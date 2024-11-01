Indignación por el artículo de Jorge Bustos que se pregunta si Robe Iniesta era de "extremo centro": "Qué vergüenza ajena, virgen santa"

El periodista Jorge Bustos se marcó el pasado sábado un artículo en El Mundo con este título teorizando sobre la ideología política del recientemente fallecido Robe Iniesta. Un texto en el que mezcla a Pablo Fernández, Pablo Iglesias, Calamaro y el líder de Extremoduro, para hacerse una disertación sobre la izquierda y la derecha, cuando tanta gente está llorando su pérdida. En la red social X ha añadido que "el rock comparte más valores con la derecha que con la izquierda", y se ha quedado tan pancho.
| etiquetas: jorge bustos , el mundo , robe iniesta
y todo solo para apropiarse de nuestro dinero.
Dentro de poco afirmará que la Bella Ciao nunca fue partisana y antifascista porque ahora la cantan los fachas.
De primero de Fascismo.
#6 va encaminado
Un "medio de descomunición" es una entidad en manos de sus dueños (grandes fondos especulativos) cuya única función es distribuir "El relato" que quieren imponer los grandes fondos especulativos y sus dueños.
El que a día de hoy tenga dudas sobre esto, es un estúpido por definición, no por insulto.
Serían, en todo caso, tahúres de opinión.
Se ha muerto una persona, podría ser de izquierdas, de derechas o de ninguna, pero su muerte no le da ni quita razón alguna, ni da más valor o menos a lo que pensara en vida.