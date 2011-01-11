Los 90.000 millones para Ucrania dividen la UE: Alemania quiere comprar armas a Trump mientras Francia y España se resisten

Las divisiones en la Unión Europea, y especialmente entre Alemania y Francia en materia militar, es una constante. Berlín, que lidera un bloque de países del norte y del este del continente más históricamente partidario del paraguas militar del Pentágono, siempre apuesta por mantener los lazos en defensa con Washington y se muestra más bien reticente a reducir estas interdependencias.
| etiquetas: 90000 millones , ayuda a ucrania , comprar armamento a eeuu , alemania
Ponte a potenciar la industria europea ya que te metes en el berenjenal
Para balas tontas habrá proveedores alternativos en el mercado.
Ya lo advirtió hace muchos años alguien que sabía algo de esto del negocio de las armas.
www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110117_eeuu_eisenhower_discurso_arm
O Europa corta lazos con ese shithole country o nos arrastrará a un pozo del que será muy complicado salir.
Y la culpa es nuestra, con Merkel por no pararle los pies y plantarnos. Por los consumidores comprando mercedes, audis, bmw, volkswagen, seats y skodas. Con este imbecil de Mertz y con todos los demas. Se aprovechan de nuestros ingenieros y nuestras empresas para ellos mandar desde la poltrona y encima mirandote por encima del hombro.
Dejandolos crear guetos en mallorca y no poniendo limites a su malaeducación. Si los hubieramos metido caña, ahora ya verias lo calladitos que estarian.
Una superpotencia nuclear de casi 200 millones de habitantes
En vez de salir con la UE acaban saliendo con Putin y cuando cortan se enrollan con Trump.