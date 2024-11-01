edición general
Indignación por el artículo de Jorge Bustos que se pregunta si Robe Iniesta era de "extremo centro": "Qué vergüenza ajena, virgen santa"

El periodista Jorge Bustos se marcó el pasado sábado un artículo en El Mundo con este título teorizando sobre la ideología política del recientemente fallecido Robe Iniesta. Un texto en el que mezcla a Pablo Fernández, Pablo Iglesias, Calamaro y el líder de Extremoduro, para hacerse una disertación sobre la izquierda y la derecha, cuando tanta gente está llorando su pérdida. En la red social X ha añadido que "el rock comparte más valores con la derecha que con la izquierda", y se ha quedado tan pancho.

#11 Marisadoro
Los que se apropiaron de "la libertad", se apropian "del rock"....

y todo solo para apropiarse de nuestro dinero.
wata #6 wata
Escribir cualquier gilipollez para crear controversias y si cae algo también dudas.
Dentro de poco afirmará que la Bella Ciao nunca fue partisana y antifascista porque ahora la cantan los fachas.
Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario *
Aceptémoslo, todo lo que se vuelva (más) popular se lo intentará apropiar la (ultra)derecha.
De primero de Fascismo.
#6 va encaminado
JackNorte #1 JackNorte
"Periodistas" que se convierten en noticia
Eibi6 #2 Eibi6
#1 a mí a esta gente no me gusta nada llamarlos periodistas, prefiero los términos opinologos o todologos
JackNorte #4 JackNorte
#2 por eso las comillas por no añadir troll delante de opinologo y todologo, pero es un negocio , les pagan por hacerlo. Tiene su merito , porque hay gente que lo hace gratis xD
andando #5 andando
#2 Periolistos
Olepoint #8 Olepoint
#2 Es que en "El InMundo" es absolutamente imposible que haya algún periodista, son opinologos.

Un "medio de descomunición" es una entidad en manos de sus dueños (grandes fondos especulativos) cuya única función es distribuir "El relato" que quieren imponer los grandes fondos especulativos y sus dueños.

El que a día de hoy tenga dudas sobre esto, es un estúpido por definición, no por insulto.
luspagnolu #10 luspagnolu
#2 Había leído tontólogos…
OCLuis #13 OCLuis *
#2 Para mí no son ni una cosa ni la otra sino gente muy peligrosa capaz de argumentar en un sentido o dirección sabiendo que es mentira, pero usando una verborrea, unos giros mentales,u na lógica desquiciada y una visión interesada de los hechos y de la historia capaz de hacer dudar de absolutamente todo si no tienes las neuronas o la educación suficiente.

Serían, en todo caso, tahúres de opinión.
hazardum #16 hazardum
Es un poco estúpido el tema, el intentar digamos "apropiarse" de un personaje que está de actualidad por su muerte, y el problema es que lo hacen todos, algunos de derechas intentando arrimar el ascua a su sardina, y algunos de izquierdas quejándose que otros de derechas den el pésame o digan que les gustaba extremoduro, cuando le puede gustar a cualquiera independientemente de su ideología.

Se ha muerto una persona, podría ser de izquierdas, de derechas o de ninguna, pero su muerte no le da ni quita razón alguna, ni da más valor o menos a lo que pensara en vida.
#15 TOTEMICO
¿Jorge Bustos? Miedo me daría entrar en ese cerebro descarriado y vendido.
#12 Scutarius
dice que la rebeldía ha cambiado y es de derechas. Un rebelde de derechas es un oxímoron. De lo que habla es de que está de moda ser de derechas, ahora mola ser de derechas, gustas a la mayoria, y eso es exactamente lo opuesto a la rebeldía.
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Este juntaletras no ha escuchado a Extremoduro en su puñetera vida, normal que sólo pueda aspirar a escribir para un tabloide en descenso a tercera como es El Mundo.
have_a_nice_day #14 have_a_nice_day
En la vida y en las letras de Robe uno descubre más nostalgias conservadoras que consignas revolucionarias, si a eso vamos. No anda muy descaminado ahí el Bustos, el nihilismo nunca es de izquierdas
manc0ntr0 #17 manc0ntr0
Qué gente más patética, hasta de los muertos intentan sacar provecho
PijoProgre #18 PijoProgre
Enésimo artículo del panfleto público haciendo cherrypicking de lo que cuatro matados dicen en X para que los progre-cuñados saquen su bilis. Patético
La_indiferencia_es_la_ca #3 La_indiferencia_es_la_ca
Los de público siempre tan patéticos, así le va a la "izquierda" mas papista de la historia
