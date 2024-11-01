Alemanía analiza si boicotear el Mundial

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA decidirán con total “autonomía” si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump, indicó el gobierno alemán a la AFP. “El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político“, señaló.