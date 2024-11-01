·
La acusada por llamar trans a Begoña Gómez admite que usó un "tono desafortunado" pero aduce que opinó sobre "cosas ya publicadas"
Pilar Baselga ha declarado en el juicio que no pretendía injuriar ni calumniar a la esposa del presidente del Gobierno.
|
etiquetas
:
pilar baselga
,
calumnia
,
begoña gómez
12
1
0
K
145
actualidad
11 comentarios
12
1
0
K
145
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Dene
Menuda cobarde... primero tira el insulto y luego dice que no quiere insultar
5
K
84
#4
Ratoncolorao
Como siempre, valientes delante de un micrófono que se cagan encima delante de un juez. Típico del facherío
4
K
63
#5
Mediorco
La extremaderechita cobarde.
2
K
49
#10
LostWords
#5
Es que le pide 100.000€ de indemnización. Así le caiga, que todos son muy valientes para esparcir mentiras e insultos, pero cuando les tocan la cartera y ven que nadie les va a ayudar, se lo hacen encima.
Es que o se hace así o vamos a convertirnos en un país de odio.
0
K
7
#3
EldelaPepi
Se ha hecho caquita
2
K
45
#1
YSiguesLeyendo
*
que se sepa, transexual o trans NO es un insulto. que seas una persona cisgénero y te llamen transexual no es que te estén insultando. o si te llaman "hetero" sin serlo también te están insultando? a que no? pues la misma lógica aplica en este caso
1
K
23
#6
PAULOALBOS
#1
tampoco lo es realmente que te llamen "maricón", pero todos sabemos de qué estamos hablando.
Vamos a no tirar la piedra y esconder la mano y a actuar como adultos.
4
K
62
#11
pitercio
Cero pena de que le caiga encima algo gordo. Por lista, por tonta y por sinvergüenza.
0
K
20
#7
jewel_throne
*
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
¿Dónde están los imbéciles que se lo creyeron? Seguro que muchos de ellos siguen en sus 13.
Que puto asco (ya ni pena, solo asco) dan todos los que empiezan con los bulos y todavía más los que se los tragan.
1
K
19
#8
EldelaPepi
*
Para # 1, que me tiene ignorado y con razón.
Nazi, por ejemplo, tampoco es un insulto. Solo es una persona que odia al diferente.
Sin embargo a nadie le gusta que lo llamen así si no lo es.
No es que llamar transexual a la pareja del presidente del gobierno esté mal, lo que apesta es la intención que hay detrás para llamarla así.
1
K
16
#9
tollendo
"...en su canal de Telegram había citado a sus seguidores en la sede judicial para que la apoyasen,
aunque confundió la dirección
."
Ese es el nivel.
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
