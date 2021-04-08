·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
14
meneos
26
clics
Abascal bromea con “desinfectar” el Palacio de Congresos de Plasencia tras el homenaje a Robe Iniesta
El líder de Vox intervino este lunes en el auditorio de la ciudad extremeña, donde sugirió el uso de “agua bendita” para purificar el recinto donde 50.000 personas despidieron a Robe.
|
etiquetas
:
abascal
,
robe
,
homenaje
,
plasencia
7 comentarios
compartir
#1
Morrison
Miserable escoria
6
K
68
#5
hdblue
Esta es la libertad que promulga la derecha de este pais.
"O eres exactamente lo que yo quiero, o sobras y hay que exterminarte. "
2
K
29
#2
Barriales
*
Pues su monigote, el presidenciable a la junta de Extremadura, en casi las únicas palabras que le ha dejado decir en toda la campaña electoral, dijo: "Robe, era un referente moral para todos nosotros".
1
K
20
#3
angar300
Es tonto, tonto: todo el mundo sabe que el agua bendita no desinfecta, que es la lejía.
1
K
19
#4
Daniel2000
Pues ... cuando estuvieron en Vallecas
www.naiz.eus/es/info/noticia/20210408/concentracion-en-vallecas-para-d
0
K
13
#6
A_S
Para quitar el olor a odio, homofobia, xenofobia y asco que dejan cada día en el congreso los de Vox , ¿Qué hacemos?
0
K
9
#7
kinnikuman
Lávate la boca para hablar de Robe, facha cateto.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
