Indignación por el artículo de Jorge Bustos que se pregunta si Robe Iniesta era de "extremo centro": "Qué vergüenza ajena, virgen santa"

El periodista Jorge Bustos se marcó el pasado sábado un artículo en El Mundo con este título teorizando sobre la ideología política del recientemente fallecido Robe Iniesta. Un texto en el que mezcla a Pablo Fernández, Pablo Iglesias, Calamaro y el líder de Extremoduro, para hacerse una disertación sobre la izquierda y la derecha, cuando tanta gente está llorando su pérdida. En la red social X ha añadido que "el rock comparte más valores con la derecha que con la izquierda", y se ha quedado tan pancho.