Alemanía analiza si boicotear el Mundial

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA decidirán con total “autonomía” si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump, indicó el gobierno alemán a la AFP. “El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político“, señaló.

manuelpepito #2 manuelpepito
¿Alemania? Si hay un país arrastrado con los yanquis, los alemanes si no están los primeros están disputando la primera plaza
#8 unaiur *
#2 La primera plaza es para el rey de Marruecos sin discusión . Si acaso se pelearán por la plata.
#3 Nuisaint
No han boicoteado Eurovision (que les importa una mierda) por un genocidio van a boicotear el mundial de futbol (que les importa mucho) por unas amenazas de sus amiguinchis.
cocolisto #9 cocolisto
Un bocazas.Tragaron y colaboraron en el genocidio en Gaza y ahora se ponen exquisitos.Veros a lo porra.
#1 minossabe
Vaya, el pobre Ter Stegen ha accedido a ir cedido al Girona sólo para poder ser convocado para el mundial y ahora, toma ya...!
#5 wendigo
Ni ellos se lo creen

Saludos
#7 pirat
Otra encerrona del anaranjado.
Como aborrece todo lo que no sea genuinamente yanki y aquí entra este fútbol.
si participan significa sumisión ,
y si no, ha conseguido cargarse otro evento de palurdos resto del planeta... en claro desprecio y anacrónica muestra de poder.
Un win win.
#4 NeuronaSur
Bulo, bulito, bulote.
