobres de España y hoy en la zona media, la única comunidad que ha variado de posición enormemente
No?
0 K 6
Aguarrás #13 Aguarrás
Vivimos rodeados de gilipollas.
Y en Almería no van a ser menos.
Pero bueno, a disfrutar lo votado...
Antes pensaba que era antisocial. Pero simplemente se harta uno de oír quejarse a muertos de hambre votando derecha... Y como son mayoría pues vamos todos en su barco de crucero estúpido. ¬¬
3 K 53
Olepoint #10 Olepoint
El que a estas alturas de la película no se haya enterado que el PP y VOX solo van a ayudar a los ricos es que es imbécil y morirá imbécil.
Ah, y no porque te vaya algo mejor que a tus vecinos eres "rico", no.
2 K 38
Alfon_Dc #14 Alfon_Dc *
Almería vive sobre todo de los invernaderos y la hostelería, eso requiere ingentes cantidades de extranjeros listos para ser explotados , lo que da una renta muy baja , y luego el facahapobre, piensa que hay demasiados..y para poner "remedio" vota a ladrones y nazis pensando que ellos les pondrán la cosa difícil a los inmigrantes , cuando son esos nazis y fachas los que les explotan ..la mente del facahapobre es una caja de sorpresas, a cada cual más absurda .
2 K 26
#2 eipoc
El titular alternativo debería ser:

"La burguesía aprieta en Almería aún más que en el resto del estado español".
0 K 11
#6 tronxy_x5s
#2 bares y terrazas vacías. La provincia que menos alcohol se toma per capita, la que más libros de las bibliotecas públicas leen...
2 K 27
#7 eipoc
#6 bien por Almería, puede ser un motivo por el que no les importe ahogar a su pueblo y que se vacíe de gente.
0 K 11

menéame