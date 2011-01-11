edición general
Los 90.000 millones para Ucrania dividen la UE: Alemania quiere comprar armas a Trump mientras Francia y España se resisten

Las divisiones en la Unión Europea, y especialmente entre Alemania y Francia en materia militar, es una constante. Berlín, que lidera un bloque de países del norte y del este del continente más históricamente partidario del paraguas militar del Pentágono, siempre apuesta por mantener los lazos en defensa con Washington y se muestra más bien reticente a reducir estas interdependencias.

skaworld #2 skaworld
Entiendo la posicion de Alemania, quieren asegurar que esas armas solo se usen en el conflicto ucraniano y no acaben siendo derivadas a otras causas como problemas territoriales en Dinamarca
Don_Pixote #10 Don_Pixote *
#2 si a algo le sobra EEUU son armas...
Ponte a potenciar la industria europea ya que te metes en el berenjenal
eldarel #12 eldarel
#2 Las armas más sofisticadas tendrán "activación remota" de capacidades, así que no creo que fueran útiles en caso de problema territorial o n Dinamarca ;)

Para balas tontas habrá proveedores alternativos en el mercado.
pitercio #4 pitercio
Desde que USA se quedó Alemania tras la guerra mundial están a lo que manden.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Si quiere ayuda, una de las condiciones sería eso pero ya desde el primer euro
karakol #7 karakol
90,000 millones para engordar las empresas de armamento de Trumpolandia.

Ya lo advirtió hace muchos años alguien que sabía algo de esto del negocio de las armas.

www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110117_eeuu_eisenhower_discurso_arm

O Europa corta lazos con ese shithole country o nos arrastrará a un pozo del que será muy complicado salir.
frg #6 frg
Alemania es un cabayo de Troya gringo en la unión europea.
Mountains #1 Mountains
A pesar de las constantes amenazas y humillaciones de Trump a la Unión Europea, la oposición de Francia a permitir a Ucrania comprar armas estadounidenses no cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, liderada por la alemana conservadora Ursula von der Leyen. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha afirmado en más de una ocasión que Ucrania necesita poder adquirir tecnología estadounidense y que, por ahora, la industria europea no puede satisfacer todas las necesidades del país de Zelensky en su conflicto contra Rusia.
#5 Vactor20
#1 Los Alimañas, esos elementos que se acercan mas a la mierda de pavo caliente. Sin ningún tipo de valor moral, que no saben estar ni se espera que sepan estar.

Y la culpa es nuestra, con Merkel por no pararle los pies y plantarnos. Por los consumidores comprando mercedes, audis, bmw, volkswagen, seats y skodas. Con este imbecil de Mertz y con todos los demas. Se aprovechan de nuestros ingenieros y nuestras empresas para ellos mandar desde la poltrona y encima mirandote por encima del hombro.

Dejandolos crear guetos en mallorca y no poniendo limites a su malaeducación. Si los hubieramos metido caña, ahora ya verias lo calladitos que estarian.
sotillo #8 sotillo
#1 Que se rinda ya, va a hacer lo mismo dentro de poco y para entonces nosotros estaremos empeñados sin remedio
security_incident #13 security_incident
A tomar por culo Alemania y la UE entera. Si Portugal, Francia, España e Italia se ponen de acuerdo pueden formar un tratado de defensa mutuo muyo más sólido que la OTAN y una política de industrialización de armas propia. Eso sí. Pepinos para todos.

Una superpotencia nuclear de casi 200 millones de habitantes
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho *
Alemania es el caballo de Troya en Europa, no está actuando en beneficio de Europa ni de Alemania, siempre quiere ser fiel a los intereses de EE.UU. Hace falta que la guerra de Ucrania acabe, esto es una sangría de muertos y continuarla es que mueran más gente.
#9 Abril_2025 *
Alemania no acierta el lado bueno de la historia ni por casualidad.

En vez de salir con la UE acaban saliendo con Putin y cuando cortan se enrollan con Trump.
